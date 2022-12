Jak vznikalo první GTA? Autoři nevěřili v úspěch

Tento týden slaví série Grand Theft Auto 25. výročí, a ačkoliv oficiálně toto studio žádné oslavy nepořádá, bývalí vývojáři původních her vzpomínají na dobu, kdy byla série ve svých počátcích. Colin Macdonald, který se podílel na původní hře jako součást studia DMA (nyní Rockstar North), vzpomínal pro server BBC na začátky této dnes slavné značky v herní branži.

Hra Grand Theft Auto podle jeho slov odstartovala jako simulátor, ve kterém by hráč ovládal dinosaura a jeho úkolem by bylo demolovat virtuální město. Autoři pro tyto potřeby vymodelovali nejenom samotné město, ale přidali i volně projíždějící se auta. Souběžně s tím někoho napadlo, jak by hráči mimo dinosaura ovládali nějaké auto. A najednou byla z GTA hra o ježdění autem.

Krátce nato se přidal nápad, že by hráč mohl z auta i vystoupit a ukrást jiné, což je základním stavebním kamenem celé série. Ačkoliv autory tento prototyp ježdění autem po městě a kradení dalších aut bavil natolik, že v něm krátili čas i třeba během obědové pauzy, nikdo moc nevěřil v úspěch výsledného produktu. A to i přes to, že změna dimenze hry z ovládání dinosaura na ovládání aut a chodce s sebou přinesla hromadu „frustrujících bugů“, které museli autoři vyladit.

Macdonald třeba zmiňuje, že během vývoje hra až neuvěřitelně často zamrzala, údajně každých pár minut. Zároveň se však našly i bugy, které pomáhaly směřovat vývoj. GTA mělo být původně závodní hrou (pracovní název byl Race’n’Chase), jenže soupeřící vozy kvůli chybě v kódu často věnovaly více pozornosti narážení do auta hráče, než aby se snažily vyhrát závod. Právě tím autory napadlo, že by hra mohla být více o ničení a srážkách vozů než o závodění.

Macdonalda se ovšem následně snažil opravit jeden z jeho původních kolegů, Mike Dailly, který tvrdí, že si Macdonald jen na vývoj hry špatně pamatuje. Podle něj to bylo tak, že ve studiu sice existoval prototyp hry s dinosaury, ovšem šlo o zcela separátní projekt. Hry spolu sice sdílely část kódu, pracovalo se na nich však odděleně. Podle Daillyho tak GTA rozhodně nemělo být hrou s dinosaury a Macdonald je jen „strašně nepřesný“.

I přes pochyby autorů byl první díl série úspěšný. Ve Velké Británii (odkud studio původně pocházelo) se v následujícím roce stal nejprodávanější hrou a celkově se během roku 1998 prodalo přes milion kopií. Recenze přitom hra neměla nejlepší, herní magazíny často sahaly po hodnoceních okolo 6 z 10. Hře byly nejčastěji vytýkány problémy s ovládáním a celkově poněkud uspěchaný design.

Od té doby se však série vypracovala k jedné z nejsledovanějších herních značek a celkově jde o popkulturní ikonu. Poslední díl (Grand Theft Auto V) vyšel ovšem už před dlouhými devíti lety a teprve letos v únoru studio Rockstar oficiálně přiznalo, že pracuje na nové hře. Ať už „šestka“ vyjde kdykoliv v následujících letech, půjde o nejdelší odmlku v historii celé série. O čem zhruba bude, máme představu díky nedávnému úniku dat.