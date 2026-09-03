Pět dní herní euforie. Největší světový veletrh potvrdil svou důležitost

Videoherní veletrh Gamescom vznikl jako nástupce akce Games Convention, která se mezi lety 2002 až 2008 odehrávala v Lipsku. Následně se kvůli potřebám lepšího zázemí, dostupnosti pro mezinárodní hosty a hlavně prostornějšího výstaviště přesunul do Kolína nad Rýnem. Poté, co skončila slavná americká E3, se Gamescom stal vůbec největším videoherním veletrhem světa a tento status si drží dodnes.
Love and Deepspace je randicí simulátor zaměřený na ženy, které si ve hře mohou namlouvat jednoho z šarmantních hrdinů. V Asii jde o fenomén, který způsobil i rozvraty manželství.