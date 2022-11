Je čas na šestku. Prodeje GTA V padají, stejně tak i akcie studia

Vydavatelství Take-Two už si nejspíše plně začíná uvědomovat, že Grand Theft Auto 5 nelze dojit donekonečna. Za poslední čtvrtletí se hry prodalo milion kusů, což by pro mnoho jiných her znamenalo extrémní úspěch, jenže pro devět let staré GTA je to jasná známka, že už definitivně docházejí zájemci. Dohromady se totiž od vydání prodalo 170 milionů kopií a zřejmě se už blížíme k finálnímu číslu.

GTA 5 už bylo jednou dokonce k dispozici zdarma na Epic Games Storu a v podstatě žije už dlouho jen z příjmů z online složky. To se odráží i v celkových finančních výsledcích firmy Take-Two, která za poslední čtvrtletí vydělala méně, než se čekalo. V reakci na toto zjištění se akcie firmy začátkem tohoto týdne propadly o více než 15 procent a stále klesají.

Společnost zároveň snížila své finanční předpoklady na další rok. Ředitel Take-Two Strauss Zelnick odůvodnil tyto neúspěchy odklady her a také částečnou změnou orientace firmy i na mobilní hry, což je v důsledek akvizice společnosti Zynga. I ty se totiž musely odkládat, ovšem podle Zelnicka je to ve výsledku dobře, jelikož by raději viděl řádně dodělanou hru než další propadák.

Vraťme se ovšem zpátky ke GTA, které je v podstatě vlajkovou lodí této společnosti. Hra od studia Rockstar Games už opravdu nezvládá držet krok s dobou, a to ani po relativně nedávné next-gen verzi (náš test zde). Je tedy zřejmě opravdu na čase už vyhlížet nástupce, na kterém se již intenzivně pracuje. Víme to jednak přímo od Rockstaru, který jej sám potvrdil, ale také i po nedávném obřím úniku, kdy hacker odcizil data ze serverů Rockstaru.

Právě i na téma nedávného úniku přišla během prezentace finančních výsledků řeč. „Nemáme žádné informace, že by byly odcizeny důležité materiály a vzniklá situace nemá vliv na vývoj hry. Je to nicméně pro nás velké zklamání a jsme nyní ještě více v pozoru ohledně bezpečnosti našich dat,“ prohlásil Zelnick.

Připomínáme, že 17letý hacker, který za únikem stál, byl rychle dopaden. Teenager spolupracoval se skupinou Lapsus, která před únikem informací o GTA 6 stála za útoky na firmy jako Uber nebo Nvidia. V září u prvního soudního slyšení hacker tvrdil, že je nevinný. Datum dalšího soudního slyšení zatím není známé.

Ohledně dalšího dílu ze série GTA i nadále studio mlčí a není už moc pravděpodobné, že by během posledních týdnů letošního roku ještě zazněly nějaké nové informace. Vzhledem k tomu, že hra je stále ve fází produkce a ještě v ní nejspíše nějakou dobu bude, uvidíme nejspíše nové GTA na trhu nejdříve mezi roky 2024 a 2025.