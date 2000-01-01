Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály. Pojďme se na ně podívat.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Asi nejprofláklejší vtípek z remaku Gothicu se týká Zaklínače, konkrétně známé úvodní scény ze třetí hry, ve které leží Geralt v kádi vody.
Autor: Nintendo
V pevnosti v horách najdete odkaz na tuto scénu s kostlivcem a v kádi ve stejné poloze. Nechybí ani mrtvý brouk, který se rovněž objevil v původní scéně.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Poblíž Nového tábora lze najít na střeše jednoho z domů pizzu. Kde se ve fantasy vzala? Jde o odkaz na seriál Perníkový táta.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Fanoušci seriálu si jistě vybaví známou scénu, kdy Walter White naštvaně hodí krabicí s pizzou, která přistane na střeše jeho domu.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Našel se také štít ze hry Doom the Dark Ages. Hlavnímu hrdinovi by se jistě hodil, ale sebrat ze zdi se nedá. Autoři remaku Gothicu ho schovali do staré, zčásti potopené věže čaroděje Xardase.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Toto je jeden z nápadnějších vtípků. Najdete ho v bažinách, a i když zdálky vypadá jako odpadkový koš, při pohledu zblízka poznáte ikonického droida ze Star Wars.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Ano, je to starý známý R2-D2. V bažinách koneckonců na čas pobýval i v původních filmech.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Nechybí ani odkaz na hru Elden Ring a hráče vystupujícího pod přezdívkou LetMeSoloHer s jeho ikonickým hrncem na hlavě.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Odkazu se dočkali i fanoušci série God of War. Ve hře najdete i dřevěnou svatyni severských bohů (ty v God of War hledáte), k této se však dostanete pouze pomocí přeměny v létající harpyji.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Samozřejmě nechybí ani odkaz na legendární RPG Skyrim. Poblíž Innosova chrámu na zemi najdete kostlivce s typickou helmou ze hry Skyrim.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Poblíž nechybí ani dřevěný povoz, na kterém tato hra začíná.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Ve hře se schovává také logo chorvatské série akčních her Serious Sam.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Brouci použili mapu z původního Gothicu na hraní Dračího doupěte.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Strom, který jistě poznají fanoušci fantasy seriálu Game of Thrones / knih A Song of Ice and Fire.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Známá scéna z filmu Piráti z Karibiku s únikem pod vodou pomocí obrácené loďky.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Na vrcholku jedné z věží najdete kostlivce, který se nejspíš během života jmenoval Gandalf.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
A pro změnu tento kostlivec v rakvi s jablkem byla pravděpodobně Sněhurka.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Toto není skrytý vtípek, naopak ho v případě hraní za Starý tábor prakticky nejde minout. V jeden moment vás hra přeruší krátkým koncertem německé skupiny In Extremo s písní Herr Mannelig.
Autor: Bonusweb.cz
Jde o takový odkaz sám na sebe, neboť koncert byl v původní hře z roku 2001, ovšem pouze v německé verzi hry. V těch ostatních bylo potřeba koncert aktivovat pomocí cheatů.
Autor: Bonusweb.cz
Logo Umbrella Corporation z Resident Evil schované pod vodou.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Další schované vtípky v Gothic 1 Remake. Poznáte, o co se jedná? Dejte nám vědět do komentářů.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Další schované vtípky v Gothic 1 Remake.
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Mapy z původní hry
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Další schované vtípky v Gothic 1 Remake
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Další schované vtípky v Gothic 1 Remake
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Další schované vtípky v Gothic 1 Remake
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Další schované vtípky v Gothic 1 Remake
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Další schované vtípky v Gothic 1 Remake
Autor: Reddit, r/worldofgothic
Seznam autorů hry v jednom z chrámů
Autor: Reddit, r/worldofgothic