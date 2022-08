Tři nejdivnější hry, které jsme hráli na letošním Gamescomu

Svůj čas na Gamescomu jsem se snažil využít tak, abych viděl maximum z čtenářsky atraktivních her. To vyžadovalo poměrně podrobné plánování, přesto se nakonec vyskytlo několik prázdných slotů, kdy jsem jen tak bloumal po výstavišti a koukal, co mě trefí do nosu. Níže najdete tři zajímavé tituly, které za samostatný článek asi nestojí, na druhou stranu by byla škoda je nezmínit.

Gori: Cuddly Carnage

Letošní hit Stray ukazuje, že i jinak obyčejná akční adventura může být hitem, když do hlavní role obsadíte kočku. Gori sice není tak hezký, a už vůbec ne roztomilý, jako zrzavý hrdina hry Stray, potenciál pro to stát se hitem tu však rozhodně je.

„Plyšový masakr“ je netradiční řežba, ve které se humanoidní kočičák pohybuje na létajícím skateovém prknu, jehož ostré hrany mu zároveň slouží jako zbraň. Je to zběsile rychlé, hezky to vypadá, a navíc je to od pohledu vtipné. A také krvavé...

Anger Foot

Vydavatelství Devolver se proslavilo vtipnou a úmyslně brakovou produkcí, a Anger Foot je přímo výstavní ukázka jejich repertoáru. Zjednodušeně jde o Hotline Miami, jen z pohledu první osoby. Máte před sebou krátký level zaplněný nepřáteli, který musíte proběhnut co nejrychleji, přičemž stačí jedna rána a jste mrtví. Tempo hry podpořené vynikajícím raveovým soundtrackem je tak zběsilé, že ani není čas na přebíjení – pokud vám dojdou náboje, jednoduše prázdnou zbraň po nepříteli vrhnete a vezmete si tu jeho. Klidně si však vystačíte i beze zbraně, jak už je z názvu patrné, hlavní hrdina zvládne ukopat i ty nejdrsnější nepřátele.

Třešinkou na dortu je pak bizarní příběh o sběrateli vzácných tenisek, kterému kdosi ukradl jeho nejoblíbenější model. Hra vyjde až příští rok, ale na Steamu si už teď můžete vyzkoušet demo. Jen pozor, je to extrémně chytlavé, málem jsem kvůli tomu zmeškal prezentaci hry Flintlock.

Goat Simulator 3

Simulátor kozy je jedním z nejméně pravděpodobných hitů herního průmyslu. Příšernost vytvořená partou recesistů z volně dostupných „assetů“ během několika málo dnů prodala miliony kopií a stala se miláčkem herních youtuberů (viz příběh jejího vzniku). Chystané pokračování (nenechte se zmást číslovkou 3 v názvu, ve skutečnost jde teprve o druhý díl) slibuje vylepšit jedničku ve všech ohledech. Hlavním tahákem je asi multiplayer až pro 4 hráče, a to rovnou v sedmi různých módech.

Samozřejmě nebude chybět ani klasická „příběhová“ kampaň, ve které na otevřené mapě plníte šílené a ještě šílenější úkoly. Vývojáři slibují i vylepšenou fyziku, to ovšem berte s rezervou, právě na její mizerné implementaci vlastně veškerá hratelnost stojí.

Goat Simulator 3 vyjde 17. listopadu na PC a nové i staré konzole, od prvního dne pak bude k dispozici i v rámci předplatného Game Pass.