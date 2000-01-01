náhledy
Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i již nedávno vydané hry. A absolutním vítězem se stal další díl ze slavné hororové série.
Autor: Capcom
Resident Evil Requiem, další díl ze slavné hororové série, ovládl hned dvě kategorie, a to nejlepší vizuální zpracování a nejlepší zvuk. Půjde o klasický survival horor, který zahrnuje boj, řešení hádanek i pečlivé nakládání s omezenými zdroji.
Autor: CAPCOM
Hlavní hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky.
Autor: CAPCOM
V kategorii nejlepší gameplay vyhrála hravá 3D hopsačka Donkey Kong Bananza na Switch 2. „Je to špičková 3D hopsačka pro celou rodinu, která neláká jen na kvalitní design, ale i málo viděnou totální destrukci prostředí. A také skvělé hlavní duo,“ napsali jsme v recenzi.
Autor: Ondřej Zach
Nejzábavnější je podle porotců 3D dobrodružství Hela, v němž se chopíme malé myšky, která sbírá ingredience, vaří kouzelné lektvary a snaží se navrátit sílu nemocné čarodějnici.
Autor: Windup
A znovu Resident Evil Requiem, který zvítězil také v kategorii „nejepičtější“ hra. Mimochodem, herní svět půjde sledovat přes rameno i z vlastních očí.
Autor: CAPCOM
A roztomilá myš ze hry Hela ještě jednou, tentokrát zvítězila v kategorii „nejsrdečnější“ hry. Mimochodem, herní svět je inspirovaný Skandinávií, plný kouzelných lesů, klidných jezer a drsných hor. Vychází příští rok.
Autor: Windup
Již vydaná hra Tiny Bookshop zvítězila v kategorii „Games for Impact“, tedy s významným sociálním nebo kulturním dopadem. Je to relexační hra, v níž provozujete svůj antikvariát. Hodnocení na Steamu je v tuto chvíli „extrémně kladné“, stáhnout si můžete demo.
Autor: Steam
Nyní přecházíme ke kategorii platforem. Za Xbox vyhrál kooperativní surival Grounded 2, který se nyní nachází v předběžném přístupu.
Autor: Microsoft
V kategorii PC zabodovala připravovaná strategie Anno 117: Pax Romana. Hráči budou stavět města snů v době největšího rozkvětu Římské říše.
Autor: Ubisoft
A ještě naposledy Resident Evil Requiem, který zvítězil v kategorii PlayStation. Na vydání si počkáme do 27. února 2026, a to nejen na PlayStation 5, ale i PC a Xbox Series X/S.
Autor: Capcom
V kategorii Nintendo vyhrály již vydané akční závody Mario Kart World. „Mario Kart World není jen nejlepší díl ze slavné série, ale rovnou nejlepší arkádové závody současnosti. Ačkoli nový díl působí zpočátku familiárně, postupné odkrývání jednotlivých vrstev ukazuje nečekanou hloubku,“ napsali jsme v recenzi.
Autor: Ondřej Zach
V kategorii mobilních her zvítězil kousek Love and Deepspace, což je romantická hra pro ženy. Hráčka se vžívá do role lovkyně vesmírných monster, která v boji o přežití lidstva navazuje vztahy s pěti charismatickými postavami.
Autor: Love and Deepspace
Nejlepší line-up má podle porotců Capcom. Místo Resident Evil Requiem sem dáváme obrázek ambiciózního sci-fi Pragmata.
Autor: Capcom
Nejlepší stánek měl podle porotců Ubisoft, respektive očekávaná startegie Anno 117: Pax Romana. Hra slibuje poměrně značnou volnost ve vedení provincií. Budete prosazovat v mokřadech Albionu římské tradice, nebo přijmete místní keltskou kulturu?
Autor: Ubisoft
Nejlepší stánek podle spotřebitelů měla The Pokémon Company. Nejočekávanější je samozřejmě nový díl Pokémon Legends: Z-A, který výrazně překopává systém soubojů.
Autor: Nintendo
A nejlepší trailer měl podle spotřebitelů Hollow Knight: Silksong. Po letech čekání už je téměř tady, hra vychází 4. září.
Autor: Team Cherry