ANKETA: Když si musíte vybrat, preferujete grafickou kvalitu, nebo plynulost?

Jan Strachota – Poměr plynulosti a kvality nastavuju především podle typu hry. Tíhnu spíš k vyšší kvalitě s tím, že třeba u RPG dokážu snést i hodně nízké FPS, i jen dvacet, pokud je to odměněno náležitou pastvou pro oči. Ale u věcí, jako jsou letecké a různé jiné simulátory, a v každém případě u virtuální reality je nejdůležitější naopak plynulost.

V průběhu času se nezvyšují jen nároky na grafiku, ale i plynulost.

Petr Zelený – Tak na tuhle otázku snad už v dnešní době existuje jediná (správná) odpověď – jednoznačně plynulost. Jasně, v devadesátých letech, kdy bylo hraní na PC nejen v Česku v podstatě v plenkách, byl zatraceně velký rozdíl mezi rozlišením 320 na 240 bodů a 640 na 480, stejně jako mezi 256 a 16 tisíci barvami. Tehdy jsme se z našich dýchavičných mašin pokoušeli vymáčknout každou kapku výkonu, ručně přepisovali spouštěcí soubory a vůbec vyváděli psí kusy kvůli tomu, aby ty kostičky na monitoru byly co nejkoukatelnější. Ale v dnešní době je dle mých zkušeností grafika u většiny her na tak vysoké úrovni, že není potřeba plýtvat drobty výkonu na detaily, kterých si pak třeba v zápalu boje ani nevšimnu. Důležitější je při hraní plynulost, aby se hra nesekala, nelagovala a já pak neměl kvůli rozčílení vysoký krevní tlak tak, že mi každou chvíli vzteky uletí vršek hlavy.

Ondřej Martinů – Jsem opravdu rád, že s novou generací konzolí už si člověk tolik vybírat nemusí. Tuto volbu jsem totiž ve většině případů neustále měnil: chvíli se mi lépe koukalo na kvalitnější obraz, ale jindy mi chyběla plynulost, tak jsem si zas na chvíli dal nastavení na výkon. Za mě je zkrátka nejlepší mít kombinaci 4K rozlišení a šedesát snímků za sekundu, což je třeba na PS5 nebo i s výkonnějším PC dnes už ve spoustě her realita.

Pokud bych si opravdu musel vybrat, pak bych asi zvolil spíš plynulost. To jsem teď za uplynulý rok během čekání na novou grafickou kartu musel řešit neustále na PC a často jsem si raději snížil detaily, než nechat snímkovou frekvenci padat někam k hodnotám okolo 30 FPS. Ale rád jsem za to nebyl, ošklivější textury a kostrbatější obraz mi moc dobře přehlížet nešly. Asi ale lepší než sekání.



Proč je normou zrovna 60 FPS? Vždyť 120 FPS je ještě lepší.

Jan Lysý – Nebudeme se tvářit, že na vzhledu nezáleží. Všichni víme, že ano. Ale zrovna v případě videoher to pro mě není priorita. I dnes se rád vrátím k pár desítek let starým a oči mi rozhodně nekrvácejí bez ohledu na „pixelatost“ daných projektů – zábavné mi přijdou stále. Je tak asi jasné, co je pro mě důležitější. Osobně mi přijde plynulost v devadesáti devíti procentech případů jako podstatnější aspekt. Hezká grafika je fajn, ale není pro mě tím prvním, co vyžaduji.

Honza Srp – Na čtyři roky starém PC jsem se dostal do fáze, kdy už musím tak osekávat detaily, že na něm novinky raději ani nespouštím. Co se týče PS5, vždy dávám přednost grafickému módu před tím výkonnostním. Poslední minimálně dekádu jsem odehrál ve třiceti snímcích za sekundu a zvykl jsem si. RTX a 4K rozlišení je pro mě daleko větší vylepšení zážitku než dosažení údajné hranice plynulosti, která je z bůhvíjakého důvodu stanovena přesně na 60 FPS.

Například u posledního Ratcheta a Clanka mi ze začátku přišlo 30 FPS opravdu málo a nemohl jsem se dočkat, až tvůrci po vydání otevřou i druhou možnost. Nakonec jsem se stejně vrátil k té původní a hrál hru se stejnou plynulostí jako všechny ostatní díly. Ostatně svůj názor na tuto problematiku už jsem před pár lety shrnul v komentáři s všeříkajícím titulkem: „Nehraji na 60 FPS a je mi to úplně jedno“.