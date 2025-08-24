ANKETA: Navštívili jste někdy herní svátek GamesCom?

V neděli ve večerních hodinách se uzavřou brány největší herní evropské akce GamesCom v německém Kolíně. V anketě se ptáme, zde jste se ho někdy zúčastnili, případně zda vás to láká?
Navštívili jste někdy herní svátek GamesCom?

celkem hlasů: 4

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů
Vstoupit do diskuse

24. srpna 2025 0

Mlha, démoni a školačky v minisukních. Značka Silent Hill je tak moc zpátky!

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhých letech ve stínu se kultovní hororová značka Silent Hill vrátila v nebývalé síle. Na loňský famózní remake druhého dílu letos naváže zbrusu nové pokračování s mysteriózním podtitulem „f“....

24. srpna 2025 0

RECENZE: Drag x Drive láká na unikátní ovládání, herně je to nuda

50 %

Sportovní hra Drag x Drive láká na neotřelé ovládání konzole Switch 2. Po herní stránce už to ovšem taková sláva není, spíš ji lze vnímat jako rozšířené technologické demo.

23. srpna 2025 0

Mysleli jsme, že už je zrušená, teď nás efektní sci-fi Pragmata nadchlo

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhém tichu se pozapomenutá sci-fi akce Pragmata nečekaně probrala k životu. Na letošním Gamescomu jsme si mohli zahrát její začátek a musíme konstatovat absolutní spokojenost. Konečně zase...

23. srpna 2025 3

vydáno 22. srpna 2025  13:40,  aktualizováno  13:45

vydáno 22. srpna 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Forza Horizon 6 by mohla být zasazena do Japonska

Mimořádně úspěšná arkádová závodní značka Forza Horizon by se mohla po Mexiku podívat do Japonska. Naznačuje to nejnovější leak.

22. srpna 2025  10:58 1

vydáno 22. srpna 2025  7:32,  aktualizováno  7:51

22. srpna 2025 7

vydáno 21. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  23:23

Vyzkoušejte novou Dunu, čas na to máte do neděle

V červnu vydaný survival Dune: Awakening brzy rozšíří nový obsah, tvůrci tak zkoušejí nalákat nové hráče. Na vyzkoušení trial verze máte čas do neděle.

21. srpna 2025  9:55 0

vydáno 21. srpna 2025  9:27

