Přehnaná štědrost. Po měsíci hraní půjde Cyberpunk za plnou cenu vrátit

Zatímco ostatní obchody bojují proti pirátství her všemi dostupnými prostředky, Good Old Games (dále GOG) na to jde úplně jinak. Zákazníkům hry dodává v samostatných instalačních balíčcích a zcela bez protipirátské ochrany, čímž jednak dává najevo, že nechce nikoho zbytečně otravovat a že chce nabídnout hru v nejdostupnější podobě. Ale hlavně tím ve své zákazníky vkládá důvěru, že toho nebudou zneužívat.

Vzhledem k vysoké popularitě GOG a jeho mateřské společnosti CD Projekt, která stojí za legendární sérií The Witcher či připravovaným Cyberpunkem 2077, dává takové chování vlastně vcelku smysl. Hráči skutečně do jisté míry v době, kdy se mezi sebou distribuční platformy přetahují o každého zákazníka, berou GOG jako tu „hodnou firmu“, co dělá maximum pro hráčské pohodlí a přívětivé ceny. A na tom si CD Projekt dál buduje svou reputaci.

Teď udělala firma další vstřícný krok, který je ovšem možná až příliš štědrý. Hry zakoupené v obchodě GOG půjdou totiž do jednoho měsíce od zakoupení vrátit a vyžádat si zptáky peníze. A je úplně jedno, zda jste si hru jen na pár minut vyzkoušeli, nebo ji hráli intenzivně celý měsíc.

Doposud přitom platilo, že GOG vracel peníze jen těm zákazníkům, kteří hru pouze zakoupili, ale nenainstalovali. Navíc maximálně do 14 dnů od koupě. Výjimkou pak byly případy, kdy se lidem nainstalovanou hru vůbec nepodařilo spustit, protože jejich počítač nesplňoval hardwarové nároky.



To se ovšem nelíbilo některým uživatelům, kteří podotýkali, že například Steam umožňuje hru koupit, vyzkoušet a do dvou hodin herního času zase vrátit. Funguje to v podstatě jako taková demoverze: když se vám hra líbí, necháte si ji, když ne, vrátíte ji a o nic nepřijdete. Jenže to samé nejde aplikovat na obchod GOG, který vám po zakoupení dá možnost stáhnout samostatný a nijak nechráněný instalační balíček. Služba totiž už dál neví, zda jste si hru i přes požadavek na vrácení peněz nenechali. Zároveň to tak znamenalo, že reklamace na GOG byly v podstatě nemožné, pokud jste si tedy hru doslova nezakoupili jen omylem a ani ji nestáhli.

S novými pravidly se to však mění. Třicetidenní lhůta se tak vztahuje i na hry, které jste stáhli a hráli. Musíte sice vysvětlit, proč přesně hru vracíte, zda máte nějaké technické problémy a podobně, a GOG si vyhrazuje právo v individuálních případech vrácení peněz zamítnout, ovšem i tak je nový systém celkem prudce zneužitelný.



Co je na celé situaci horší, je fakt, že vývojářům, kteří v obchodě prodávají hry, nikdo nedal o nových pravidlech dopředu vědět. Navíc v případě krátkých indie titulů, které zde mají velké zastoupení, je to ještě větší problém. Na mnoho menších titulů vám stačí podstatně méně času než měsíc, abyste je dohráli, a autoři se tak bojí, že toho lidé začnou ve velkém zneužívat: koupí si hru, odehrají ji a pak požádají o vrácení peněz.

GOG se snaží situaci uklidnit tím, že „monitoruje efekty, které nová pravidla mají, a chce zajistit, aby nikdo kvůli tomu nezpůsoboval vývojářům ztráty“. Ovšem nezní to příliš přesvědčivě. Zástupci obchodu dodávají, že uživatelé nemají žádný limit, jak často mohou hry vracet, ale situaci zlehčují slovy „doufáme, že každý uživatel kupuje hru na základě informovaného rozhodnutí a že vrácení hry nemá sloužit jen jako forma protestu proti její kvalitě.“

Na rozdíl od Steamu, kde vracení peněz v drtivé většině případů odbavuje automatický systém, bude GOG každý takový požadavek přezkoumávat manuálně, takže je třeba se při případné reklamaci hry připravit na vyjednávání se zástupci obchodu. I přesto je jasné, že se najdou lidi, kteří se pokusí systém zneužít a dokonce si i zakoupenou hru ponechat.

Jednání obchodu GOG je v tomto ohledu skoro až naivní, byť v ideálním světě by se dalo brát jako samozřejmost. Právě v případě dlouhých titulů, jako je Witcher 3 nebo Cyberpunk, se totiž klidně může stát, že hráči třeba až po dvou, třech týdnech narazí na chybu, která jim znemožní v hraní pokračovat. A pokud ani technická podpora nic nezmůže, je vrácení peněz na místě.

Problém je ve výsledku samozřejmě v těch hráčích, kteří budou štědrosti GOG zneužívat a hry si jen na měsíc „vypůjčí“ a pokusí se je za tuto dobu dokončit. Je tak jen otázkou, zda obchod v budoucnu zase podmínky zpřísní, nebo zda bude „pohovor“ při vracení hry nastaven tak, že nepůjde vrácení peněz vylákat tak snadno.