Grand Theft Auto 5 na původním Game Boyi? Jde to, podívejte se jak

Autorem projektu je Sebastian Staacks, který provozuje kanál there oughta be. Jeho popis je poměrně výstižný: „Sbírka překomplikovaných zařízení, která nikdo nepotřebuje. Svatyně pro všechny věci, které se nedostaly do obývacího pokoje, ale měli by je vidět kolegové nerdi.“

Jak tedy dostal Grand Theft Auto 5 na obrazovku Game Boye, aniž by konzoli modifikoval? Nejprve si vytvořil vlastní wi-fi cartridge a dvě jednoduché aplikace. První mu umožnila připojit se ke cartridgi skrze telnet a posílat a přijímat jednoduché zprávy. Druhou byl klient pro Wikipedii, který načetl a zobrazil výtah článku.

Postupně se propracoval k tomu, že na cartridge streamoval přes wi-fi hry, které ovládal přes tlačítka na Game Boyi. A právě to je případ i Grand Theft Auta 5, které streamuje z playstationu na Game Boye a naopak tlačítka na handheldu fungují jako vstup, který posílá zpátky na playstation.

„Ukázalo se, že samotný Game Boy má víc omezení a začíná to tím, že nenabízí vyrovnávací paměť snímků ani žádnou funkci pro nastavení konkrétních pixelů. Procesor Game Boye nedělá nic přímo s obrazovkou, ale místo toho je zde takzvaná jednotka pro zpracování pixelů (PPU), která pravidelně vykresluje obrazovku. Obrázky, které se zobrazují na obrazovce, pocházejí v zásadě ze dvou zdrojů: dlaždice na pozadí a sprity,“ vysvětluje Staacks.

Jak to vypadá, můžete posoudit na videu níže. Pokud by vás zajímaly technické detaily, přečtěte si podrobný příspěvek autora na jeho blogu.