Krásný vánoční dárek. Dodatek do loňské hry roku se hraje skvěle

Už nějakou dobu se mluví o tom, že autoři loňského hitu God of War Ragnarok, který se stal i naší hrou roku 2022, připravují pro fanoušky něco dalšího. Spekulace nejčastěji zmiňují kratší, samostatně stojící příběh zaměřený na Atrea, asi jako byla hra Miles Morales k původnímu Spider-manovi. Studio Santa Monica nám každopádně v polovině prosince skutečně rozšíření pro God of War Ragnarok nadělilo, ale trochu v jiné podobě.

Valhalla je bezplatná aktualizace, která do Ragnaroku přidá úplně nový herní režim. Jak asi tušíte, stejně jako se brzy dočká hra The Last of Us Part 2, i tady nové rozšíření staví na základech titulu rogue-lite zážitek. Valhalla však není jen narychlo poslepovaným řetězem arén s náhodně generovanými nepřáteli, ale něco daleko většího a zajímavějšího.

V první řadě je vhodné spustit Valhallu až po dohrání kampaně. V rozšíření totiž najdete příběh, který se na děj hry odkazuje a v podstatě na něj navazuje. Události z kampaně jsou několikrát zmíněny a vy byste si tak uspěchaným spuštěním Valhally akorát hlavní kampaň zkazili. Doporučujeme tedy počkat.

Rozhodně je důležité zmínit, že Valhalla nabídne vlastní kousek příběhu, včetně různých cutscén, dialogů, a dokonce i nových postav. Upřímně jsme až takovou dějovou propracovanost nečekali. Je vidět, že už jen s nahráváním velkého množství rozhovorů muselo být dost práce. Ve Valhalle se každopádně Kratos vydává na sólo výpravu, u které hraje velkou roli jeho temná minulost. Pokud jste hráli původní hry z éry PlayStationu 2 a 3, budete nejspíš příběhem mile překvapeni.

Zajímavá je nicméně i samotná hratelnost. Základ je stejný jako u kampaně, Kratos má tedy k dispozici celý svůj arzenál zbraní, ovšem už nemá žádného pomocníka. Brnění má zde pouze kosmetický efekt a všechny statistiky, speciální údery a další výbavu si volíte buď před začátkem každého nového pokusu dobytí Valhally, nebo během něj.

V rámci každého pokusu pak sbíráte dva typy herní měny. Za jeden si permanentně zlepšujete své atributy, za druhý si hru ulehčujete různými bonusovými předměty a schopnostmi. Herní svět je vždy rozdělen na zóny klidu a boje, které se většinou střídají. V boji dostanete zpravidla jednu či více truhel s odměnami, v klidových zónach si musíte truhly odemknout buď speciálními klíči nebo nějakým postihem, třeba zásahem do životů nebo za peníze posbírané během daného pokusu.

Hra na vás postupně posílá v různých arénách těžší a těžší protivníky. Někdy je nutné porazit speciálně těžké verze (Valhalla’s Chosen) a poté pak ještě i rozmanité bosse. Výzvy v rámci jednotlivých arén se mohou měnit, stejně tak odměny, mezi kterými budete mít často na výběr, abyste si mohli sestavit výbavu šitou na míru vašemu aktuálnímu hernímu stylu.

Vše vás nakonec několikrát zavede k finální konfrontaci, kterou je třeba opakovat několikrát, aby se postupně odhalil celý příběh dodatku. Pro fanoušky základní hry je to v podstatě povinnost. A není to ani nijak krátká záležitost, všechno to pohltí na několik hodin, přičemž v principu hra nekončí díky náhodnému generování vlastně nikdy. Výhodou je také fakt, že si lze nastavit obtížnost, pokud vám Valhalla přijde moc lehká či těžká.

Santa Monica nám nadělila opravdu hezký dárek a ukázala, že i některé opravdu fajn věci mohou být zdarma. Zrovna Valhalla je věc, za kterou bychom se neostýchali i zaplatit.