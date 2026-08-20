Metro 2039
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Metro 2039
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Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...
Evropský videoherní svátek a současně po zrušení americké E3 vůbec největší videoherní veletrh Gamescom začíná už příští týden a my budeme u toho. Vybrali jsme k této příležitosti deset her, na které...
Reimaginace vůbec první hry Tomb Raider, která vyšla v roce 1996, se chce držet ikonických prvků, jakými jsou například dvě pistole, přesto se nebojí přidávat i nové věci. Například zpomalování času.
Tvůrce fanouškovské stránky Jamesovy češtiny nás informoval, že dokončil ruční překlad Gothic 1 Remake. Zároveň si všiml velkého množství textů, které se v plné hře nikde neobjevují. Jeho poznatky se...
Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
Muž cti je příběhové rozšíření loňské hry Mafia: Domovina. Nový obsah je včleněn zhruba do prostřední části hry a láká na mladého Ennioho Salieriho. Přinášíme vám ukázku z českého dabingu, který je...
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
Popovická, Rajhrad, okres Brno-venkov
7 690 000 Kč
Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...