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Co říkáte na cenu GTA 6, zamčený obsah u základní verze a absenci disku?

Zahájení předobjednávek nejočekávanější hry letošního roku, městské akce Grand Theft Auto 6, vyvolalo řadu reakcí. Řeší se cena, zamčený obsah i krabicové verze bez herních disků. Co si o tom myslíte vy, nám napište do diskuse pod článkem.
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Ondřej Zach – Z pohledu sběratele jsou všechny krabičky s download kódy, ale i disky, na nichž není celá hra, naprosto bezcenné. Mám doma ještě docela slušnou sbírku krabic, k čemuž patří i pořádné tištěné manuály a někdy i nějaké drobnosti navíc. Nové hry už nesbírám, protože útlá unifikovaná krabička už kromě disku nebo cartridge neobsahuje nic. Jsem rád, že jsem éru big boxů zažil, aktuálně už ale stejně preferuju digitální distribuci.

Krabičky s download kódem považuji za nesmysl, pokud ovšem později skutečně vyjde verze s disky, minimálně kvůli možnému bazarovému prodeji to dává smysl.

V době digitální distribuce už pořizování her v krabičkách pomalu pozbývá...
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Herní krabičky

Standardní vs. ultimátní edice GTA 6 je samozřejmě odrb. Rockstar zkrátka prodává hru za 100 dolarů (2 299 korun) a těm, kteří v ní nechtějí trávit nějak extra času navíc, pak nabízí ořezanou verzi za 80 dolarů (2 009 korun), v níž jsou uzamčeny nejenom některé obchody s kosmetickými doplňky, ale i dvě herní aktivity (raid základny a sbírání veteránů).

Rockstar je ovšem ve zcela unikátní pozici a jako jeden z mála hráčů na trhu si to prostě může dovolit. Jeho přístup je pragmatický: vývoj stál podle odhadů minimálně miliardu dolarů. Očekává se, že se prodají desítky milionů kopií a tímto krokem maximalizuje zisk. Nemyslím si, že to takto okatě zkusí ve velkém i další vydavatelé. A zároveň nepochybuji, že jedním z nich bude Ubisoft, který se se zlou potáže.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6

Honza Srp – S cenou jsem úplně v oukeji, čekal jsem víc. Radši si připlatím dvě stovky navíc za kvalitu, než si ve slevách na Steamu nakoupit hromady průměru, který stejně nebudu nikdy hrát. Zamčený obsah už zní o něco hůře, ale uvidíme, jak tato mechanika bude ve hře nakonec zpracována. Kosmetické doplňky obecně moc neřeším a na všudypřítomné výzvy k utrácení peněz jsem si díky Ubisoftu už dávno zvykl. Navíc počítám, že Rockstaři to budou mít zpracované daleko lépe, abych si nepřipadal jako „socka“, která o něco zásadního přichází. Nevím, už mě ta všeobecná negativita hráčů irituje, Red Dead Redemption 2 byl naprostá bomba, tak si snad vývojáři trochu té důvěry zaslouží, ne? Daleko víc se bojím, jak to bude běhat na základní PS5.

A že v krabičce nejsou disky? Nevím, já už si stejně krabičky dávno nekupuji, ortodoxní sběratelé ať si holt pár měsíců počkají, to už je jejich boj. Pro nás obyčejné hráče je určitě lepší, že v době vydání nebudou světem létat spoilery.

Některé obchody odmítají prodávat GTA 6. V krabičce totiž chybí klasický disk


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