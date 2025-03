Chtějí být od ní co nejdál. Chystaná videohra děsí konkurenci

Start Grand Theft Auto VI na videoherním trhu způsobí lavinu odkladů her od konkurenčních studií, to předvídá herní analytik Christopher Dring z portálu Game Business. Má totiž informace, že minimálně tři velká herní vydavatelství jsou již teď připravena podniknout kroky k tomu, aby své hry odsunuly do co možná největší vzdálenosti od data vydání nového GTA.

„Rockstar Games si vždy zabere spoustu peněz a času v daný moment na trhu. Poblíž toho prostě nechceme být a plánujeme, jak se tomu vyhnout,“ přiznal Dringovi jeden z ředitelů konkurenčních vydavatelství. Server Insider Gaming si to dále ověřoval v rámci Game Developers Conference, kde se rovněž reportérovi Tomu Hendersonovi přiznalo několik dalších vývojářů, že pořád čekají, s čím přijde GTA VI.

Christopher Dring dále zmiňuje, že se datu vydání GTA VI vyhýbají i live service tituly, které okolo tohoto data nebudou vydávat žádné zásadní aktualizace, nové sezony ani další dodatečný obsah. Podle jednoho nejmenovaného šéfa studia se bude s novým obsahem do těchto her hýbat tak, že jej buď vydají o zhruba tři týdny dříve, nebo naopak alespoň tři týdny po vydání GTA VI.

Grand Theft Auto VI Grand Theft Auto VI

Očekávaná novinka od Rockstar Games je podle Insider Gaming zatím interně naplánovaná na říjen letošního roku, což už by však znamenalo, že datum vydání bude už za osm měsíců. Autoři přesto ještě ani nezahájili marketingovou kampaň a od vydání prvního traileru na konci roku 2023 zatím o hře dál neřekli ani slovo. Stále panují obavy, že i přes neustálé ujišťování v rámci konferencí k hospodářských výsledků mateřské společnosti Take-Two Interactive, se hra odloží až na příští rok.

Na jednu stranu je celkem pochopitelné, že se takto velké hry ze série, která nemá nový přírůstek od roku 2013, ostatní bojí. Ovšem představa, že by okolo GTA VI bylo na několik týdnů před i po vydání ohromné období videoherního sucha, je pro hráče také celkem nepříznivá, obzvlášť pro ty, které novinka ani nezajímá.

Devolver Digital @devolverdigital Gonna release a game the exact same day and time as GTA6. oblíbit odpovědět

Zároveň je to příležitost pro jiné vývojáře a vydavatele, jak strhnout pozornost. Například Devolver Digital, vydavatel menších titulů se naopak už teď chlubí, že plánuje vydat vlastní hru ve stejný den, ve který vyjde GTA VI. Je to odvážná strategie, tak uvidíme, jestli se jim vyplatí.