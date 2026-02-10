Před několika dny se objevil v záznamu policie z britského Oxfordu kuriózní případ vyjádření lítosti nad spáchaným činem. Šlo o 35letého Roberta Richense, který loni v květnu ve svém domě zabil svou bývalou přítelkyni, Rachael Vaughanovou.
V policejním případu je zachycený zásah v domě podezřelého, kde byla nalezena 40letá žena bez známek života. Richens byl na místě zatčen. Ve videu je slyšet, jak naříká jednomu z policistů: „Já propásnu GTA.“ Policista se jej pak ptá: „Jaké GTA máte na mysli, Roberte?“ Podezřelý odpovídá: „Šestku.“
Později ve videu ještě Richens připouští, že dostane za jeho čin doživotí a že měl raději utéct. Ano, to by na jeho místě bylo nejspíše jediné řešení, jak by si mohl vysněnou hru zahrát, i když by musel být na útěku minimálně další rok a půl. GTA VI totiž v době jeho zatčení bylo plánované až na letošní květen, poté se posunulo na listopad.
Jeho čin byl označený jako nemilosrdný a bezcitný, Richens ani poté nepřivolal lékařskou pomoc a nakonec zavolal policii sám na sebe, což bylo až v momentě, kdy mu došlo, že mu nic jiného nezbývá.
Richens se nyní dostal před soud, který mu uložil doživotní odnětí svobody s možností propuštění po 16 letech. To znamená, že pokud autoři z Rockstar Games dodrží letošní slíbený termín, bude v době jeho nejbližšího možného propuštění z vězení hra už stará 15 let.
Vzhledem k tomu, jak pomalu dělají autoři této slavné série nové hry, bychom dokonce i tipovali že tou dobou možná bude na cestě i sedmý díl.
Hra vychází oficiálně 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC verze zatím oznámena nebyla, autoři pak nedávno potvrdili, že marketingová kampaň se rozjede během letošního léta a popřeli zprávy, že by se odložila krabicová verze se hrou.