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Uchvátí vás Zaklínač či nové Metro. Největší videoherní svátek je za rohem

Ondřej Martinů
Witcher 3 Next-gen Witcher 3 Next-gen The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past První záběry ze čtvrtého Zaklínače Metro 2039 Metro 2039 Metro 2039 Grand Theft Auto 6 Grand Theft Auto 6 Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack Final Fantasy VII Revelation Final Fantasy VII Revelation
Evropský videoherní svátek a současně po zrušení americké E3 vůbec největší videoherní veletrh Gamescom začíná už příští týden a my budeme u toho. Vybrali jsme k této příležitosti deset her, na které se v rámci veletrhu těšíme nejvíce.

Metro 2039

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