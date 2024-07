Páté GTA chtěli rozšířit, plány zhatila lavina peněz z onlinu

Ačkoliv v minulosti nebyly příběhové dodatky do her série Grand Theft Auto samozřejmostí, čtvrtý díl ukázal, že na takovou věc tu prostor rozhodně je. A tak po vydání pátého dílu začali fanoušci vyzvídat, zda se i tady nedočkají ještě nějakého příběhového nášupu. Paradoxně si hráči sami ovšem mohou za to, že plánovaný datadisk do hry nakonec nikdy nevznikl, jelikož autorům z Rockstaru nasypali do kapes hromadu peněz za mikrotransakce v online složce hry. A ti usoudili, že příběhový dodatek vlastně není potřeba.

O plánovaném dodatku se toho přitom ví docela dost. Dodatek se měl točit okolo jedné ze tří hlavních postav hry, Trevora. Měl se stát tajným agentem FBI, což zní vzhledem k povaze tohoto vyšinutého jedince docela zajímavě. Agent Trevor, jak znělo kódové označení, měl být dokonce hratelný i samostatně, bez nutnosti vlastnit základní hru.

Ačkoliv autoři na dodatku nějakou dobu pracovali a dokonce i s dabérem Trevora nahráli několik dialogů, práce nebyla nikdy dokončena. Jak nyní vysvětluje bývalý zaměstnanec Rockstaru, Joe Robino, který ve firmě zastával pozici designéra, plány zhatila „dojná kráva na peníze“ v podobě multiplayerové složky GTA Online. Právě Robino byl jeden ze zaměstnanců, který měl na projektu Agent Trevor pracovat.

Grand Theft Auto V

„Vypadalo to hodně dobře, jenže všichni víme, co se stalo. Když vyšlo GTA Online, vydělalo tolik peněz a lidé to tak zbožňovali, že bylo těžké si obhájit vývoj datadisku, který by zcela jistě tolik peněz nevydělal,“ říká Robino v rozhovoru na youtubovém kanálu SanInPlay. „Ale když se nad tím zpětně zamyslím, tak jsme asi mohli udělat obojí souběžně,“ dodává.

Robino dále vysvětluje, že přerušení prací na Agentu Trevorovi bylo zkrátka finanční rozhodnutí. Dodatek na GTA V měl být podle něj zhruba z poloviny hotový, když studio projekt zastavilo. Údajně byly síly, které autoři vkládali do dodatku lépe využité v GTA Online. „Byl jsem tehdy z celé té situace docela naštvaný,“ říká Robino.

Designér nám tak v podstatě potvrdil to, co si dlouhá léta mnozí lidé mysleli. Herní trh je koneckonců pořád řízený především tím, aby autorským studiím a vydavatelstvím přinesl co nejvíce peněz, a pokud jsou před vámi dvě cesty, přičemž jedna vypadá finančně výrazně lépe, než ta druhá, vybere si nejspíš většina firem právě tuto.

Nebylo by to ani poprvé, kdy herní firma dala přednost výdělkům před pokračováním příběhu dané hry. Jen si vzpomeňme třeba na sérii Half-Life, která byla po roce 2007 i přes vysokou oblibu u fanoušků odložena stranou, jelikož se zkrátka ve firmě Valve objevil jiný způsob, jak přijít k obrovskému balíku peněz (digitální distribuce her přes Steam). Taková je zkrátka realita.