Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hrou současnosti. Drsná městská akce, která si nebere servítky, má potenciál výrazně zvýšit prodeje konzolí PlayStation 5 (Pro) a Xbox Series X/S, na něž vyjde. Ostatní velcí vydavatelé vyklidí se svými projekty GTA 6 pole.

Ačkoliv to nějakou dobu vypadalo, že by GTA 6 mohlo vyjít ještě letos, tvůrci většinu fanoušků trochu zaskočili, když oznámili, že se dočkají až 26. května 2026. O pár dní později publikovali jen tak, bez nějakých předešlých oznámení druhý trailer. My se ovšem zastavme ještě u data vydání, které začali fanoušci okamžitě analyzovat.

Písnička Red

Uživatel FriendlyAron na X si například všiml, že písnička Red z kovbojky Red Dead Redeption 2 (taktéž od Rockstaru) trefila datum vydání GTA 6. Na mysli má konkrétně pasáž „Seven months gone and seven years to go“, tedy „Sedm měsíců pryč a sedm let před sebou“.

Kovbojka Red Dead Redeption 2 vyšla 26. října 2018. Když k tomuto datum přičteme 7 měsíců a 7 let, vychází 26. května 2026 – tedy datum vydání GTA 6.

Stali se nejikoničtějšími gangstery období americké Velké deprese. Bonnie a Clydeovi jedoucím v ukradené fordce nedali šanci. Do auta vpálili 130 střel.

Další souvislosti s datem vydání si všiml uživatel vystupující pod přezdívkou Cyber Boi – 26. května roku 1934 měla pohřeb slavná gangsterská milenecká dvojice Bonnie a Clyde. Jejich život vyhasl o tři dny dříve, když je policie rozstřílela v ukradeném autě.

Spojitost s GTA 6 je zřejmá. Hlavními hrdiny je milenecká dvojice Jasona a Lucie, přičemž jejich příběh bude zřejmě v mnohém připomínat novodobou romantizovanou verzi právě Bonnie a Clyda.

Datum vydání se stalo i terčem vtipů

Florida, tedy vlastně Leonida

Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Pokud však máte pocit, že vám znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 bude nápomocná, jste na omylu. Vice City bude v šestém dílu daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.

K Vice City bude navíc tentokrát náležet také venkov. V tomto ohledu počítejte s podobným stylem mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda.