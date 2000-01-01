Pod poslední ukázkou z chystané hry Grand Theft Auto VI se komentářová sekce změnila i v pietní místo. Spousta lidí zde totiž vzpomíná na své známé a členy rodiny, kteří si chtěli dlouho očekávanou novinku zahrát, ale hry se nedožili.
Autor: Rockstar Games
Nejnovější ukázka z připravované hry Grand Theft Auto VI, která má 27 minut, se po premiéře na Netflixu objevila s několikahodinovým zpožděním i na YouTube. A právě zde v sekci komentářů převládá poněkud překvapivý sentiment: truchlení za ty, kteří si hru už nestihnou zahrát.
Autor: Rockstar Games
Nejpopulárnější příspěvek pod videem má obdivuhodných 264 tisíc palců nahoru a stojí v něm: „Chvíle ticha za ty, kteří se sem už nedostali.“ Následují vzpomínky od lidí, které nabízíme společně s novými screenshoty ze hry, které autoři z Rockstar Games krátce po zveřejnění ukázky nahráli na web.
Autor: Rockstar Games
„Můj bratranec se na hru hodně těšil. Měl připravený PlayStation 5 a chtěl si hru koupit hned, jak vyjde. 12. srpna dostal zástavu srdce během lekce karate. Po 47 minutách pokusů o oživování zemřel. Budu hrát na jeho počest. Odpočívej v pokoji Bruno.“
Autor: Rockstar Games
„Můj synovec zemřel před 10 lety, úplně z ničeho nic hned po Vánocích. Ještě 4 hodiny před smrtí přitom hrál GTA Online. Myslím na něj kdykoliv, když vidím něco týkající se GTA. Odpočívej v pokoji Malcolme.“
Autor: Rockstar Games
„Můj nejlepší kamarád se předávkoval léky. Hráli jsme spolu GTA 4 v roce 2013, když jsme byli v posledním ročníku střední školy. Zemřel v roce 2022. Ještě těsně před tím jsem chodil k němu domu a hráli GTA 5, protože já už doma neměl konzoli.“
Autor: Rockstar Games
„Můj bratr zemřel letos 10. srpna. Hráli jsme spolu už GTA 3 když vyšlo na PlayStation 2. Už teď vím, že až budu hrát GTA 6, bude to taky na jeho počest.“
Autor: Rockstar Games
„Měl jsem přítelkyni, která byla naprosto posedlá sérií GTA her. Nejvíc ji bavil pátý díl. Zemřela v roce 2018 na předávkování drogami. GTA V jsme hráli často spolu a říkala mi, že se na šestku opravdu těší. Zároveň ale také tvrdila, že si nedovede představit, jak GTA V autoři z Rockstar Games vůbec překonají. Novinku budu hrát i za ní.“
Autor: Rockstar Games
„Můj strýc se na hru strašně moc těšil, ale zemřel minulý rok. Alespoň, že stihl vidět první trailer. Myslel jsem na něj celou dobu, co jsem se díval na nové záběry.“
Autor: Rockstar Games
„Můj bratr byl v lednu zavražděn. Na hru se těšil a dokonce kvůli ní i přešel z Xboxu na PlayStation pouhý měsíc před svou smrtí. RIP Jalen.“
Autor: Rockstar Games
„Můj nejlepší kamarád zemřel před dvěma týdny. Původně nás seznámila naše společná záliba v GTA 4. Tato hra by se mu hrozně moc líbila. Až budu hrát, budu na něj vzpomínat.“
Autor: Rockstar Games
„RIP můj kamaráde. Nebyl to hráč, ale GTA měl moc rád. Minulý leden si vzal život.“
Autor: Rockstar Games
„Ztratil jsem blízkého přítele před měsícem. Byl to ohromný fanoušek GTA. Jeho pohřeb byl minulý týden. RIP Davide.“
Autor: Rockstar Games
„Na střední škole jsem měl kamaráda, který zemřel pouhý den před vydáním GTA V. Šestku by naprosto zbožňoval.“
Autor: Rockstar Games
„Můj kamarád zemřel po nehodě na motorce před dvěma lety a na GTA 6 se moc těšil. Kéž by tu ještě byl, aby mohl trailer vidět taky. RIP Franku.“
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI - nové screenshoty ze hry
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar