Ačkoli šlo o zlatý hřeb čtvrteční prezentace novinek od PlayStationu, novinka God of War: Sons of Sparta, což je 2D skákačka odehrávající se před událostmi této slavné herní série, dostala nečekaného kritika. Proti novince se totiž vymezil David Jaffe, jeden z původních tvůrců této herní značky a kreativní ředitel prvního a druhého dílu, které vyšly původně pro PlayStation 2.
Sons of Sparta je novinka, kterou Sony nečekaně vydalo ihned po čtvrteční prezentaci, vydání tedy nepředcházela žádná marketingová kampaň a novinku si můžete ihned zakoupit a hrát. Jde zároveň o dárek komunitě k dvacátému výročí této herní série.
David Jaffe se v současnosti videohrám věnuje už jen z pozice youtubera a komentátora, do Sons of Sparta se opřel v monologu na svém youtubovém kanále. „Hru jsem si koupil, a nikomu ji nemohu doporučit. Co si vůbec mysleli? Koho taková blbost napadla? Co si to do p****e mysleli?“
Jaffe popisuje, že hru hrál asi hodinu a že už se k ní nehodlá vracet. To však o den později pozměnil, když tvrdil, že ve hře strávil asi pět hodin, ale jeho kritický náhled na hru se nezměnil. Tvrdí, že mladý Kratos ho nudí, že herní dialogy jsou zbytečně dlouhé a ještě mizerně nadabované.
Podle něj jdou Sons of Sparta proti myšlence celé této herní série, jelikož fanoušci chtějí hrát za boha války, kterým je Kratos ve zbylých dílech, a ne za „generického zas*****o kluka“. A vyzývá, aby si lidé místo Sons of Sparta raději zahráli skákačku Blasphemous, která daleko lépe pracuje s krvavou řežbou, na které jsou původní díly postavené.
Původní ředitel God of War na závěr svého kritického monologu aspoň přiznává, že hratelnost je v pořádku a že se možná hra ve svých pozdějších fázích zlepší. „Ale proč byste vůbec něco takového vydávali? Jen to zanechá pachuť v ústech fanoušků, kteří se těší na nový God of War,“ podotýká Jaffe na závěr.
Vzhledem k tomu, že God of War: Sons of Sparta vyšli hned v den odhalení, hrajeme hru v redakci také až po vydání, recenzi vám však nabídneme co nejdřív. Hra je nyní dostupná za 709 korun pouze na PlayStationu 5.