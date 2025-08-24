|
Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů
ANKETA: Navštívili jste někdy herní svátek GamesCom?
Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků
Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s...
Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování
Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...
Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony
Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...
V neděli ve večerních hodinách se uzavřou brány největší herní evropské akce GamesCom v německém Kolíně. V anketě se ptáme, zde jste se ho někdy zúčastnili, případně zda vás to láká?
Mlha, démoni a školačky v minisukních. Značka Silent Hill je tak moc zpátky!
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhých letech ve stínu se kultovní hororová značka Silent Hill vrátila v nebývalé síle. Na loňský famózní remake druhého dílu letos naváže zbrusu nové pokračování s mysteriózním podtitulem „f“....
Drag x Drive
Switch 2vydáno 22. srpna 2025 13:40, aktualizováno 13:45
Hollow Knight: Silksong
Forza Horizon 6 by mohla být zasazena do Japonska
Mimořádně úspěšná arkádová závodní značka Forza Horizon by se mohla po Mexiku podívat do Japonska. Naznačuje to nejnovější leak.
Pragmata
Zero Parades
Outlaws + Handful of Missions Remaster