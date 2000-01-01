náhledy
Evropský videoherní svátek a současně po zrušení americké E3 vůbec největší videoherní veletrh Gamescom začíná už příští týden a my budeme u toho. Vybrali jsme k této příležitosti deset her, na které se v rámci veletrhu těšíme nejvíce.
Autor: CD Projekt
Jde trochu o paradox, že aktuálně jeden z nejočekávanějších projektů, které na Gamescomu uvidíme, je datadisk na již existující plnou hru. Ale v případě třetího Zaklínače je to v podstatě taková perla mezi datadisky. Chystá se totiž třetí přídavek na oblíbené zaklínačské RPG z roku 2015.
Autor: Bonusweb.cz
V pořadí již třetí expanze má podtitul Songs of the Past a hráči se v ní opět ujmou Geralta. Spekuluje se, že propojí dějové linky tak, aby hráče připravila na Zaklínače 4. Záběry z datadisku uvidíme už během úvodní konference Opening Night Live.
Autor: CD Projekt RED
Na novou ukázku ze čtvrtého dílu, kde bude v hlavní roli Ciri, je nejspíše ještě moc brzy. Tipujeme, že nové informace ohledně čtvrtého dílu nám polské studio dá právě až ve chvíli, kdy už bude vydaný datadisk Songs of the Past. K tomu by mělo dojít během příštího roku.
Autor: CD Projekt Red
Fanoušci série Metro se mohou těšit nejenom na nové záběry, ale dokonce i hratelnou ukázku z připravovaného dílu Metro 2039. Ta bude na výstavišti k dispozici i pro veřejnost.
Autor: 4A Games
Postapokalyptická střílečka, která vzniká na motivy knížek Dmitry Glukhovského, se vrací ke kořenům. Tedy do tunelů moskevského metra. V roce 2039 uběhlo od jaderné války už čtvrt století. Všechny znesvářené frakce, které žijí v tunelech metra, sjednotil nový vůdce známý jako Hunter. Jeho uskupení záměrně připomíná třetí říši.
Autor: 4A Games
Gamescom by nám měl vedle nových záběrů ze hry přinést snad také přesné datum vydání. Autoři zatím slibují, že hra by měla vyjít v únoru 2027.
Autor: 4A Games
Nejočekávanější letošní hra, Grand Theft Auto 6, na Gamescomu nebude. Ovšem technicky vzato se o ní stejně bude během veletrhu hodně psát (dost možná nejvíce ze všech her), protože autoři plánují 27. srpna, tedy ve druhý den veletrhu, odvysílat novou ukázku.
Autor: Rockstar Games
Neobvyklé je ovšem to, že s šestihodinovým předstihem uvidí ukázku předplatitelé streamingové služby Netflix. Video zde bude dostupné od 21:00 ve čtvrtek 27. srpna. Na serveru YouTube se pak ukázka objeví až o šest hodin později.
Autor: Rockstar Games
Neočekáváme sice, že by nová ukázka z Grand Theft Auto 6 nějak zásadně narušila veletrh, ale minimálně si po odvysílání ukrojí poměrně velkou část pozornosti herních nadšenců.
Autor: Rockstar
Pro fanoušky série Final Fantasy je na veletrh Gamescom rovněž přislíbena nová ukázka z Final Fantasy VII. Závěrečná část s podtitulem Revelation nabídne po stránce hratelnosti nejspíše to samé, na co jsme byli doteď zvyklí, ale to nevadí, více než nějaké nové mechaniky nás zajímá vyvrcholení příběhu.
Autor: Square Enix
Final Fantasy VII Revelation už také není daleko od vydání, má totiž vyjít někdy během první poloviny příštího roku. Gamescom by to teoreticky mohl upřesnit, kdy přesně se na nejnovější přírůstek série těšit.
Autor: Square Enix
K vyzkoušení na veletrhu bude také nová mlátička od japonského studia Ryu Ga Gotoku, známého svou sérií Like a Dragon (původně Yakuza) her. V připravované hře Stranger Than Heaven totiž autoři ze studia jinak známého recyklací obsahu nabídnou opravdu pořádnou porci novinek.
Autor: Sega
Stranger Than Heaven vypráví příběh Makota Daita a pokrývá 50 let jeho života skrz pět různých ér. Měnit se přitom nebude jen prostředí, ale i hudba či bojové styly. To působí jako jeden z vůbec nejambicióznějších projektů studia. Stranger Than Heaven vychází 15. ledna 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, na Gamescomu bude možné zahrát si demoverzi.
Autor: Sega
Mezi tituly, které byly pro Gamescom již potvrzeny, se nachází také vítaná novinka legendární závodní série Crazy Taxi s podtitulem World Tour. Zatím ovšem nevíme zda bude hra pro návštěvníky k dispozici i na vyzkoušení.
Autor: SEGA
Hra by měla tentokrát nabídnout i příběhovou kampaň, pět měst ve kterých se budete moci ve vašem taxíku prohánět, multiplayer až pro 6 hráčů a klasický arkádový režim.
Autor: SEGA
Xbox plánuje mimo jiné během veletrhu lákat na chystané oživení populární série her Fable. Autoři se budou snažit respektovat kořeny hry, ale zároveň nabídnou dosud největší otevřený svět, ve kterém si budete moct dělat, prakticky co chcete. Některé lokality a příšery budou fanoušci série poznávat, jiné budou úplnou novinkou.
Autor: Xbox
Mezi další charakteristiky hry patří propracovaný soubojový systém s mnoha možnostmi, jak se s nepřáteli vypořádat, nebo systém reputace, tedy jak na vás budou obyvatelé virtuálních vesniček a měst nahlížet. Vaše činy ovlivní, zda vás budou respektovat jako hrdinu, nebo vámi naopak pohrdat. Ve hře je údajně přes tisíc postav, se kterými budete moct interagovat. Fable vyjde 23. února 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, na Gamescomu nás čeká i hratelné demo.
Autor: Xbox
Na své by si měli přijít i fanoušci Vetřelce, na veletrhu uvidíme nové záběry z Alien: Isolation 2. Hra byla již oznámena v roce 2024, letos jsme pak viděli prvních pár záběrů. Gamescom nám zřejmě naservíruje další nášup informací a možná i ukázku ze hry.
Autor: Creative Assembly
O pokračování survival hororu toho jinak zatím moc nevíme, a to včetně data vydání. Veletrh by to mohl změnit.
Autor: Sega
Na své si na veletrhu přijdou i fanoušci Gears of War. K vidění bude blížící se díl E-Day. Drsňácká střílečka nás bere na samotný začátek, v němž se podzemní rasa Locustů vynoří na povrch planety Sera a začne masakrovat její obyvatele. S Marcusem Fenixeem a Domem Santiagem, tedy ikonickými hrdiny série, tak prožijeme první hodiny a dny invaze.
Autor: Xbox
Opět půjde o střílečku, v níž se hlavním hrdinům díváme přes rameno a kryjeme se za překážkami. Tento díl se drží lineárního pojetí původních her, přičemž příběhová kampaň má být podle tvůrců nejdelší v historii série, a to přes čtrnáct hodin. Projít ji půjde nejenom sólo, ale i v lokální kooperaci na rozdělené obrazovce ve dvou, nebo online ve čtyřech. Hra vyjde už 6. října na PC a Xbox Series X/S a bude dostupná také v předplatném Game Pass (PC a Ultimate).
Autor: Xbox
Z menších, ale stále zajímavých her zmíníme třeba Castlevania: Belmont’s Curse. I ta nebude na veletrhu chybět a půjde si část i vyzkoušet. Jde o jeden z projektů vyrobených ke 40. výročí této série a vypadá opravdu lákavě, pokud jste tedy fanoušci žánru.
Autor: KONAMI
Na novince autoři z Konami spolupracují s Evil Empire, studiem známým svou skákačkou Dead Cells. Hra vyjde už 15. října.
Autor: KONAMI
Teď ještě pár spekulací. Konkrétně Ubisoft se také bude účastnit veletrhu a část novinek zatím tají. Objevily se proto zvěsti, že veletrh využije k oznámení nového dílu série Assassin’s Creed s kódovým označením Hexe.
Autor: Ubisoft
Hra se podle uniklých informací má odehrávat v 16. století během čarodějnických procesů v Evropě. Půjde o sevřenější a výrazně temnější zážitek, než jsou hráči série zvyklí. Hlavní hrdinkou je žena Elsa, která disponuje nadpřirozenými schopnostmi.
Autor: X
Microsoft již oznámil, že chystá remastery her Fallout 3 a Fallout: New Vegas. Gamescom by pak byl ideální příležitostí, kde by mohli autoři ukázat grafické novinky, které remastery dostanou. To však nebylo potvrzeno.
Autor: Obsidian
Xbox bude jedním z největších vystavovatelů akce a tak je možné, že se postará právě i o takové překvapení.
Autor: Obsidian
Hojně se mluví i o novinkách týkajících se série Resident Evil. Jednak se spekuluje o možném DLC k letošnímu dílu Requiem a pak také o nové ukázce z chystaného dílu Resident Evil Veronica.
Autor: Capcom
Jde o remake staršího dílu Code Veronica. Měl by hrdě kráčet ve stopách předchozích remaků druhého, třetího i čtvrtého dílu a směle se vyrovná i dnešním AAA novinkám.
Autor: Capcom