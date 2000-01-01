náhledy
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu, aby se dostala tam, kde je nyní.
Autor: Piranha Bytes
Všechno to začalo v roce 2001, kdy německé studio Piranha Bytes vydalo svou první hru: 3D RPG Gothic. Titul byl na svou dobu poměrně pokročilý, a to jak po grafické stránce, tak třeba tím, že jako jeden z mála nabídl plně dabované dialogy.
Autor: Piranha Bytes
Kritici i hráči přijali první díl s nadšením, na svou dobu nabídl propracované mechaniky i zajímavý herní svět a příběh. Hra byla ovšem zároveň pověstná i vyššími nároky na hardware a také všudypřítomnými bugy.
Autor: Piranha Bytes
Postupně se ze hry stal takový evropský kult, který se ujal nejen na domácím trhu v Německu, ale také třeba v Polsku. Jde zároveň o jednoho z nejznámějších zástupců „eurojank“ her, tedy těch, co jsou vesměs oblíbené, avšak v poněkud rozbitém technickém stavu.
Autor: Piranha Bytes
V každém případě se ukázalo, že Piranha Bytes mají recept na hit a nebylo vlastně o čem přemýšlet, práce na druhém díle začaly prakticky ihned a navíc šlo o dobu, kdy produkce her byla oproti dnešku o dost svižnější.
Autor: Piranha Bytes
Hned následující rok, 2002, proto vyšel druhý díl. Ten si hráči rovněž pochvalovali díky vylepšeným herním mechanikám, ovládání, většímu světu i opět povedenému příběhu.
Autor: Piranha Bytes
Druhý díl pak dostal ještě poměrně tučný datadisk s podtitulem Night of the Raven, ten však vyšel primárně na německém trhu a k hráčům v zahraničí doputoval až v roce 2005 jako součást edice Gothic 2 Gold. Datadisk představil nový region herního světa a hlavně dost přidal na obtížnosti hry.
Autor: Piranha Bytes
Trable přišly ve formě třetího dílu, který měl být pomyslným vyvrcholením série. Autoři se pustili do daleko ambicióznějšího formátu ohromného herního světa, vícero frakcí a spousty vedlejších misí. Hra vyšla v roce 2006 a bohužel se nesetkala s nadšením. Působila hodně nedodělaně, se spoustou otravných bugů a celkově se posunula od komorního, avšak promyšleného světa směrem ke generickému RPG.
Autor: Piranha Bytes
Autoři situaci nezlepšili ani datadiskem Forsaken Gods, který byl ještě víc odbytý než hlavní hra. A zde přišla další tvrdá rána, jelikož Piranha Bytes v roce 2007 přišly o práva na značku Gothic.
Autor: Piranha Bytes
Vydavatel JoWooD Entertainment, kterému práva přechodně patřila, nechal studio Spellbound vyvinout spin-off v podobě titulu Arcania: Gothic 4. Jenže vývojář neměl značku vůbec v malíku, takže doručil ještě generičtější a odbytější hru, než se fanoušci obávali.
Autor: THQ
Po vydání dokonce autoři z názvu Arcania: Gothic IV odstranili část „Gothic IV“, takže hra dál existovala už jen jako Arcania, ale škoda byla již napáchána a značka šla definitivně k ledu.
Autor: THQ
Studio Piranha Bytes místo dlouhých tahanic o autorská práva na Gothic raději vymyslelo novou fantasy značku Risen a později sci-fi Elex. Obě série si našly své fanoušky, ale ani to k úspěšnému udržení studia při životě nakonec nestačilo.
Autor: Piranha Bytes
Poslední hrou od Piranha Bytes byl Elex 2 v roce 2022, o dva roky později studio oznámilo, že končí. Část vývojářů založila nová nezávislá studia Pithead a Brainlag Games, na jejichž nové projekty se zatím stále čeká.
Autor: Bonusweb.cz
Značka Gothic mezitím v rámci vydavatelství THQ Nordic přešla pod barcelonskou pobočku, která se pustila do remaku prvního dílu. V roce 2019 hráčům nabídla ukázku ve formě hratelného teaseru, který však už na první pohled působil jako prznění předlohy s vidinou snadného výdělku.
Autor: THQ Nordic
Autoři si ovšem řekli od fanoušků o zpětnou vazbu a usoudili, že pokud se jim chtějí zavděčit, musí s remakem začít znovu a pořádně. A tak se dali do práce.
Autor: THQ Nordic
Mezitím aspoň vzkvétala scéna modifikací na původní hry, především na Gothic 2 Gold. Výborným příkladem je polská totální konverze The Chronicles Of Myrtana, jedna z vůbec nejlepších modifikací, jakou si můžete zahrát.
Autor: The Chronicles Of Myrtana
The Chronicles Of Myrtana se odehrávají před Gothicem 1 a míra péče, jakou fanoušci této modifikaci dali, z ní dělá v podstatě plnohodnotný díl série. Grafika sice odpovídá tomu, co si pamatujeme z roku 2002, ovšem modifikace je tak nabitá obsahem, že v ní strávíte desítky hodin a nudit se rozhodně nebudete.
Autor: The Chronicles Of Myrtana
Od debaklu s hratelným teaserem uplynulo skoro sedm let a postupem času bylo znát, že si španělské studio Alkimia vzalo připomínky fanoušků k srdci. Remake Gothicu 1 vyšel letos v červnu a těší se velké popularitě.
Autor: Bonusweb.cz
Remake je udělaný s citem k původnímu materiálu, takže i když je tu nová grafika, přepracovaný soubojový systém a řada dalších novinek, ze hry na vás pořád dýchá nostalgie jako při hraní původní, 25 let staré předlohy.
Autor: Bonusweb.cz
Autoři se již pochlubili, že překonali 500 tisíc prodaných kopií a podle počtu aktivních hráčů jde o jeden z nejpopulárnějších titulů od THQ Nordic za poslední roky.
Autor: Bonusweb.cz
A proto se nabízí domněnka, že logickým krokem by byl remake druhého dílu. Autoři sice zatím nic nepotvrdili, na to je koneckonců ještě hodně brzy, ale šance, že se tak v budoucnu stane, jsou vcelku příznivé.
Autor: Bonusweb.cz
Kdoví, třeba Alkimia vdechne celé sérii Gothic nový život. My bychom byli jedině rádi.
Autor: Bonusweb.cz