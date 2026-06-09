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Vypadalo to na průšvih, ale je to nářez. Z remaku hry Gothic jsme nadšení
Dlouhých 25 let uplynulo od vydání původní hry a fanoušci se už nemohli dočkat oživení ikonické RPG značky Gothic. V očekávaném remaku jsme zatím strávili uplynulý víkend a přinášíme vám naše první...
Nástupce Heroes a piráti zdarma. Stahujte rychle, než tato skvělá akce skončí
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené. Podrobnosti...
Trefa přímo na komoru. Vybíráme 15 nejlepších her, které musíte vidět
Smršť herních oznámení napojených na akci Summer Game Fest je za námi. Pojďme se podívat na patnáct her, které se vyplatí sledovat, protože mají potenciál stát se hity. Slibných her bylo samozřejmě...
KVÍZ: Kdo s kým? Vyznáte se v mileneckých vztazích herních hrdinů?
Ani hrdinové z počítačových her nejsou odolní vůči Amorovým šípům a navazují hluboké milostní vztahy. Někdy to skončí svatbou a dětmi, jindy naopak tragédií, která se hluboce podepíše na jejich duši....
Vypadalo to na průšvih, ale je to nářez. Z remaku hry Gothic jsme nadšení
Dlouhých 25 let uplynulo od vydání původní hry a fanoušci se už nemohli dočkat oživení ikonické RPG značky Gothic. V očekávaném remaku jsme zatím strávili uplynulý víkend a přinášíme vám naše první...
Minecraft Dungeons II
Stranger Than Heaven
Gears of War: E-Day
Trefa přímo na komoru. Vybíráme 15 nejlepších her, které musíte vidět
Smršť herních oznámení napojených na akci Summer Game Fest je za námi. Pojďme se podívat na patnáct her, které se vyplatí sledovat, protože mají potenciál stát se hity. Slibných her bylo samozřejmě...
Xbox se oficiálně vrací k exkluzivitám, ale má jich zatím extrémně málo
Novinková show Xboxu se zaměřila především na již oznámené tituly, které často dostaly přibližné, nebo i konkrétní data vydání. Fanoušky nadchlo především oznámení nového dílu série Persona. Velkou...
KVÍZ: Kdo s kým? Vyznáte se v mileneckých vztazích herních hrdinů?
Ani hrdinové z počítačových her nejsou odolní vůči Amorovým šípům a navazují hluboké milostní vztahy. Někdy to skončí svatbou a dětmi, jindy naopak tragédií, která se hluboce podepíše na jejich duši....
Vrací se Vetřelci, Resident i nejvíce sexy hra dekády. Summer Game Fest potěšil
V americkém Los Angeles proběhla ostře sledovaná akce Summer Game Fest, během níž bylo představeno mnoho chystaných videoherních novinek. Očekávání byla veliká a mnohá se podařilo naplnit
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
Gobliiins Collection
Switch 2vydáno 5. června 2026 13:14, aktualizováno 13:17
Nástupce Heroes a piráti zdarma. Stahujte rychle, než tato skvělá akce skončí
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené. Podrobnosti...