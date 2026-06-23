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Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější
Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...
Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...
Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...
Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků
Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....
O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her
Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...
Valve chce ovládnout naše obýváky, cena Steam Machine je ovšem hodně vysoká
Valve, známé díky PC digitální platformě Steam, ještě v červnu uvede na trh stylový herní počítač Steam Machine, který je přizpůsobený pro hraní na ovladači a televizi. Cena je ovšem výrazně vyšší,...
Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků
Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....
Nečekaná virální pecka. Online hra na schovávanou prodává milion kopií denně
Máme tu nový virální hit. Hra Meccha Chameleon za to vděčí nejenom celkem originální hratelností v rámci multiplayerového světa, ale také rychlému šíření různých klipů ze hry na sociálních sítích a s...
Spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot zahynul při letecké havárii
Při leteckého havárii zahynul Claude Guillemot, jeden z pěti bratrů, kteří v roce 1986 založili herní vydavatelství Ubisoft.
Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...
KVÍZ: Poznáte ďábelsky zlé umělé inteligence ze světa počítačových her?
Umělá inteligence se stala jedním z nejdiskutovanějších témat v internetovém prostředí. Fanoušci sci-fi a počítačových her obzvlášť už přitom dávno vědí, že od ryze analyticky uvažujících počítačů...
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition
Switch 2vydáno 19. června 2026 10:30, aktualizováno 10:34
O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her
Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...
Prodej komerčního pozemku 5 171 m2, Byzhradec
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Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho hardcore survival je zcela zdarma
Tento příběh patří k těm smutným. Nová survival hra Prologue: Go Wayback! od tvůrce battle royalle PUBG nenalákala v předběžném přístupu na Steamu dost lidí, a tak ji Brendan Greene uvolnil pro...
The 7th Guest Remake