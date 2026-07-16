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Sexy robotku cosplayerky zbožňují. Pokochejte se jejich kostýmy
Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...
Měly vydělávat pohádkové peníze, ale dnes už si na tyto hry nikdo nevzpomene
Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli...
Dal tvář milionovému českému hitu, ale další práci shání jen těžko
Herec z oblíbené české série her Kingdom Come, Luke Dale, si stěžuje na těžké podmínky práce v herním průmyslu. V českých hrách ztvárnil jednu z nejdůležitějších postav obou her, ale ani to mu...
Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad
Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...
Chcete Laru Croft v životní velikosti? Tyto herní rarity jsou na prodej
Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...
Sony vytahuje těžká esa. Do PS Plus míří Avatar a opomíjená samurajská akce
PS Plus zajistí v rámci předplatných Extra a Premium přístup k pravidelně rozšiřovanému katalogu her na PlayStation 4 a 5. Aktuálně do něj míří herní Avatar, samurajská akce Rise of the Ronin či...
Je z toho videoherní kult. Vzpomínáte na slavná „GTAčka“?
Příchod šestého dílu se nezadržitelně blíží. Série Grand Theft Auto přitom už příští rok oslaví 30. výročí a i když jsou prodlevy mezi uplynulými díly čím dál delší, pořád je historie této kultovní...
Projedete křižovatku lépe než Filip Turek? Zkuste si to přímo v prohlížeči
Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. V jednoduché hříčce, kterou si můžete zahrát přímo v prohlížeči, je cílem projet bez úhony křižovatku.
VIDEO: Rozbalujeme Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black
V pátek 17. července oficiálně vychází nový set Pokémon TCG nazvaný Pitch Black. Tematicky čerpá ze hry Pokémon Legends: Z-A, respektive DLC Mega Dimension. Motivem jsou tedy mega evoluce a noční...
Sexy robotku cosplayerky zbožňují. Pokochejte se jejich kostýmy
Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...
Slovenský nástupce Jagged Alliance? Ghost Justice je slibná strategie
Ghost Justice je tahová taktická strategie, v níž elitní operativci vedou boj proti drogovým kartelům v místech, v nichž vlády už ztratily svůj vliv.
Slayer v Doom: The Dark Ages - Revelations
PS5vydáno 14. července 2026 14:24, aktualizováno 14:26
Už jsou k mání první češtiny pro Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Ačkoli pirátský Assassin’s Creed Black Flag Resynced nevyšel s oficiálními českými titulky, minimálně na PC lze sáhnout po komunitních překladech.
Chcete Laru Croft v životní velikosti? Tyto herní rarity jsou na prodej
Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...
Prodej domu 90 m2, pozemek 768m2.
Nové sady, Duchcov, okres Teplice
3 500 000 Kč
Měly vydělávat pohádkové peníze, ale dnes už si na tyto hry nikdo nevzpomene
Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli...