Právě jsem dokončil jako jediný kompletní českou lokalizaci Gothic 1 Remake. Jde o ručně zpracovaný překlad celé hry, ne o strojový AI překlad. Lokalizace zároveň zahrnuje i texty obsažené přímo v herních texturách.
Mnohem zajímavější věc jsem ale objevil během samotné práce s lokalizačními daty hry.
Gothic 1 Remake - ukázka překladu od Jamesovy češtiny
V herních souborech se nachází velmi rozsáhlé množství dialogů, textů a dalších záznamů vztahujících se k obsahu, ke kterému se hráč v současné verzi hry vůbec nedostane. Nejde přitom jen o několik pozůstatků vystřižených dialogů. V některých případech existují celé dialogové větve, návaznosti mezi postavami, předměty nebo jednotlivými kroky úkolů. Zvlášť zajímavá jsou data některých záznamů. Řada z nich pochází z období únor až květen 2026 a část byla do lokalizačních dat přidána jen velmi krátce před vydáním hry.
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Samo o sobě to samozřejmě nepotvrzuje, že se tento obsah skutečně objeví v budoucím updatu nebo DLC. Vzhledem k rozsahu některých nalezených systémů a relativně čerstvým datům však podle mě není možné automaticky všechno považovat pouze za dávno opuštěný vystřižený obsah.
Mezi nejzajímavější nálezy patří například:
Tetování v Táboře v Bažinách
Po přijetí do Tábora v Bažinách má mít hráč možnost nechat si udělat tetování.
Podle dialogů nejde jen o jednoduchou kosmetickou volbu. Hráč má získat ingredience potřebné pro výrobu inkoustu, mezi nimi například temnostín, krysokrtí sádlo a žihadlo krvavé mouchy, a následně inkoust připravit v alchymistické laboratoři. Navazující dialogy potom přímo řeší samotné tetování a jeho význam jako symbol příslušnosti ke komunitě Spáčových následovníků.
Oholení hlavy
S přijetím mezi členy Tábora v Bažinách souvisí také další neaktivní část obsahu – oholení hlavy hlavního hrdiny.
Ani zde podle dialogových dat nejde pouze o automatickou změnu vzhledu. Hráč má nejprve získat břitvu, kterou je k provedení rituálu potřeba sehnat.
Příběh sériového vraha
Toto je pravděpodobně jeden z nejzajímavějších nálezů, mimo jiné proto, že kolem této záhady už dnes vznikají mezi hráči různé teorie.
V současné verzi Gothic 1 Remake lze po Kolonii objevit několik mrtvol s podivnými značkami. Existuje také jeskyně, ve které lze najít mrtvého muže s uříznutýma ušima a jeho deník. Ve hře se navíc sporadicky objevují zmínky o šílenci, který se údajně pokoušel uříznout si vlastní uši a muselo ho držet několik mužů.
V aktuální verzi hry ale tato stopa prakticky nikam nevede a neaktivuje žádnou plnohodnotnou úkolovou linii.
Lokalizační data však ukazují podstatně rozsáhlejší příběh. Postava je zde popisována jako šílený vrah, který rituálně zabíjel náhodné obyvatele Kolonie. Celý případ má navíc souviset s výrobcem hraček a jeho tajnou dílnou na výrobu dřevěných hraček, kterou lze ve hře nalézt již nyní.
Znepřístupněno je také několik dopisů a poznámek samotného vraha. Nejde tedy pouze o dialogy ostatních postav, které o případu mluví, ale také o texty přímo spojené s pachatelem. Některé z nich působí jako osobní vzkazy či zápisky a naznačují další části příběhu, které hráč v současné verzi vůbec nemůže objevit.
Například v jednom z těchto textů autor píše, že se z určitého místa „nikdo nevrací“, v dalších oslovuje neznámou osobu a zmiňuje někoho dalšího, kdo má stále zůstávat „v jámě“. Objevují se také věty jako „Až se vrátíš, najdi mě. Tentokrát tě přivedu zpátky já.“ Texty jsou podepsané pouze iniciálou „L“.
Právě existence několika takových navazujících poznámek podle mě ještě víc naznačuje, že pro tuto zápletku byla připravena mnohem rozsáhlejší příběhová linie než to, co lze dnes ve hře skutečně odehrát. Velmi zajímavé je také datum. Část textů vztahujících se k této linii byla podle datových záznamů přidána až 19. května 2026, tedy velmi krátce před vydáním hry. Právě to ve mně vzbuzuje pochybnost, zda jde pouze o pozůstatek dávno opuštěného konceptu.
Love Story a možné vazby na město Khorinis
Dalším zvláštním nálezem je obsah označený jako „Love Story“.
Jeden ze záznamů obsahuje zprávu od ženy, která píše:
„Musela jsem odejít. Říkají, že ráno vyplouváš. Do přístavu přijít nemůžu. Vezmi si místo toho tohle...“
Další část textu má výrazně osobnější charakter a mluví například o kresbě těla adresáta.
Samotná zmínka o přístavu by ještě nemusela znamenat nic konkrétního. V dalších nepřístupných dialozích se však objevují také odkazy na Mlhavou věž a další krátká dialogová větev se vztahuje k pašerácké jeskyni nacházející se právě pod Mlhavou věží. To je zajímavé především proto, že Mlhavá věž a její okolí patří mezi známá místa spojená s ostrovem Khorinis. V kombinaci se zmínkou o přístavu tak tyto texty vytvářejí mnohem konkrétnější možnou vazbu na události nebo postavy mimo samotnou Kolonii.
Mnohem komplexnější Aréna
Malé množství textů a dat se vztahuje také k Aréně. Podle nich měla, nebo případně stále má fungovat podstatně komplexněji než v současné verzi hry. Texty počítají například se sázením na jednotlivé zápasy, přímou účastí hráče v soubojích proti různým NPC i příšerám, pravidly jednotlivých zápasů nebo možností vyřizovat si s ostatními postavami účty právě prostřednictvím Arény. V tomto případě nejde o několik izolovaných vět, ale o rozsáhlejší množství souvisejícího obsahu.
Skřetí ženy
Dalším výrazným nálezem jsou stovky dialogových záznamů vztahujících se ke skřetím ženám.
Ty se přitom v současné hře prakticky nevyskytují. Výjimkou je jedna konkrétní šamanka, která však používá vlastní samostatnou dialogovou větev.
Ostatní nalezené dialogy proto podle všeho patří dalším postavám nebo obsahu, který v aktuální verzi hry není zpřístupněn.
A tím výčet zdaleka nekončí.
Během překladu jsem narazil také na alternativní způsoby řešení některých již existujících úkolů. Texty a dialogy pro ně ve hře existují, ale hráč se k těmto možnostem v současné verzi běžnou cestou nedostane.
Objevují se také menší stopy dalších herních systémů a tvorů, například záznamy vztahující se ke Xardasovu havranovi. Některá data mohou naznačovat i původně nebo v budoucnu plánovaný rozsáhlejší crafting. Jedním z příkladů je výroba luků, která je dnes ve hře spojena pouze s konkrétní postavou (Haenno) a návazným úkolem. Narazil jsem dokonce i na drobné stopy možné mechaniky rybaření.
U těchto menších nálezů jsou však podklady zatím příliš omezené na to, aby z nich bylo možné dělat spolehlivější závěry. Podobných případů jsem během kompletního překladu objevil výrazně víc a některé možnosti řešení úkolů jsou skutečně velmi zajímavé.
Především bych ale chtěl zdůraznit, že rozlišuji mezi tím, co lze přímo doložit v současných herních datech, a spekulací o tom, zda bude tento obsah někdy skutečně zpřístupněn. Rozsah a stáří některých záznamů jsou však podle mě natolik zajímavé, že si zaslouží pozornost.