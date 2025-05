V redakci Bonuswebu jsme si bohužel zcela chybně vsadili na to, že uplynulý prodloužený víkend bude co se herních událostí týče klidný a sebejistě odjeli na dovolenou. Během chvil odpočinků s rodinami a internetového detoxu se samozřejmě stalo to, že Rockstar Games odložili v pátek odpoledne chystané „GTAčko“, nejočekávanější hru současnosti. Zákon schválnosti prostě udeřil naprosto přesně.

Ale jen pro jistotu pro ty, kdo se také na víkend odřízli od sítí a internetu: Grand Theft Auto VI bylo odloženo z letošního podzimu na 26. květen 2026. Původně se očekávalo, že dlouho očekávanou hru si zahrajeme někdy mezi letošním říjnem a listopadem, což znamená odklad o zhruba půl roku. Kdo už dříve sledoval vývoj předchozích her studia Rockstar tak ví, že odklady u chystaných her jsou pro ně prakticky standardem. Jenže vzhledem k tomu, že poslední hru vydalo studio v roce 2018 (Red Dead Redemption 2), mnozí už asi zapomněli.

Rockstar Games @RockstarGames Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026.



Autoři navíc oznámení o odkladu pojali pouze textovou omluvou bez jediného nového záběru ze hry nebo grafiky. Proto se všude dál musí používat výstřižky z prvního traileru, který už je rok a půl starý. V následujících hodinách a dnech tedy zavládl na herní scéně chaos podložený hněvem. Ale překvapivě jsme mohli sledovat také radost fanoušků jiných her a studií, které se letos poperou o titul hry roku a jimž náhle zmizela z radaru ta největší hrozba.

Nešťastní byli jednak akcionáři společnosti Take-Two (vlastnická firma a vydavatel her Rockstaru), kterým se v pátek prudce propadla hodnota akcií, ale největší vlna hněvu se prohnala fanoušky, kteří na nějakou novou informaci ohledně chystané hry čekají už od oznámení. Situace se dokonce vyostřila natolik, že na diskusních fórech na Redditu se objevily i informace, jak kontaktovat linku důvěry v souvislosti se sebevražednými myšlenkami:

GameRoll @GameRollGTA GTA 6 fans on Reddit are taking the news well…

„Tak nám alespoň sakra dejte nějaké nové screenshoty,“ napsal jeden z fanoušků v početné diskuzi na Redditu. „Super, další rok paranoidních spekulací,“ píše další. „To je nejhorší den ze všech,“ svěřuje se někdo o kousek níže. Podobných vyjádření je zde celá řada, byť někteří fanoušci jsou alespoň rádi za konkrétní datum vydání.

Najdou se ovšem i lidé, kteří mají z odkladu GTA VI neskrývavou radost. Jedním takovým je třeba Luke Dale, herec postavy Jana Ptáčka z obou dílů Kingdom Come: Deliverance. Na sociální síti X krátce po oznámení odkladu GTA napsal, že doufá v titul hry roku pro letošní druhý díl:

Luke Dale @LukeDaleLive Kingdom Come: Deliverance 2 GOTY 2025 🤞

Slaví rovněž i fanoušci nedávno vydaného RPG Clair Obscur: Expedition 33, které se těší vysoké oblibě a mnozí hru již teď označují jako jasného adepta na titul hry roku. A samozřejmě se také čeká, s jakým nadšením teď hráči přijmou již potvrzené hry na letošní rok, jako je Death Stranding 2, Ghost of Yotei nebo Hollow Knight Silksong. Těm všem se teď cesta k titulu hry roku výrazně zlehčila.

Oddychnout si také může i částečně Nintendo, které tak zaujme v podstatě dominantní roli mezi dlouho očekávanými herními produkty, za které jsou hráči připraveni dát vyšší obnosy peněz. Naopak Xboxu se situace spíše zavařila, neboť firma oznámila plošné zvyšování cen konzolí i her, možná také v naději, že majitelé xboxů budou ochotni si jít do obchodu pro novou konzoli právě kvůli GTA VI. Kvůli odkladu však bude chybět motivace utrácet v klíčovém období před vánočními svátky.

Spolu s odkladem GTA VI se však objevil jeden, trochu nečekaný černý kůň letošní herní nabídky. Na jednu stranu je opravdu těžké takovým spekulacím věřit, ale čím dál více se začíná mluvit o tom, že Valve v zákulisí už testuje nový Half-Life a že by se hra mohla objevit do konce letošního roku. A pokud to není jen nějaká divoká fáma, a ve Valve se skutečně pilně pracuje na této herní legendě, pak je mezera na trhu po GTA VI ideální na zaplnění jiným trhákem.

Navíc je možné, že podobně může uvažovat i celá řada dalších firem, která plánovala své očekávané tituly vydat s dostatečným odstupem od nového GTA. Zavětří šanci nějakou takovou novinku posunout dopředu na letošní podzim? Letošní rok může přinést ještě hodně herních překvapení.