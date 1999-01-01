Příchod šestého dílu se nezadržitelně blíží. Série Grand Theft Auto přitom už příští rok oslaví 30. výročí a i když jsou prodlevy mezi uplynulými díly čím dál delší, pořád je historie této kultovní značky opravdu bohatá. Připomeňte si, kde slavné „GTAčko“ začalo a kam až se dopracovalo.
Autor: Rockstar
Všechno to začalo v roce 1997, kdy studio DMA Design (původní název Rockstar Games) vydalo ambiciózní městskou akci Grand Theft Auto. Hra byla primárně vyvíjena pro systémy MS-DOS a Windows, záhy se však přidala také verze pro první PlayStation.
Autor: Rockstar
Původně se hra měla jmenovat Race’n’Chase a hráč měl ovládat policistu a navíc ještě hlavně závodit s auty, koncept nakonec ustoupil tématu zločineckého podsvětí, krádeží, přestřelek a útěků před policií v otevřeném světě. Na svou dobu měla vlastně celkem jednoduchou grafiku, ovšem hratelnost byla tím, co hráče opravdu pohltilo.
Autor: Rockstar
Hráči si oblíbili především volnost, se kterou mohou rozpoutávat ve virtuálním městě chaos. Kritikům se však původně hra moc nelíbila, především kvůli ovládání a technickému stavu, ovšem první GTA se i tak prodávalo skvěle. V roce 1999 autoři přidali ještě dvě expanze z prostředí Velké Británie (London 1961 a London 1969).
Autor: Rockstar Games
Ten samý rok, tedy 1999, rovnou vyšel i druhý díl pro Windows a PlayStation. Grand Theft Auto 2 nabídlo modernější grafiku a boj o přízeň jednoho z mnoha herních gangů a následných přestřelek s členy ostatních gangů.
Autor: Rockstar Games
Vedle vylepšené grafiky dali autoři důraz i na propracovanější ztvárnění policie. Zatímco v prvním dílu se hráči postavili pouze běžní strážníci, v pokračování již kriminálníky lovila zásahová jednotka a tajní agenti. Další novinkou pak byly vedlejší mise, ve kterých si šlo zahrát například na řidiče taxi či autobusu.
Autor: Rockstar Games
Třetí díl, který vyšel v roce 2001, znamenal pro sérii zásadní přelom v podobě přechodu k 3D grafice. Ačkoliv třetí a druhý díl dělá pouhé dva roky, rozdíl ve vizuální podobě je jako noc a den. Hra se odehrávala ve městě Liberty City, které inspiroval New York. Hra vyšla nejprve pro PlayStation 2, o rok později pro PC a o další rok později pro Xbox.
Autor: Rockstar
Hratelnost rovněž dostala spoustu novinek. Ze hry zmizely životy, a smrt tak již neznamenala konec hry. Nové oblasti se navíc přestaly odemykat na základě vydělaných peněz. Místo toho bylo třeba plnit úkoly v rámci dějové linky.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 3 si navíc už můžete zahrát v modernější grafice díky The Definitive Edition. Ta sice dorazila v značně odbytém technickém stavu, ale autoři už stihli ty nejhorší chyby vyžehlit (viz dále).
Autor: Bonusweb.cz
To, že jde o opravdu jinou dobu dokazuje ještě rychlejší příchod legendárního dílu Vice City, který byl dostupný už pouhý rok po příchodu třetího dílu. Hráč se v něm vrací do poloviny osmdesátých let a herní prostředí se silně inspirovalo ve městě Miami. Vice City bylo opět dostupné nejprve pro PlayStation 2 a o rok později pro PC a Xbox.
Autor: Rockstar Games
Rychlejší vývoj byl však vykoupen tím, že ve Vice City nebylo zas tolik revolučních novinek. Přibyla třeba možnost kupovat nemovitosti, které hráč mohl využívat jako úkryt. Ve hře se také nově objevily vrtulníky, které šly pilotovat.
Autor: Rockstar Games
Vice City je dalším zástupcem, který se dočkal remasteru v Definitive Edition. Ze tří her, které kolekce obsahuje, působí asi nejméně odbytě a vlastně je docela fajn si tuto klasiku zahrát v modernizované grafice.
Autor: Bonusweb.cz
Grand Theft Auto: San Andreas bylo k dispozici od roku 2004. Prostředí se inspirovalo v amerických státech Kalifornie a Nevada. Hlavní novinkou San Andreas byla ještě větší volnost pohybu, hra totiž nabídla i venkovská prostředí (pouště, lesy, hory).
Autor: Rockstar Games
Hlavního hrdinu tentokrát nezastavila ani voda nebo zdi, uměl totiž konečně plavat a šplhat. Technickou novinkou, kterou hráči uvítali, bylo značné omezení nahrávacích obrazovek při cestování po světě.
Autor: Rockstar Games
Hráči si navíc mohli konečně lépe hrdinu přizpůsobit nejenom výběrem různého oblečení (ve Vice City bylo pouze několik kompletních přestrojení), ale také třeba účesy, šperky nebo tetování. Ve hře šlo i tloustnout přejídáním se, nebo naopak nabírat svaly posilováním.
Autor: Bonusweb.cz
San Andreas má v rámci remasteru Definitive Edition pověst nejvíce rozbitého dílu, kdy jeden čas kolovaly po internetu obrázky zdeformovaných a ošklivých textur a všudypřítomných bugů. Dnes už je technický stav naštěstí lepší.
Autor: Bonusweb.cz
Od Grand Theft Auto dostali hráči první delší pauzu mezi vydáním San Andreas a čtyřkou, čekání tehdy trvalo čtyři roky. Na dnešní poměry byl vlastně vývoj pořád celkem rychlý, ale tehdy bylo čekání subjektivně nekonečné. A to i z důvodu, že hra byla nejprve ohlášena na rok 2007 a následně o rok odložena.
Autor: Rockstar Games
Autoři potřebovali víc času, aby hru připravili v dobrém technickém stavu pro nové konzole (PlayStation 3 a Xbox 360). Hra tedy pochopitelně sázela na novější grafiku a ještě filmovější pojetí herního příběhu.
Autor: Rockstar Games
Novinkou byla ještě rozmanitější škála vedlejších aktivit, ovšem paradoxně také překvapivá omezení. Hra se odehrávala v Liberty City a jelikož autoři chtěli trochu zamaskovat menší rozměry otevřeného světa, tak ze hry vyškrtli letadla a vrtulníky.
Autor: Rockstar Games
Po dlouhé době se vrátila rozšíření, GTA IV mělo rovnou dvě: motorkářský The Lost and Damned a mafiánský The Ballad of Gay Tony. GTA IV se na rozdíl od starší trojice dílů zatím nedočkala remasteru a k dispozici je tak stále pouze v původní podobě.
Autor: Rockstar Games
Dalších pět let museli fanoušci čekat na příchod pátého dílu, který byl tehdy označován jako nejdražší videohra všech dob. Dosavadní rekordní prodeje ale už investice autorů dávno splatily a nastavily budoucnost série jako vypiplaného kolosu, který díky online složce vydělal miliardy dolarů.
Autor: Bonusweb.cz
Ještě před příchodem online režimu ale hráče uchvátila příběhová kampaň, která nabídla několik novinek. Možné totiž bylo přepínat mezi třemi hratelnými postavami, hrát nepřeberné množství vedlejších aktivit a misí a možnosti úprav nejen automobilů, ale i postav či zbraní se opět výrazně rozrostly.
Autor: Bonusweb.cz
Grand Theft Auto V vyšlo původně pro konzole PlayStation 3 a Xbox 360 a plynule jej autoři vylepšovali pro PlayStation 4, Xbox One a PC.
Autor: Bonusweb.cz
V roce 2021 dokonce přišla ještě next-gen verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S s ještě více vylepšenou grafikou, to už ale hráči měli chuť spíše na nový díl. Na ten však stále teprve čekají.
Autor: Bonusweb.cz
Grand Theft Auto VI mělo původně dorazit v květnu loňského roku, ale série odkladů hru posunula až na listopad 2026. V tuto chvíli to ale vypadá, že snad tento termín se už dodrží, jelikož autoři již spustili předobjednávky.
Autor: Rockstar
Hra se vrátí do Vice City a nabídne dvojici hratelných postav: Jasona a Lucii. Vedle výrazného grafického zlepšení nám však zatím autoři ještě konkrétní novinky tají.
Autor: Rockstar
Neznáme například plný rozsah herního světa ani podrobnosti o hratelnosti hry, k dispozici jsou totiž v tuto chvíli pořád jen dva předrenderované trailery a kolekce screenshotů.
Autor: Rockstar Games
Do listopadu pořád ještě zbývají čtyři měsíce a autoři nám během nich snad ještě budou dávkovat další informace. Nepochybně půjde o jeden z největších herních startů v historii videoher a zřejmě i o novou nejdražší hru všech dob, co se nákladů na vývoj týče.
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games