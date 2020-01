Superkompaktní herní notebook potěší hlavně retro hráče

Miniaturní herní notebooky značky GPD nejsou žádnou převratnou novinkou. Na mezinárodním trhu figurují už od roku 2016 a momentálně výrobce předvádí jeho druhou generaci, kterou na trh uvedl už předloni. Na našem trhu jsou však stále velkou neznámou a je třeba je objednávat ze zahraničí. Letos jsme si na veletrhu CES mohli vyzkoušet vylepšenou verzi modelu Win 2 s moderním procesorem a větší pamětí.

Myšlenka této řady notebooků je jasná: nabídnout PC hráčům zážitek platformy Windows co možná nejvíce přizpůsobený těm, kteří hledají co možná nejkompaktnější formu. Ať už to jsou ti, kteří často cestují nebo zkrátka jen nemají prostor pro klasickou sestavu či větší notebook, GPD Win 2 se zkrátka nejvíce blíží PC platformě v handheld režimu.

Na stánku výrobce jsme si mohli jeden takový krátce vyzkoušet a musíme uznat, že GPD Win 2 je v podstatě takové hodně přerostlé Nintendo DS s Windows a mechanickou klávesnicí namísto druhého displeje. Nespornou výhodou jsou samozřejmě také ovládací prvky jako u gamepadu, které hry umí automaticky rozpoznat a přizpůsobit tak ovládání, jako kdybyste měli v ruce běžný herní ovladač.

GPD Win 2 je každopádně i přes své malé rozměry třeba v porovnání s výše zmíněným Nintedem DS stále celkem cvalík. Zejména jeho tloušťka a hmotnost (asi půl kila) je hodně na hraně „kapesního“ zařízení - tipujeme, že se vejde jen do těch opravdu hodně volných kapes. Ale třeba v batohu či tašce přes rameno se celkem pohodlně ztratí.

To, na čem záleží nejvíce, je ale samozřejmě výkon, kterého GPD Win 2 nemá moc na rozdávání. Pohání jej totiž procesor Intel Core M3-8100Y, 8 GB operační paměti a integrovaná grafická karta Intel HD Graphics 615. K dispozici je 256 GB úložiště na disku typu SSD a dále jej ještě můžete rozšířit kartou MicroSD. Jak už jsme zmínili, najdete zde plnohodnotný operační systém Windows 10. Výše zmíněné parametry každopádně nejsou nic, čím by se jakýkoliv herní stroj mohl chlubit, má to ovšem své důvody.

V první řadě nikdo asi nečeká, že bude na tomto stroji hrát moderní hry na ultra detaily. GPD Win 2 má naopak spíše sloužit jako nástroj pro kapesní hraní „starých pecek“ případně rovnou emulaci různých starších herních konzolí. Do karet tomuto notebooku také hraje fakt, že má 6palcový displej s pouze HD rozlišením (1 280 x 720 pixelů), což může nárokům na grafický výkon znatelně ulevit.

My jsme měli možnost vyzkoušet relativně nenáročnou hru Dead Cells, která fungovala i ovládala se bez problémů, ovšem výrobce uvádí, že GPD Win 2 je schopný hrát i tituly jako Grand Theft Auto V, Dota 2, Witcher 3 či World of Warcraft, byť pravděpodobně na ty nejnižší detaily.



GPD Win 2 klade také velký důraz na výdrž, protože co by to bylo za přenosný herní stroj, kdyby vám po pár desítkách minut hraní vysál baterii. Dvojice 4 900mAh akumulátorů by měla údajně napájet zařízení i v zátěži po dobu více než 6 hodin, což je celkem slušná výdrž. Výhodou je také i přítomnost rychlého nabíjení, z nuly na padesát procent se GPD Win 2 zvládne nabít za pouhých 30 minut.

Takže k čemu to celé je? Co se parametrů týče, působí GPD Win 2 spíše rozpačitě, ovšem k tomu, k čemu je tento malý notebook navržen, vlastně postačí. Princip hraní knihovny vašich starších her na cestách, případně hromadná emulace starých konzolí vlastně zní celkem lákavě. V kombinaci s povedenou náhradou ovládacích prvků gamepadu má GPD Win 2 celkem potenciál zaujmout, byť ne zdaleka každého PC hráče.

GPD Win 2 se prodává na zahraničních e-shopech za cenu v přepočtu asi 16 tisíc korun (plus daň a clo), což sice není tak závratná částka, ale stále nám přijde rozumnější varianta si zakoupit na cesty spíše Nintendo Switch (klasický i Lite). Na emulaci starších konzolí dnes už hravě postačí kdejaký výkonnější smartphone. Přesto se ale najdou hry, které ani na mobilu, ani na Switchi nerozjedete, a pokud chcete mít právě takové neustále po ruce v co možná nejkompaktnějším zařízení, tak pro vás GPD Win 2 nejspíše smysl má.