Listopadové vydání dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI se sice rychle blíží, ale ne každý si může dovolit vyčkávat. Jeden z fanoušků bojuje s časem, jelikož potřebuje transplantaci plic, aby se mohl data vydání vůbec dožít. Když zveřejnil svůj příběh na síti TikTok, zaujal tím právě herní komunitu okolo GTA.
„Jenom se chci dožít GTA VI. Rockstar a ty jejich odklady…“ stěžuje si v popisku videa na TikToku těžce nemocný Američan Jerry Fort. Popisuje, že má vzácnou nemoc, kvůli které aktuálně čeká na transplantaci plic. Americké zdravotnictví je však na pacienty často hodně finančně náročné, a tak Fort vybírá peníze prostřednictvím portálu GoFundMe.
Jerry Fort již vybral veškeré potřebné finance na operaci a následné zotavení. Náklady činí 90 tisíc dolarů (asi 1,9 milionu korun). Lidé mu v komentářích na profilu GoFundMe píší zprávy vyjadřující podporu. „Až se z toho dostaneš, GTA ti i koupím,“ píše jeden z podporovatelů. „GTA 6 už je skoro tady, to zvládneš, věříme v tebe,“ komentuje další.
Pokud se náročná operace podaří a jeho zdravotní stav se zlepší, Fort slibuje, že hru bude i na internetu streamovat. A opakovaně děkuje všem, kteří na jeho operaci přispěli.
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Do roka zemře, tak prosí autory GTA VI, aby si mohl hru zahrát v předstihu
Podobný případ tu byl už začátkem roku, kdy smrtelně nemocný fanoušek GTA oslovil přímo autory, jestli si hru nemůže zahrát o něco dříve. Podle prognózy lékařů mu totiž začátkem letošního roku zbývalo jen 6–12 měsíců života, což do vydání hry nemuselo stačit. Podle všeho dostal v odpovědi na jeho žádost „skvělé zprávy“, ale o dalším vývoji jeho případu už nic nevíme.