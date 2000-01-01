náhledy
Dlouhých 25 let uplynulo od vydání původní hry a fanoušci se už nemohli dočkat oživení ikonické RPG značky Gothic. V očekávaném remaku jsme zatím strávili uplynulý víkend a přinášíme vám naše první dojmy.
Autor: Bonusweb.cz
Gothic 1 Remake má za sebou celkem strastiplnou cestu vývoje, když autoři už v roce 2019 vydali hratelnou ukázku, která se však hráčům vůbec nelíbila. Následné připomínky si však autoři ze španělského studia Alkimia vzali k srdci a remake nakonec ctí předlohu opravdu ukázkově.
Autor: Bonusweb.cz
Hra vyšla v pátek 5. června pro PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC. My jsme zvolili PC verzi, která se ukázala být tou lepší variantou, jelikož hráči na konzolích si stěžují především na špatnou plynulost kvůli zamčeným 30 FPS. Na PC si ale užijete s vhodným hardwarem vyšší plynulost i třeba technologie, jako je Nvidia DLSS.
Autor: Bonusweb.cz
Na hře vás už od prvních minut uchvátí grafika, díky které stará známá místa v Kolonii opravdu prokouknou. Hned jak se před vámi v úvodu hry otevře pohled do údolí se Starým táborem obklopeným horami, je na něj radost pohledět.
Autor: Bonusweb.cz
Remake si bere všechny staré reálie k srdci a většina věcí, které si pamatujete ze hry z roku 2001, je i tady na svých místech. Zároveň je ale mapa detailnější a semtam najdete i nějaké zákoutí nebo třeba i celou jeskyni s poklady, která v předloze nebyla.
Autor: Bonusweb.cz
Obsah navíc však netkví jen v rozšířeních mapy, ale třeba i v úplně nových vedlejších misích či obnovení toho, co autoři vyškrtli z původní hry.
Autor: Bonusweb.cz
První ráno ve Starém táboře. Díky původní hudbě a známým lokalitám na vás dýchne nostalgie. I když se po grafické stránce hra ohromně změnila, takhle parádní nám jistě připadala už v roce 2001.
Autor: Bonusweb.cz
Co je ovšem opravdu nové, je soubojový systém. Mávání mečem pomocí směrových šipek je pryč, místo toho máte k dispozici různé typy úderů, které lze správným načasováním řetězit. Samozřejmě platí, že jste v úvodu hry naprostá nicka, kterou rozsápe i ten nejslabší mrchožrout.
Autor: Bonusweb.cz
I když je tentokrát ve hře nastavení obtížnosti, hra je pořád extrémně obtížná. Budete umírat, protože jste zabloudili někam, kam jste neměli. Budete umírat, protože váš rezavý meč a krátký luk na nepřátele nestačí. Budete umírat, protože jste nezmáčkli tlačítko pro úhyb či krytí ve správnou chvíli. Budete umírat, dokola a dokola.
Autor: Bonusweb.cz
Kouzlo Gothicu tkví v tom, že v jednu chvíli přece jen toho hladového vlka s pomocí lepší rezavé sekery udoláte. Pak najednou dostanete lepší brnění, v jeskyni objevíte ukrytý lepší luk a najednou už vám vlk nepřijde jako taková hrozba a posunete se k obtížnějším nepřátelům. Přesně tento postup hrou má i remake a i tentokrát je opravdu parádní sledovat, jak se ve hře po krůčcích zlepšujete.
Autor: Bonusweb.cz
Další výhodou, která zůstala zachovaná i v remaku, je naprostá volnost. Hra vás nijak nevodí za ruku a už od první minuty si můžete dělat, co chcete. Navštívili jsme proto hned v úvodu i tábor v bažinách, kde se nachází sekta uctívačů boha Spáče.
Autor: Bonusweb.cz
Průzkum herního světa si opravdu užíváme. Po paměti víme, co se kde zhruba nachází, ale tím, jak je herní mapa o něco větší a detailnější, tak se pořád dá docela snadno zabloudit, nebo naopak něco přehlédnout.
Autor: Bonusweb.cz
A co bugy? Ty tu samozřejmě jsou také, během úvodních hodin jsme viděli několikrát příšeru uvízlou v textuře, strážce tábora sedícího na vzduchu nebo třeba náhlý chaos, kdy strážci bezdůvodně začali masakrovat dělníky ve Starém táboře. To ke Gothicu ale prostě také patří a zatím naštěstí nic z toho nebyly věci, které by vyloženě narušily hru.
Autor: Bonusweb.cz
Všímáme si, že především PC hráči si stěžují na občasné pády hry, což se nám v úvodních deseti hodinách hry zatím nestalo. Ale možná jsme měli jen kliku.
Autor: Bonusweb.cz
Autoři už teď slibují rychlý příchod první aktualizace, která napraví některé závažnější chyby, a také je zde celá záležitost s novou minihrou s páčením zámků, na kterou si hráči celkem stěžují. Autoři popisují, že si všímají hráčské nespokojenosti, ale zároveň zdůrazňují, že se minihra stane jednodušší v momentě, kdy do páčení zámků investujete zkušenostní body.
Autor: Bonusweb.cz
Zde další novinka: brnění už není jeden konkrétní set, nýbrž se dělí na tři části: vesta, opasek a kalhoty. Ty můžete různě míchat, mít třeba horší vestu, ale lepší opasek a kalhoty. Připravte si ale pořádnou hromadu kousků magické rudy.
Autor: Bonusweb.cz
Pojďme ještě nyní navštívit Nový tábor. Zatímco Starý tábor je hodně podobný tomu původnímu a tábor v bažinách především těží z vyšší míry detailů díky členitější zástavbě a mohutnějším stromům…
Autor: Bonusweb.cz
…Nový tábor prokoukl tak nějak celkově díky celé nové části poblíž rýžových polí a impozantní hlavní části tábora v jeskyni, kterou při prvním příchodu zkrátka nejde neobdivovat.
Autor: Bonusweb.cz
Připomeňme si také pár známých postav, které dostaly nové tváře. Zde je Mud, který za vámi bude po prvním setkání všude chodit a neustále vás zdržovat otravnými připomínkami.
Autor: Bonusweb.cz
V táboře v bažinách bude i tentokrát jeden z vašich hlavních kontaktů nevrlý alchymista Cor Kalom.
Autor: Bonusweb.cz
Opravdovou novinkou jsou pak ženy, které hrají o něco větší roli než ve staré hře. Sice to dává smysl, že v trestanecké kolonii pro horníky jich moc není, ale tentokrát už jsou i součástí několika vedlejších misí.
Autor: Bonusweb.cz
Samozřejmě nechybí ani zajímavý easter egg v podobě koncertu německé kapely In Extremo ve Starém táboře.
Autor: Bonusweb.cz
Hru stále objevujeme a musíme uznat, že nás už v úvodu opravdu pohltila. Ukázala, jak udělat poctivý remake, čehož si zřejmě i všimli hráči, aktuální čísla aktivních uživatelů jen na Steamu totiž atakují hranici 80 tisíc. A to je na poměry této značky slušné číslo.
Autor: Bonusweb.cz
Plnou recenzi vám přineseme později, hru jsme totiž neměli k dispozici s předstihem a ještě budeme chtít v Kolonii strávit nějaký ten čas, než vyneseme finální verdikt. Ve zbytku galerie se můžete podívat na další obrázky, které jsme v úvodních deseti hodinách nasbírali.
Autor: Bonusweb.cz