Ani vězení ho nezastavilo. Hacker za mřížemi dál šíří informace o GTA VI

Ondřej Martinů
Hacker před třemi lety ukradl studiu Rockstar Games tajná data odhalující podobu chystané hry ze série Grand Theft Auto. I když už je dotyčný za mřížemi, stále se mu daří poutat pozornost díky tvrzení, že zdrojový kód hry je pořád někde mezi lidmi.

V roce 2022 jsme byli svědky jednoho z vůbec největších úniků informací ohledně chystané hry. Arion Kurtaj, tehdy osmnáctiletý hacker, se dostal ke zdrojovému kódu chystaného pokračování milionové značky Grand Theft Auto a poté na internetu zveřejnil složku s devadesáti videoklipy z pracovní verze hry.

Od té doby byl nejprve expertní komisí psychologů prohlášen za duševně nezpůsobilého k tomu, aby stanul před soudem, což se ovšem později změnilo, a tak byl Kurtaj nakonec odsouzen k pobytu za mřížemi v blíže nespecifikované věznici ve Velké Británii. Dalo by se čekat, že dotyčný už se vzhledem k okolnostem k chystanému Grand Theft Auto VI vyjadřovat nebude, ale opak je pravdou.

Kurtaj si totiž podle všeho dokázal i ve vězení obstarat mobil a posílá z něj zprávy svým známým přes WhatsApp. I když je za mřížemi, postaral se o další poprask tvrzením, že zdrojový kód hry, který byl v roce 2022 údajně odcizen, je stále někde mezi lidmi, z nějakého důvodu se však nedostal do oběhu na internetu.

Původně byl zdrojový kód hry pomyslným rukojmím, který měl hackerovi zaručit získání blíže nespecifikovaného objemu peněz, detaily této výměny mezi hackerem a vydavatelstvím Take-Two však zůstávají tajné. Vzhledem k tomu, že byl dotyčný dopaden a za vydírání odsouzen, zřejmě k předání peněz ani nedošlo.

Sám hacker se tedy podivuje tomu, proč se po zmařeném pokusu vydírat autory GTA zdrojový kód na internetu ještě neobjevil. Celou situaci označil jako „zajímavou“ a dál se k ní už nevyjadřoval. Pro Rockstar Games to však může představovat další problémy.

Pokud je totiž skutečně pravda, že odcizený zdrojový kód má někdo stále k dispozici, pak je jeho únik stále velkým rizikem pro studio, které je pořád ještě víc než půl roku od plánovaného data vydání. Nehotová verze hry by mohla nenávratně poškodit její pověst, možná dokonce i dál zdržet vydání. Zdrojový kód navíc představuje riziko i pro hru samotnou, jelikož s jeho pomocí by bylo například po vydání snadnější vyvinout cheatovací software pro online složku.

Grand Theft Auto VI má v tuto chvíli oficiálně stanovené datum vydání na 19. listopadu, kdy bude hra dostupná hráčům s PlayStationem 5 a Xboxy Series X/S.

