Svět PC hraní není limitován pouze fyzickým hardwarem v podobě klasického stolního PC, notebooku nebo herního handheldu. I když s oblibou kupujete hry na Steamu, Epicu a dalších distribučních platformách, k hraní více či méně náročných titulů můžete využít i zdánlivě nekompatibilní zařízení: mobilní telefon, televizi či tablet. A to proto, že výpočetní výkon i zázemí podporovaného systému můžete nechat na cloudovém řešení, jakým je třeba GeForce Now od Nvidie.

Vedle toho, že není potřeba investovat i klidně vyšší desetitisíce korun do herního hardwaru, si můžete oblíbenou hru vzít i třeba na cesty. Podmínky tu samozřejmě jsou, vedle kompatibilního zařízení se službou GeForce Now je ideální mít po ruce i gamepad či klávesnici a myš a také stabilní připojení k internetu. O to tu jde totiž především.

Nvidia doporučuje připojení alespoň 15 Mbps pro hraní v HD rozlišení při 60 snímcích za sekundu. Na Full HD rozlišení je pak třeba 25 Mbps, na QHD (1440p) rozlišení a 120 FPS je potřeba alespoň 35 Mbps. Nejvyšší rozlišení, tedy 4K spolu se 120 FPS potřebuje nejméně 45 Mbps. Dále je vhodné mít připojení vedené pomocí ethernet kabelu nebo přes wi-fi na 5GHz pásmu. Odezva by pak měla být nižší než 80 milisekund.

My jsme službu testovali na domácím připojení s 250 Mbps jak po kabelu, tak wi-fi síti. V takovém případě je kvalita obrazu i plynulost hry v podstatě zaručena. Každý však může mít trochu jiné podmínky, ať už stavem domácí wi-fi sítě, její stabilitou i rychlostí připojení. Dobrou zprávou je, že samotná služba nabízí v nastaveních test připojení, který určí, jak kvalitní stream si můžete dopřát.

Jednoduché a přehledné rozhraní

Vyznat se v rozhraní aplikace není nic složitého. Je třeba se přihlásit pod vlastním Nvidia účtem a následně propojit knihovny vámi používaných obchodů (Steam, Epic, Ubisoft Connect a další), aby se načetl seznam her, které vlastníte. Přímo přes službu hry nenakoupíte, ta pouze zprostředkovává možnost hrát již vlastněné tituly přes cloud.

Aplikace dále třídí hry na doporučené kategorie, informuje o nadcházejících novinkách, slevách a podobně. Hry lze třídit také podle podporovaných technologií, jako je například Nvidia Reflex nebo ray-tracing.

Prakticky stejně jako na PC se aplikace chová i na mobilech či na chytré televizi. Na mobilu je na prominentnějším místě kategorie her s dotykovým ovládáním, u televize (a mobilu rovněž) zase aplikace ráda upozorňuje na to, že je třeba připojit gamepad, což ne každé zařízení umí. Na modelu S90D od Samsungu nicméně funguje propojení například s gamepadem DualSense bezproblémově, a máte tak z kombinace televize a gamepadu v podstatě plnohodnotnou herní konzoli.

Aplikaci pro mobil jsme zkoušeli na iPhonu, kde se však nestahuje z aplikačního obchodu, nýbrž se přidává na domácí plochu jako záložka internetové stránky. Dopad na reálnou funkčnost streamingu to však žádný nemá, služba se pak chová stejně jako každá jiná aplikace. S telefonem máte každopádně drobnou výhodu onou podporou dotykového ovládání u vybraných her.

Z aplikace nicméně nevstupujete hned do hry, GeForce Now vás nejprve přenese na virtuální plochu, a až teprve zde zapínáte hru pomocí zvoleného klienta. Zde již však hru rovnou spouštíte, není třeba nic dodatečného na virtuální ploše ještě stahovat a instalovat, jak to fungovalo kdysi.

Pokusný králík – Doom the Dark Ages

Na všech zařízeních, kde jsme GeForce Now vyzkoušeli, jsme se primárně zaměřili na testování hry Doom the Dark Ages. Je to moderní titul, který podporuje technologie, jako je ray tracing a s novou aktualizací i path tracing. Zároveň oplývá velice dynamickou hratelností, vyžaduje rychlé reflexy a přesnou mušku. Tedy hra jako stvořená na test toho, co cloudové hraní v současnosti zvládne.

Vzhledem k tomu, že máme hru zároveň i nainstalovanou do stolního PC s moderním hardwarem, a tedy i přímé porovnání toho, jak hra vypadá a hýbe se „nativně“, nás při hraní na tom samém zařízení přes cloud a s připojením k internetu přes kabel překvapilo, jak rychle se dá zapomenout na to, že jde o stream. Po odehrání několika levelů jsme nezaznamenali prakticky jediné zaškubnutí nebo opožděnou odezvu.

Ve hře si také můžete libovolně měnit grafická nastavení stejně, jako kdybyste měli hru fyzicky, ovšem z našich zkušeností to ani není nutné, jelikož servery Nvidie mají výkonu na rozdávání. Hry se vám nastaví samy podle doporučení služby. Optimalizovat kvalitu přenosu dává smysl pak spíše přes volby v aplikaci, kde můžete například upravovat režim kvality streamování pro optimalizaci spotřeby přenesených dat.

Připomínáme, že právě Doom the Dark Ages dokonce vyžaduje hardware s podporou technologie ray tracing, s čímž si však servery Nvidie bez problémů poradí. A specificky na PC pak také můžete využít i překrytí hry Nvidia, které vám dá k dispozici několik nástrojů pro zaznamenávání okamžiků ze hry (snímky, videa).

Hraní na mobilu a TV probíhalo přes domácí wi-fi síť, kde už se můžete setkat s momenty horší odezvy, jak jsme však zmínili v úvodu, zde hraje roli opravdu hodně faktorů, které ovlivní finální zážitek ze hry. Specificky v případě, kdy se do hry pokusíte připojit například na veřejné síti v obchodním centru, nádraží a podobně, tak tam s plynulou hratelností počítat nemůžete.

Na televizi byla hratelnost Dooma také pohodová, a byť bychom se přece jen cítili trochu jistější použitím ethernet kabelu namísto wi-fi sítě, vlastně nám hru nejvíce kazilo to, že jsme hráli na gamepadu místo klávesnice a myši, na což jsme u stříleček více zvyklí. I to se však dá zařídit.

S iPhonem 16 Pro byla situace podobná, opět jsme připojili gamepad (tentokrát ten od Xboxu) a vydali se na likvidaci démonů v Doomu. Odezva i plynulost obrazu byla na domácí wi-fi bezproblémová, zde jste pro změnu pro vychutnání si hry limitováni především velikostí obrazovky, ale i to je věc vkusu a zvyku, případně volby zařízení s optimální velikostí displeje.

Pokud budete chtít hrát přes mobilní data, ideálně na stabilním 5G připojením, i to je proveditelné, jen je třeba počítat s tím, že hraní spotřebuje okolo 4 GB dat za hodinu. Bez neomezeného tarifu se tak prakticky neobejdete.

Vybrat si samozřejmě můžete z více než 2 tisíc titulů dostupných napříč distribučními sítěmi. Dali jsme prostor i Cyberpunku 2077, Zaklínači 3 nebo hře Borderlands 3. Je možné, že jistou roli pro bezchybné fungování může hrát i optimalizace daného titulu (resp. obchodu, ze kterého hru spouštíte), jelikož odezva v Cyberpunku 2077 se nám subjektivně zdála horší než v Doomu. Vše je samozřejmě závislé na zmíněných podmínkách sítě i vybraných titulů a je důležité si dopředu vyzkoušet, jak to funguje ve vámi požadovaných situacích.

Vyzkoušení je zdarma

Dobrou zprávou je, že abyste si GeForce Now vyzkoušeli, nemusíte nic platit. Služba v základu funguje zdarma, podmínkou je ovšem čekání ve frontě na připojení (podle vytíženosti serverů) a také možnost hrát pouze hodinu v kuse. Ve službě se v takovém případě rovněž objevují reklamy. Na vyzkoušení kvality vašeho připojení a obecně toho, jak vám služba vyhovuje, je to více než dostačující.

Předplatné si pak lze zvolit ze dvou variant. Lákavější je aktuálně díky letní slevě stupeň Performance, který nabízí hraní až v rozlišení 1440p a podporu ray tracingu. Relace jsou v takovém případě omezeny na šest hodin. Díky slevě si můžete koupit buď rovnou šest měsíců za 899 korun. Měsíční předplatné pro třídu Performance vyjde na 299 korun a jednodenní pak na 71 korun.

Vrcholem nabídky je pak stupeň Ultimate, který na půl roku stojí 2 990 korun, případně 599 korun na měsíc nebo 239 korun na den. S tímto předplatným získáte možnost streamovat až v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu, případně až 240 snímcích za sekundu u Full HD rozlišení.

Zahrnutý je také ray tracing, nejkratší fronty (pokud nějaké vůbec budou) a až osmihodinové relace. Služba specificky udává, že jde o ekvivalent grafické karty RTX 4080 v cloudu, tedy včetně moderní technologie path tracing.