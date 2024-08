Začíná Gamescom. Úvodní show láká na herní novinky

Největší evropský herní veletrh startuje a my jsme na místě. Ale ještě než vyrazíme na prohlídky stánků nejrůznějších studií a vydavatelství, abychom si mohli vyzkoušet očekávané novinky, sledujeme zahajovací konferenci. Na ní nám známý moderátor Geoff Keighley ukázuje během této dvouhodinové show řadu herních novinek.

Večerní show odstartovala první ukázka, u které si moderátor pochvaloval, že neunikla dopředu. Jde o oznámení Borderlands 4, které dorazí příští rok. Nic víc o hře však nevíme, šlo jen o krátké lákadlo s logem.

Následuje prakticky povinný úsek o novém Call of Duty. Mluví se především o příběhu této hry, který nám ilustruje nový pohled na špionážní misi týkající se amerického senátora během devadesátých let. Na Call of Duty: Black Ops 6 nebudete muset moc dlouho čekat, hra vychází 25. října.