Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pět dní herní euforie. Největší světový veletrh potvrdil svou důležitost

Ondřej Martinů

Fotogalerie115 Premium

Gamescom 2026 | foto: Bonusweb.cz

Letošní ročník největšího herního veletrhu světa Gamescom je za námi. Do Německa dorazil na veletrh rekordní počet návštěvníků a dění zde poukázalo na pár trendů, které formují současný herní svět.

Videoherní veletrh Gamescom vznikl jako nástupce akce Games Convention, která se mezi lety 2002 až 2008 odehrávala v Lipsku. Následně se kvůli potřebám lepšího zázemí, dostupnosti pro mezinárodní hosty a hlavně prostornějšího výstaviště přesunul do Kolína nad Rýnem. Poté, co skončila slavná americká E3, se Gamescom stal vůbec největším videoherním veletrhem světa a tento status si drží dodnes.

Love and Deepspace je randicí simulátor zaměřený na ženy, které si ve hře mohou namlouvat jednoho z šarmantních hrdinů. V Asii jde o fenomén, který způsobil i rozvraty manželství.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Deset nejlepších her z Gamescomu: Tyto pecky ovládly herní svátek

Zaklínač 3 wallpaper

Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.

Svůdné bojovnice i princezny. Pokochejte se kostýmy z Gamescomu

Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Hostesky a fanoušci v kostýmech nerozlučně patří k herním veletrhům. Na letošním Gamescomu se dal najít kostým snad každé populární hrdinky nebo hrdiny z videoher, komiksů, filmů nebo anime....

Bude to absolutně nabitý měsíc. Toto jsou očekávané herní hity v září

Marvel’s Wolverine

Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.

IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu

IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...

Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije

Gamescom 2026

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.

Konečně to někoho napadlo. V Lego Skylines budeme stavět město z kostiček

Lego Skylines

Lego her existuje spousta, tato je ovšem jiná. Pokud vynecháme pokusy z devadesátých let, Lego Skylines je první pořádná budovatelská strategie zaměřená na stavění města.

3. září 2026 0

Pět dní herní euforie. Největší světový veletrh potvrdil svou důležitost

Premium
Gamescom 2026

Letošní ročník největšího herního veletrhu světa Gamescom je za námi. Do Německa dorazil na veletrh rekordní počet návštěvníků a dění zde poukázalo na pár trendů, které formují současný herní svět.

3. září 2026 0

Překlad knihy o vývoji Zaklínače 3 je dokončen, přečtěte si ukázku

Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon

Překladatelské a lokalizační studio Context Heroes právě dokončilo český překlad knihy Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon. Ještě před říjnovým vydáním si můžete přečíst krátké...

2. září 2026  13:30 0

Milionová série nabrala nečekaný směr. Rainbow Six funguje i jako strategie

Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Značka Rainbow Six postavená na literární díle spisovatele Toma Clancyho už brzy oslaví 30 let existence. Za tu dobu prošla mnoha proměnami, ta chystaná na příští rok, bude ale suverénně...

2. září 2026 5

Bude to absolutně nabitý měsíc. Toto jsou očekávané herní hity v září

Marvel’s Wolverine

Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.

2. září 2026 2

RECENZE: Onimusha: Way of the Sword je temné samurajské dobrodružství

75 %
Onimusha: Way of the Sword

Po dvou dekádách se vrací značka Onimusha a stále má co nabídnout, ať už je řeč o působivém soubojovém systému, mrazivé atmosféře, nebo svérázném hlavním hrdinovi.

PS5
1. září 2026 0

Deset nejlepších her z Gamescomu: Tyto pecky ovládly herní svátek

Zaklínač 3 wallpaper

Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.

1. září 2026 5

RECENZE: The Blood of Dawnwalker předčil očekávání, je to perfektní hra

95 %
The Blood of Dawnwalker

Jedno z nejočekávanějších letošních RPG, upírská novinka The Blood of Dawnwalker, je nesmírně zábavný počin od části původních tvůrců Zaklínače. Hra nás opravdu potěšila výbornými misemi, příběhem,...

PS5
31. srpna 2026 8

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Fire Emblem: Fortune’s Weave

vydáno 31. srpna 2026  12:44

Onimusha: Way of the Sword

75 %
Onimusha: Way of the Sword

PS5
vydáno 31. srpna 2026  12:24,  aktualizováno  12:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Už tak drsná série Metro bude ještě drsnější. Vzniká ve válečném stavu

Metro 2039

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Série postapokalyptických stříleček Metro byla vždy pořádně temná a depresivní, ve svém čtvrtém díle ale ukrajinští vývojáři ještě přitvrdí. V tunelech pod moskevským městem se tentokrát postavíme...

31. srpna 2026 2

Nejlepší herní Vetřelec se vrací. V Isolation 2 bude ďábelsky vychytralý

Alien: Isolation 2

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) První díl Alien: Isolation sice kritici a fanoušci milují, celkové prodeje ovšem skončily zklamáním a tak to vypadalo, že se pokračování nikdy nedočkáme. Nakonec to ale zřejmě přece jen skončí happy...

30. srpna 2026 3

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.