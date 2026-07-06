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Skvělé slevy, včetně Kingdom Come 2. Poradíme, co kupovat v herním výprodeji
Letní výprodej her na Steamu je i tento rok zpět a nabízí celou řadu zajímavých slev. Pokud jste dosud váhali s nákupem, nyní máte příležitost docela znatelně ušetřit. Vybíráme 25 her, které při...
Stahujte zdarma ceněný klenot herní historie a parádní retro mlátičku
Superpočítač s umělou inteligencí, který nenávidí lidstvo, skvělá retro mlátička, interaktivní film pro dospělé či horor odehrávající se během štědrovečerní večeře. Přinášíme tipy na čtyři hry, které...
Čekají nás piráti a krakatice. Tyto novinky budeme hrát v červenci
Výčet červencových herních novinek se sice může zdát jako skromnější, nicméně najde se i pár velkých pecek. Slovo si vezme především Ubisoft s dlouho očekávaným remakem pirátského Black Flag, o...
Nejtemnější Fallout má na svědomí fanoušek
Forgotten Valley je léta zapomenutá modifikace pro kultovní postapokalyptickou hru Fallout: New Vegas. Nyní se dostala znovu do povědomí, protože vznikla anglická verze, čímž se její možný záběr...
KVÍZ: Jak dobře znáte nejlepší letošní horor Resident Evil?
Letošní Resident Evil je ještě větší pecka, než jsme čekali. A souhlasí s námi miliony spokojených hráčů po celém světě. Ale i když tvůrci z Capcomu tvrdili, že bude Requiem přístupný i nováčkům, od...
Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...
Máte už svého kandidáta na hru roku 2026?
Letos zabodoval fantastický horor Resident Evil Requiem, vynikající dobrodružství s mladým Jamesem Bondem, závodní arkáda Forza Horizon 6 zasazená do nádherného Japonska či stavebnice a simulátor...
Harvard? Ne, škola pro streamery je užitečnější, tvrdí internetová celebrita
Populární streamerka Snowwcone ve svém vysílání prezentovala kontroverzní myšlenku, že nově založená „univerzita pro streamery“ je pro mladé lidi perspektivnější než studium na prestižním Harvardu.
Sklízí, co zasel. Streamer, který zabil těhotnou přítelkyni, se ve vězení bojí
Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně. Během hrůzného činu streamoval na internet předtočené hraní populární videohry Grand Theft Auto, policie však jeho...
První uživatel Steam Machine hlásí „červenou čáru smrti“
První várka počítačů Steam Machine, které jsou primárně navržené pro pohodlné hraní her na Steamu z gauče, se dostala mezi zákazníky. Netrvalo to však dlouho a na světě je první zaznamenaný případ...
Stahujte zdarma ceněný klenot herní historie a parádní retro mlátičku
Superpočítač s umělou inteligencí, který nenávidí lidstvo, skvělá retro mlátička, interaktivní film pro dospělé či horor odehrávající se během štědrovečerní večeře. Přinášíme tipy na čtyři hry, které...
PS Plus láká v červenci na Call of Duty, For the King II a CrossCode
Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v červenci těšit na tři roky starou válečnou střílečku Call of Duty: Modern Warfare III, hru na hrdiny For the King II a 2D akční RPG CrossCode.
Skvělá zombie akce Dying Light je za hubičku. V pěkné slevě je celá série
Pokud vás láká syrová postapokalyptická akce, v níž masakrujete zombíky, kombinovaná s parkurem a prozatím vás minula série Dying Light, zbystřete. Celá série je právě v akci na Steamu, první díl...
KVÍZ: Jak dobře znáte nejlepší letošní horor Resident Evil?
Letošní Resident Evil je ještě větší pecka, než jsme čekali. A souhlasí s námi miliony spokojených hráčů po celém světě. Ale i když tvůrci z Capcomu tvrdili, že bude Requiem přístupný i nováčkům, od...
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Ještě letos vyjde deskovka Kingdom Come, pracuje na ní designér Chvátil
Dva zkušení designéři deskových her spojili síly, aby společně vytvořili oficiální deskovku podle české středověké hry Kingdom Come: Delivarence.