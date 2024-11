Tvůrce prodejního trháku se bál Trumpa. A ten je teď zpět

Ve Spojených státech bylo v noci z úterý na středu rozhodnuto, příštím prezidentem se stane opět Donald Trump. Světem videoher to nejspíš moc nepohne. V reakci však celá řada lidí na sociálních sítích začala probírat starší výroky herních vývojářů ohledně prezidentství Donalda Trumpa s komentáři typu „toto nezestárlo moc dobře“. Jeden z nich začal videoherní komunitou ihned rezonovat.

V roce 2018, tedy během prvního prezidentského období Donalda Trumpa, se nechal slyšet tehdejší ředitel studia Rockstar Dan Houser, stojícího za slavnou herní sérií Grand Theft Auto, že by nerad vydával šestý díl v tehdejším politickém klimatu. „My ani nevíme, co bychom v aktuální politické situaci se hrou měli dělat a co by v ní lidi mohlo urazit, ať už bychom se rozhodli zpracovat jakékoliv téma,“ řekl tehdy.

„Jak zarputilí liberálové, tak přesvědčení konzervativci jsou velmi militantní a naštvaní jeden na druhého. Je to děsivé a zvláštní zároveň. Obě strany přitom někdy ve svých postojích zacházejí až do absurdních rozměrů,“ pokračoval Houser. „No a to je pak těžké psát v takové době satiru. Některé věci, které se odehrávají ve skutečném světě, jsou už za hranicí satiry. Všechno se navíc tak rychle mění, že různé vtípky prakticky ihned zastarají.“

Houser už sice Rockstar nevede (v roce 2020 odešel a založil vlastní herní studio Absurd Ventures LLC), ovšem jeho obavy se zřejmě naplní. Grand Theft Auto VI má aktuálně plánované datum vydání na podzim příštího roku (což ve čtvrtek potvrdily hospodářské výsledky firmy), kdy už Donald Trump bude opět u moci. Splní se tedy i jeho varování, že satira ve hře kvůli polarizované společnosti tak nevynikne? Možná ano, možná ne.

Už podle první ukázky, která vyšla loni v prosinci, lze celkem jasně určit, že Grand Theft Auto VI bude pokračovat i v komentování skutečného světa. Hra se má odehrávat ve virtuální obdobě americké Floridy (Leonida), převážně v Miami (Vice City). V pár minutách herních záběrů můžeme pozorovat různé bizarní situace, které však nápadně připomínají skutečnost. V traileru vidíme například nahého obézního muže utíkat před policií, ženu „twerkovat“ na kapotě jedoucího auta, videa pomatených lidí natočené na sociální sítě, prostředí bohatých i chudých lidí a podobně.

Velkou roli bude mít samozřejmě také kriminální činnost, gangy, násilí a sex. Bez toho by se koneckonců správné Grand Theft Auto prostě neobešlo. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že většina hry už byla v tuto chvíli dokončená a dělat v ní teď změny, které by odrážely současnou politickou situaci, už nebude moc možné. Ale to už je nyní pouze na autorech.