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Black Friday na iDNES Premium: Rok čtení za 590 Kč a k tomu AlzaPlus+ jako dárek
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
GTA 6 je tak dobré, až nám kazí spaní. Vybíráme zajímavé detaily ze hry
V GTA 6 je pořád co dělat, i když máte dohráno, nebo jste teprve na začátku. Hra nás prostě nepřestává fascinovat. Vybíráme zajímavé detaily, na které můžete narazit mimo příběhové mise.
GTA 6 je tak dobré, až nám kazí spaní. Vybíráme zajímavé detaily ze hry
V GTA 6 je pořád co dělat, i když máte dohráno, nebo jste teprve na začátku. Hra nás prostě nepřestává fascinovat. Vybíráme zajímavé detaily, na které můžete narazit mimo příběhové mise.
Zaklínač 4: CD Projekt navázal partnerství se Sony
Polský CD Projekt Red a Sony Interactive Entertainment navázaly marketingové a distribuční partnerství týkající se Zaklínače 4 a dalších her.
Dinosauří akce Exoprimal končí. Konec u placené hry budí rozpaky
Tři roky stará střílečka Exoprimal, v níž hráči bojují proti hordám dinosaurů, oznámila ukončení provozu.
Mám z toho deprese, říká ředitel Cyberpunku 2 o hraní GTA 6
Nový díl série Grand Theft Auto baví nejenom hráče, ale také herní vývojáře. Kreativní ředitel Cyberpunku 2 dokonce prohlásil, že otevřený svět nového GTA nemá v herním průmyslu obdoby. Vtipkuje, že...
Nadávky, povzdechy i vítězství. Activision chce učit postavy podle hráčů
Activision chce, aby počítačem ovládané postavy zněly stejně jako hráči. Podle podaného patentu by k tomu rád využil skutečné hráčské seance.
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Luxusní dřevěné Monopoly, které si budete chtít vystavit
Společenské hry po seanci obvykle končí uložené někde ve skříni. Seversky laděná kolekce her Monopoly a Scrabble klade naopak důraz na minimalistický design, posloužit tak může i jako stylový doplněk...
Kochejte se listopadovými kráskami a zvolte, která má nejlepší kostým
Listopadová volba Miss cosplay je v plném proudu. Aktuálně vede ztvárnění Triss Ranuncul ze Zaklínače, na paty jí ovšem šlapou Lara Croft, Xena či Jaina Proudmoore. Je to na vás.