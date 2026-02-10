Uteče mi nové GTA, naříkal muž, když ho zatýkali za vraždu

Ondřej Martinů
Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát nový díl série Grand Theft Auto, na který se těšil.

Před několika dny se objevil v záznamu policie z britského Oxfordu kuriózní případ vyjádření lítosti nad spáchaným činem. Šlo o 35letého Roberta Richense, který loni v květnu ve svém domě zabil svou bývalou přítelkyni, Rachael Vaughanovou.

V policejním případu je zachycený zásah v domě podezřelého, kde byla nalezena 40letá žena bez známek života. Richens byl na místě zatčen. Ve videu je slyšet, jak naříká jednomu z policistů: „Já propásnu GTA.“ Policista se jej pak ptá: „Jaké GTA máte na mysli, Roberte?“ Podezřelý odpovídá: „Šestku.“

Později ve videu ještě Richens připouští, že dostane za jeho čin doživotí a že měl raději utéct. Ano, to by na jeho místě bylo nejspíše jediné řešení, jak by si mohl vysněnou hru zahrát, i když by musel být na útěku minimálně další rok a půl. GTA VI totiž v době jeho zatčení bylo plánované až na letošní květen, poté se posunulo na listopad.

Jeho čin byl označený jako nemilosrdný a bezcitný, Richens ani poté nepřivolal lékařskou pomoc a nakonec zavolal policii sám na sebe, což bylo až v momentě, kdy mu došlo, že mu nic jiného nezbývá.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Richens se nyní dostal před soud, který mu uložil doživotní odnětí svobody s možností propuštění po 16 letech. To znamená, že pokud autoři z Rockstar Games dodrží letošní slíbený termín, bude v době jeho nejbližšího možného propuštění z vězení hra už stará 15 let.

Vzhledem k tomu, jak pomalu dělají autoři této slavné série nové hry, bychom dokonce i tipovali že tou dobou možná bude na cestě i sedmý díl.

Do roka zemře, tak prosí autory GTA VI, aby si mohl hru zahrát v předstihu

Hra vychází oficiálně 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. PC verze zatím oznámena nebyla, autoři pak nedávno potvrdili, že marketingová kampaň se rozjede během letošního léta a popřeli zprávy, že by se odložila krabicová verze se hrou.

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

RECENZE: Gangsterka Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties nabobtnala a je osobnější

90 %
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Japonská série Yakuza se těší mimořádné oblibě už i na Západě, studio Ryu Ga Gotoku tak postupně vydává remaky starých dílů. Hráči se mohou těšit nejenom na slunnou Okinawu a osobnější rovinu, ale i...

9. února 2026 0

Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli

Megan Foxová (New York, 18. května 2023)

V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...

9. února 2026 4

Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo

Catacomb 3-D

Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...

8. února 2026 10

Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání

Umírající fanoušek dostal možnost zahrát si naposledy Dooma

Personál nemocnice v kanadském Torontu splnil nevyléčitelně nemocnému mladíkovi neobvyklé poslední přání. Přímo k lůžku, na kterém tráví poslední týdny svého života, mu instalovali PlayStation s...

7. února 2026 17

Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film

Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho,...

6. února 2026 6

Nejhorší hra minulého roku odmítá zemřít, i když už ji skoro nikdo nehraje

Mindseye

Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.

6. února 2026 0

Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Grand Theft Auto 5 - PC verze

Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.

5. února 2026 2

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

5. února 2026 1

Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky

Kromlech

Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.

4. února 2026  13:23 3

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

4. února 2026 31

Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi

Virtual Boy Classic

Nové příslušenství umožní s konzolemi Switch a Switch 2 zažít na vlastní oči největší konzolový propadák Nintenda, systém Virtual Boy. A nestojí to za to.

4. února 2026 2

