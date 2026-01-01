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Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.
Autor: Bonusweb.cz
Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem je každoroční svátek pro hráče nejen z Evropy, ale celého světa. Větší veletrh po zániku americké výstavy E3 už totiž na světě žádný není.
Autor: Bonusweb.cz
Gamescom pokrývá všech deset hal a přilehlých prostor kolínského výstaviště a zcela upřímně, přejít jej celý z jedné strany na druhou je docela dlouhá procházka. Kličkovat musíte davy lidí, které veletrh každoročně přiláká.
Autor: Bonusweb.cz
Naštěstí je první den vyhrazen pro odborníky, média a byznysová setkání a tak je část stánků ještě z kraje dne poměrně prázdná.
Autor: Bonusweb.cz
Záměrně říkáme část, protože někde je dav opravdu ohromný už po otevření bran veletrhu. Letošním hitem je stánek polského CD Projektu, kde studio ukazuje remasterovanou verzi třetího dílu a nový datadisk Songs of the Past.
Autor: Bonusweb.cz
I když jsme byli na výstavišti hned ráno, fronty na Zaklínače nás celkem zaskočily. Kdo nemá domluvenou schůzku předem, ve frontách zestárne.
Autor: Bonusweb.cz
Ikonickým prvkem herního veletrhu jsou také různé kostýmy herních hrdinek a hrdinů (cosplay), ať to už přímo jako součást stánků dané hry, nebo z řad nadšenců.
Autor: Bonusweb.cz
První den však byla přehlídka cosplay na veletrhu poměrně omezená. Očekává se totiž, že největší nával lidí, kteří se chtějí pochlubit svými kostýmy, bude až od druhého dne, kdy je veletrh už plně přístupný veřejnosti.
Autor: Bonusweb.cz
Dalším překvapením byl vysoký zájem o vyzkoušení hry Blood of Dawnwalker. Je to novinka od části bývalých vývojářů třetího Zaklínače a v lecčem se jí podobá. Na druhou stranu ale stát ve frontě na veletrhu už není moc nutné, stačí totiž počkat týden, než hra vyjde.
Autor: Bonusweb.cz
Samotné stánky se pravidelně předhánějí v tom, kdo nabídne zajímavější podívanou. Takto vypadá například sekce Lega, která vystavuje obří sochy pokémonů.
Autor: Bonusweb.cz
Stánek francouzského Ubisoftu je jako obvykle opravdu masivní, nejvíce nás na něm ale vedle obří fronty na remake Heroes 3 zaujal obří nafukovací Rayman.
Autor: Bonusweb.cz
A co teprv tento kreativní počin u chystaného Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Nechybí obří dinosauří hlava a samozřejmě ikonická Lara Croft.
Autor: Bonusweb.cz
Jako součást jedné z hal je ohromná maketa herní konzole Asus ROG Xbox Ally. Obrazovka je funkční, přenáší záznamy z hraní.
Autor: Bonusweb.cz
Jedna z očekávaných novinek je akční hra Tides of Anihiliation, která na stánku vystavuje sochu hlavní hrdinky.
Autor: Bonusweb.cz
Obvyklou součástí veletrhu je také hala plná věcí na prodej. Najdete zde všechno, co si hráči přejí: kostýmy, rekvizity, trička, figurky, komiksy, sběratelské kartičky a spoustu dalšího.
Autor: Bonusweb.cz
Je libo třeba figurínu zloducha Thanose za 35 tisíc korun? Nemít program rozvržený v podstatě na minuty, asi by naše peněženky také zaplakaly.
Autor: Bonusweb.cz
Co se v této sekci výstaviště také těší popularitě, jsou různé „mystery boxy“. Kupujete tašku plnou věcí, ale neznáte její obsah, pouze čeho se týká.
Autor: Bonusweb.cz
Ale zpět do hal s vystavovateli. Xbox letos ukazuje třeba spolupráci s nábytkářskou firmou IKEA (viz samostatný článek), ale také novinky ze série Gears of War či Fable.
Autor: Bonusweb.cz
Živo je i na stánku populární online střílečky Arc Raiders, je to jedna z mála akčních onlinovek, které se povedlo prorazit. Obří robot vydává zvuky a hraje barvami.
Autor: Bonusweb.cz
Pamatujete si ještě Atari? Kdysi herní kolos, dnes má jen zapadlý stánek kdesi v rohu výstaviště, kam většina lidí ani nedojde.
Autor: Bonusweb.cz
Živo je i mezi fanoušky akční série Metro. Na nový díl Metro 2039 se můžete těšit už během příštího února.
Autor: Bonusweb.cz
Control Resonant je další novinka, která vyjde už relativně brzy (24. září) a my si ji rovnou na stánku i vyzkoušeli. Pokud máte tvorbu od finského studia Remedy rádi, tuto hru nesmíte minout, je totiž minimálně v úvodu naprosto parádní.
Autor: Bonusweb.cz
Na výstaviště se chystáme i ve čtvrtek, kdy zde zřejmě bude ještě výrazně víc živo. Zbytek procházky během prvního veletrhu už nabízíme bez komentáře.
Autor: Bonusweb.cz