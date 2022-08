Neoficiální informace ohledně příštího GTA dostaly internet do varu

Ačkoliv studio Rockstar Games zatím oficiálně přiznalo pouze to, že na příštím dílu série Grand Theft Auto už pracuje, hráčská komunita už má zdánlivě jasno v tom, že tento díl bude přinejmenším pořádně kontroverzní. Vše se však zakládá na domněnkách a únicích informací, které mohou být v lepším případě zcela vytržené z kontextu, v horším naprostý výmysl.

Na Grand Theft Auto VI se čeká už opravdu hodně dlouho a zatím to vypadá, že se i přes pokračující práce na tomto novém dílu autoři příliš neženou dopředu. Proslýchá se totiž, že se hry dočkáme až okolo roku 2025, což v minulosti vyvolalo celou řadu posměšků na téma, jak všichni během čekání na nový díl zestárneme.

Datum vydání však není ta hlavní potíž, které se lidé obávají. Podle nedávného tvrzení serveru Bloomberg se totiž studio už nějakou dobu ubírá odlišným směrem, než na jaký jsme byli u dosavadních her zvyklý. Údajně se tým už naučil být o něco citlivější vůči různým společenským tématům, kterým se v následující tvorbě vyhne.

Ještě donedávna bylo přitom studio vnímáno spíše jako „klukovský klub“, kterému nebyly cizí třeba ani společné návštěvy striptýzových barů. To je údajně minulostí, především poté, co byly hry jako Grand Theft Auto 5 nebo Red Dead Redemption 2 kritizovány za špatné zacházení se ženami či zesměšňování menšin. Autoři zkrátka chtějí dbát na to, aby nová hra neudělala stejné chyby.

Jednou z novinek, kterou má Grand Theft Auto 6 přinést, je dvojice hratelných postav, přičemž jedna z nich bude vůbec poprvé v historii série žena. Celkově má být příběh postavený na jakési moderní variantě gangsterů Bonnie a Clyde. Za vícero postav šlo hrát i v GTA 5, ovšem je otázkou, zda bude systém libovolného přepínání mezi postavami stejný i v dalším dílu.

Hra má být podle dosavadních informací zasazena do modernější verze Vice City (to však Bloomberg nepotvrzuje), jehož předlohou je Miami. Mimochodem je to zpráva, která po internetu koluje už opravdu dlouho, o této možnosti jsme psali už v roce 2019. Původně se sice mluvilo o tom, že ve hře bude vedle Vice City ještě několik dalších fiktivních měst známých z minulých dílů, jenže nakonec to vypadá, že se studio plně zaměří pouze na jedno město (a možná přilehlé okolí).

Lavern Spicer @lavern_spicer GTA 6 is going to go woke.



They’ll also go broke. oblíbit odpovědět

Zpátky ovšem k oné „ohleduplnější“ kultuře studia, která by se mohla promítnout do samotné hry. Právě to je už teď trnem v oku spousty fanoušků, kteří byli dosud zvyklí na to, že GTA se nebojí vůbec ničeho – včetně citlivých témat. Série byla v podstatě založena na tom, že házela jeden stereotyp za druhým do jednoho ohromného koktejlu sarkasmu a parodie. Nyní však budou možná jistá témata tabu.

Zda mít nebo nemít ve hře hratelnou ženskou postavu, je pak už diskuse, nad kterou bychom v moderní době snad už vůbec neměli polemizovat. Přesto se však najdou hráči, kteří se hlasitě dožadují toho, aby se dalo hrát jen za muže, jelikož pouze na ně je hra údajně cílena. Takto hloupé argumenty nejsou ojedinělé a doporučovali bychom neprodleně zahájit léčbu povinným hraním her, jako jsou moderní série Tomb Raider, Horizon nebo Metroid.

Obecně se však dá říci, že pohoršování se nad hypotetickou situací neprospívá vůbec nikomu. Všechny dosavadní informace, byť pocházející už z celkem důvěryhodných zdrojů, mohou být zcela špatně interpretovány. Dokud neuvidíme první záběry ze hry nebo alespoň trailer, je stále stejně tak jako ženská hrdinka ve Vice City možné, že GTA 6 se nakonec bude odehrávat na Marsu a hrát budeme za modrého mimozemšťana.

Pokud je věc, která příštímu dílu série Grand Theft Auto může zlomit vaz, je to spíše odbytá technická stránka podobných rozměrů, jako jsme zažili u loňské GTA Trilogy. Jenže to už doufáme, že se Rockstar náležitě poučil. Ryze obsahové novinky možná podráždí určité menší skupiny hráčů, ovšem mainstream se tím zabývat nebude. A z příštího GTA bude tak či onak hit.