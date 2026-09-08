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KVÍZ: Otestujte se v ultimátním herním kvízu 1989–2027
Herní svět se během let dramaticky proměnil. Přijměte pozvání a užijte si pozoruhodný vývoj, který se udál v této oblasti lidské zábavy. Vaším úkolem je poznat známou hru jen podle obrázku.
Bude to absolutně nabitý měsíc. Toto jsou očekávané herní hity v září
Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
Český stánek na Gamescomu lákal davy. Podívejte se, co tam bylo k vidění
Herní veletrh Gamescom je už minulostí, nasbírali jsme ale materiálů na dlouho dopředu. Vedle těch největších hitů, které dominovaly hlavním pódiím, totiž bylo k vidění i nespočet menších nezávislých...
Konečně to někoho napadlo. V Lego Skylines budeme stavět město z kostiček
Lego her existuje spousta, tato je ovšem jiná. Pokud vynecháme pokusy z devadesátých let, Lego Skylines je první pořádná budovatelská strategie zaměřená na stavění města.
Oblíbené české simulátory tahačů mění pravidla hry. A je to naprostá paráda
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Na letošním Gamescomu byly k vyzkoušení i oblíbené české simulátory od studia SCS Software. My jsme zde ale místo simulace tahačů hráli dva nové připravované režimy, které autoři chystají: osobní...
Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte
Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...
Harry Potter či Golden Axe. Připravované seriály, které musíte vidět
Do konce roku 2026 už nezbývá zase tolik času, ale i tak se chystá ještě slušná řádka zajímavých seriálů, které by se vám mohly líbit. Pojďme se na některé z nich podívat.
Konečně lepší gangsterka než Mafie? Stranger Than Heaven má našlápnuto
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Už jen svým rozmachem se chystaná novinka Stranger Than Heaven od tvůrců série Yakuza vymyká všem pravidlům, její děj se odehrává na ploše 50 let. Budeme sledovat osud gangstera Makota od nesmělých...
Odpočívejte v pokoji. Lidé vzpomínají na ty, co se nového GTA 6 nedožili
Pod poslední ukázkou z chystané hry Grand Theft Auto VI se komentářová sekce změnila i v pietní místo. Spousta lidí zde totiž vzpomíná na své známé a členy rodiny, kteří si chtěli dlouho očekávanou...
Hot Wheels: Infinite Rush
PS5vydáno 7. září 2026 9:47, aktualizováno 9:48
Legendární první PlayStation vyjde v říjnu ve stylové Lego verzi
Od uvedení vůbec první konzole PlayStation už uběhlo více než třicet let. Připravovaný set Lega tak sází na nostalgii a zároveň ukrývá jedno milé překvapení.
Fanoušci se vztekají zbytečně, remake kultovních „Hýrousů“ mění hlavně grafiku
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Na legendární strategii Heroes of Might & Magic III vyrostla celá generace hráčů a i když už její grafika notně zestárla, stále na ni mnozí nedají dopustit. Přesto oznámení kompletního remaku, které...
Možná nebyl nejlepší hrou Gamescomu, ale rozhodně měl Ontos nejlepší stánek
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Chystaný psychologický horor Ontos jsme si na letošním Gamescomu vyzkoušet nemohli, přesto jeho prezentace patřila mezi nejlepší momenty celého veletrhu. Důvodem je totiž jeho velmi originální...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Oblíbené české simulátory tahačů mění pravidla hry. A je to naprostá paráda
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Na letošním Gamescomu byly k vyzkoušení i oblíbené české simulátory od studia SCS Software. My jsme zde ale místo simulace tahačů hráli dva nové připravované režimy, které autoři chystají: osobní...
Český stánek na Gamescomu lákal davy. Podívejte se, co tam bylo k vidění
Herní veletrh Gamescom je už minulostí, nasbírali jsme ale materiálů na dlouho dopředu. Vedle těch největších hitů, které dominovaly hlavním pódiím, totiž bylo k vidění i nespočet menších nezávislých...