náhledy
V GTA 6 je pořád co dělat, i když máte dohráno, nebo jste teprve na začátku. Hra nás prostě nepřestává fascinovat. Vybíráme zajímavé detaily, na které můžete narazit mimo příběhové mise.
Autor: Bonusweb.cz
Virtuální město Vice City je úchvatné a hlavně plné detailů. GTA 6 si už u hráčů vydobylo pověst neuvěřitelně komplexní hry, která místy až hraničí se simulátorem reality. Právě na drobné detaily se nyní chceme zaměřit a ukázat vám, na co všechno můžete ve hře narazit.
Autor: Bonusweb.cz
Teď samozřejmě nemyslíme doslovné drobnosti jako třeba náhodně po světě roztroušené sběratelské kartičky se hvězdami striptýzové scény, byť i to vám ve hře může zabrat mnoho hodin času, než je najdete a sesbíráte všechny.
Autor: Bonusweb.cz
Jde o věci ve hře, které zde ani být nemusely, jenže autoři si dali tu práci, že je sem přidali. Obdivujeme momenty, kdy třeba jen listujete knihou (už to samo o sobě není ve hrách úplně běžné), abyste našli vzkaz nebo třeba malůvku od předchozího majitele.
Autor: Bonusweb.cz
Opravdu se nám líbí práce hry s počasím. Dynamický systém počasí se odemkne až po nějaké době hraní a v ten moment se může stát, že vás zaskočí i ohromná bouřka. Nejdřív se rýsuje v dáli, kde se blýská a slyšíte hromy.
Autor: Bonusweb.cz
V tu chvílí bude také výzvou pilotovat letadlo, jelikož turbulence jsou skutečné i ve hře a může to s vámi během letu pořádně cloumat.
Autor: Bonusweb.cz
Když vás zaskočí bouřka v autě, skoro jako byste cítili intenzitu bušené vodních kapek na karoserii a samozřejmě se zhoršuje viditelnost a přilnavost k vozovce. A když máte štěstí, hra vás odmění i dvojitou duhou.
Autor: Bonusweb.cz
Po dešti bývá správný moment k vychutnávání si atmosféry, paprsky slunce pronikají přes zbytky mraků a kaluže vytvářejí zajímavé odlesky. Snímek je zachycený na konzoli PlayStation 5 Pro, kde je zpřístupněný vyšší stupeň práce se světlem a stíny (ray-tracing).
Autor: Bonusweb.cz
Líbí se nám také meditační minihry. Na pohled je to úplná drobnost, ale hra vás donutí na chvíli zklidnit, hlídat dýchání hlavních postav a soustředit se.
Autor: Bonusweb.cz
Meditace mají mimochodem i příběhová pojítka, obě hlavní postavy si vybavují konverzace, které už zažily, a to jak z děje hry, tak třeba i útržky dění před hlavním příběhem z vlastní minulosti.
Autor: Bonusweb.cz
Další kratochvíli jsou vedlejší mise a náhodná setkání, která mohou být až neuvěřitelně pestrá. Toto je jedno ze setkání, čirou náhodou se dostanete se k výpomoci s doručováním balíků a když chcete jeden z nich předat adresátovi, vyvalí se na vás ze dveří skoro nahý obézní muž.
Autor: Bonusweb.cz
Z balíku vyndá zábavní pyrotechniku, zastrčí si ji mezi půlky a poprosí vás o fotku. Vyhovíte mu?
Autor: Bonusweb.cz
Upřímně nás takové setkání trochu rozhodilo, tak jsme si šli pohladit potulnou kočku. Interakcí se zvířaty je tu překvapivě hodně, s částí z nich se můžete i mazlit a najít všechny druhy, které se potulují po herním světě je dokonce i jeden z úkolů ke 100% dokončení hry.
Autor: Bonusweb.cz
Nepřestává nás bavit ani budování vztahu obou hlavních hrdinů, který má skutečně mnoho podob. Můžete jít třeba jen tak spolu na večeři nebo do baru…
Autor: Bonusweb.cz
… nebo klidně zamířit rovnou do striptýzového klubu a zaplatit si VIP tanec, ve kterém oba dva házíte penězi po zdejších . pracovnicích.
Autor: Bonusweb.cz
Další aktivity zahrnují třeba kulečník nebo minigolf, který nám přišel opravdu hezky propracovaný.
Autor: Bonusweb.cz
Odehrání všech 18 jamek nějakou dobu zabere, hlavní postavy se při hře vzájemně špičkují a celé to funguje skoro lépe, než některé jiné hry, které jsou právě jen o hraní minigolfu. Tady je to prostě ale jen jedna z mnoha a mnoha aktivit.
Autor: Bonusweb.cz
Přesuňme se k vozům. Ve hře je systém stavu paliva vozů a sem tam je musíte i tankovat. Jenže navíc ve virtuálním Vice City je na vzestupu i elektromobilita, což obnáší i veřejné nabíjecí stanice.
Autor: Bonusweb.cz
Zajímavý detail v tomto ohledu je, že zatímco tankování paliva zabere jen chvilku, tak nabíjení elektrického vozu posune vždy herní čas o podstatně víc vpřed (někdy třeba i ze dne na noc). Tedy odpovídá realitě, že na plné nabití auta se většinou i na rychlé nabíječce čeká podstatě déle, než na dotankování „plné“.
Autor: Bonusweb.cz
Opravdu nás baví také závodní a tuningová scéna, ze které na nás dýchá atmosféra starých dobrých Need For Speed Underground.
Autor: Bonusweb.cz
Občas vás jen tak někdo v běžném provozu vyzve na závod a je jen na vás, zda nabídku přijmete, nebo jen zmizíte z dohledu.
Autor: Bonusweb.cz
V tomto autě jsme nezávodili, naopak jsme se ho museli urychleně zbavit. Během jízdy se totiž něco šeredně zvrtlo. Nebudeme vám kazit překvapení, ale pokud chcete zažít skutečně mrazivý zážitek, tak se jeďte projet v noci na sever mapy a hledejte mlhu s modrým pouličním osvětlením.
Autor: Bonusweb.cz
Jindy zase narazíte na zaparkované auto, kde se jen tak někdo kochá noční oblohou a pak se vás snaží přesvědčit o tom, že mimozemšťané jsou skuteční. Uvěříte mu to?
Autor: Bonusweb.cz
Vedle aut a letadel můžete také skákat s padákem včetně možnosti basejumpingu. Na správných místech pro vás má hra i výzvy proletět vyznačenými body a bezpečně přistát v cíli. To ale už bylo i v pětce.
Autor: Bonusweb.cz
Při jízdě na motorce naopak neplatí pravidlo jako v pátém dílu, že si hlavní postava nasadí automaticky helmu. Nyní to musíte udělat manuálně sami, jinak riskujete těžší zranění, pokud z motorky spadnete.
Autor: Bonusweb.cz
Zajímavá je herní lokace s degustací vína a vinicemi. Najdete zde totiž překvapivě pestrý výběr vín, které v jiných podnicích nenajdete.
Autor: Bonusweb.cz
Mimo to se hra nejspíše také pomalu připravuje na příchod online hráčů. Zde nad vinicemi už stojí plocha pro virtuální svatby.
Autor: Bonusweb.cz
Hezký detail je také to, že obě postavy mohou v rukou naráz držet i dvě věci (třeba jídlo a pití). Na povel si jde i přehodit z jedné ruky do druhé a ujídat nebo upíjet to, co právě chcete.
Autor: Bonusweb.cz
Překvapilo nás i virtuální letiště, které je kompletně přístupné, včetně odletové haly, zóny s kontrolou pasažérů…
Autor: Bonusweb.cz
… a dokonce i samotných letadel, do které jde přes nástupní mosty vkročit. To skoro zní, jako kdyby šlo ukrást a pilotovat i velké dopravní letadlo, podobně jako v pětce?
Autor: Bonusweb.cz
Ano, i to je možné! Jen se připravte na to, že hned budou startovat armádní stíhačky, které vás raději sestřelí z oblohy, než aby vám dovolily s takto velkým letadlem zmizet v dáli.
Autor: Bonusweb.cz