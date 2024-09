Start God of War Ragnarok na PC provází komplikace i negativní recenze

God of War Ragnarok byla pro fanoušky před dvěma lety PlayStationu událost roku. Hra odpověděla na spoustu otázek otevřených v roce 2018, a byť se zdá, že Kratova cesta ještě není úplně u konce, tato část je pro příznivce série v podstatě povinností. A nyní se k této herní povinnosti mohou konečně dostat i PC hráči.

Jako obvykle tu teď nejsem od toho, abych hodnotil hratelnost, příběh a podobně, pro tyto účely vás odkážu na naši recenzi playstationové verze, která bohatě pokrývá tyto aspekty. Ačkoli jsem recenzi nepsal, plně se s ní ztotožňuji, Ragnarok jsem již jednou dohrál, a třebaže má hra pár slabších (respektive spíš pomalejších) míst, celkově je skvěle napsaná, s velice zábavnou hratelností.

Start vydání na PC se neobešel bez problémů. Hned na úvod zmíním, že pokud předobjednáváte datově objemnější hru na Steamu, jako je právě God of War Ragnarok, a pak si ji ještě stáhnete dopředu před vydáním (tzv. preload), pak počítejte s tím, že Steam si dává opravdu hodně načas s dešifrováním stažených souborů. V závislosti na výkonu vašeho PC to mohou být i hodiny. Pokud máte rychlé připojení k internetu, je snazší prostě hru ihned po vydání stáhnout znovu, v již dešifrované podobě.

Po zkušenostech z opravdu nepovedeného startu The Last of Us Part 1 na PC jsem se dál obával také procesu kompletování shaderů (optimalizace efektů a textur pro danou PC sestavu), která však naštěstí nezdržuje spuštění hry a provádí se souběžně s úvodní pasáží. Trochu vám to sníží FPS, ale ne nijak výrazně. Co mi přišlo zvláštnější, že tento proces se opakoval po každém následném spuštění hry, byť už byl výrazně rychlejší (okolo pěti minut).

Hru jsem testoval na sestavě s procesorem AMD Ryzen 5 3600, grafickou kartou RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti. Ke hraní využívám 1440p monitor. God of War Ragnarok mi jako jedna z mála nových her v základu nenastavil žádné dopočítávání snímků přes technologii DLSS a v nativním rozlišení vybral jako základní nastavení střední grafické detaily. Já jsem nicméně nastavení hned změnil na DLSS Balanced (vyvážený poměr výkonu a grafiky) a zvedl úroveň detailů na vyšší.

Obvykle sleduji průměrná čísla napříč hraním a většinou lze odvodit nějakou průměrnou hodnotu, ovšem God of War Ragnarok byl docela oříšek. Hra se totiž chová dost odlišně v podstatě v každém herním světě (je jich tu několik), plus ještě jinak v exteriérech a interiérech. Takže zatímco třeba v úvodu jsem sledoval snímky okolo hranice 80 FPS, v následném světě trpaslíků (Svartalfheim) šel výkon prudce dolů a já byl rád za průměrných 50 FPS s pády až někam ke 30 FPS. A pak po přechodu do světa Alfheim se zase snímky stabilizovaly okolo hodnoty 70 FPS a v interiérech chrámů jsem vídal běžně i přes 100 FPS.

To všechno zkrátka říká, že hra na PC není příliš konzistentní, co se výkonu týče, a opravdu se tak může stát, že zatímco jeden svět bude na vaší PC sestavě krásně plynulý, ve druhém budete balancovat na hraně hratelnosti. A to se mi moc nelíbilo. Na herních fórech se již řeší, že hra má zjevné problémy s tzv. memory leak, tedy chybnou alokací operační paměti, což může vést k poklesu výkonu. Je to nicméně něco, co autoři mohou ještě opravit.

Druhý, opravdu velký problém jsem zaznamenal ve specifické situaci hraní s Bluetooth gamepadem. Hra má v takovém případě tendenci se do asi 30 minut hraní začít opravdu nepříjemně škubat, zhoršovat odezvu a zkreslovat zvuk. Stačí však gamepad vypnout a zase zapnout a vše je zas na dalších asi 30 minut plynulé. Při hraní na klávesnici a myši tento problém nenastal.

Poslední výtka je spíš od kolektivní masy hráčů než konkrétně ode mě, nicméně hra se dočkala review bombingu (aktuálně se situace už zlepšila, hra na Steamu je na 71 % pozitivních recnezí) kvůli vyžadování registrace do služby PlayStation Network. Na jednu stranu je přinejmenším zvláštní, proč single-player hra vyžaduje registraci do uživatelského účtu, na druhou stranu vám taková věc nezabere skoro žádný čas, a už vůbec ne, pokud jste dosud hráli nějakou jinou hru od Sony, kde rovněž byla možnost se registrovat. Jiná situace je to samozřejmě v zemích, kde není tato služba dostupná, což vám v podstatě může zamezit vstup do hry. A to už problém opravdu je.

Situace zašla až tak daleko, že se na hru objevily první modifikace, které ze hry odstraňují povinnost se registrovat, ty ovšem zase z portálů shromažďujících herní modifikace rychle mizí. Zdá se to být jen jako dočasné řešení situace. Ze strany Sony by samozřejmě bylo fér si říct, že hra nemá online složku, a tudíž by neměla firma registraci vyžadovat. Jak to nakonec dopadne, zatím můžeme leda tak odhadovat.

God of War Ragnarok se do seznamu PC portů původních playstationových exkluzivit zapíše spíš jako ten horší příklad. Hra má zjevné problémy s optimalizací výkonu, chyby týkající se hraní na bezdrátovém gamepadu a situaci ještě dále vyostřuje právě ona nutnost přihlásit se do účtu. Pod tím vším je to samozřejmě pořád výborná hra, nicméně aktuálně lze opravdu pochopit, že by někdo s nákupem chtěl počkat do chvíle, kdy dorazí pár opravných aktualizací.