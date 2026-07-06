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Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic

Ondřej Martinů
Gothic 2 (2002) Gothic 1 (2001) Gothic 1 (2001) Gothic 1 (2001) Gothic 1 (2001) Gothic 2 (2002) Gothic 2 (2002) Gothic 3 (2006) Gothic 3 (2006) ArcaniA Arcania: Gothic IV Risen
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu, aby se dostala tam, kde je nyní.

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Témata: Gothic, Gothic II

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