Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom

Ondřej Zach
  11:10
Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i již nedávno vydané hry. A absolutním vítězem se stal další díl ze slavné hororové série.
Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem Donkey Kong Bananza Hela Resident Evil Requiem Hela Tiny Bookshop Grounded 2 Anno 117: Pax Romana Resident Evil Requiem Mario Kart World

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování

Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...

Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony

Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...

Zmutovaní soudruzi. Cronos je brutální horor v kulisách socialismu

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Novinka od polských hororových specialistů z Bloober Teamu nejvíce ze všeho připomíná Dead Space v kulisách těžkého socialismu. Jak jsme si mohli na vlastní ruce vyzkoušet, více než na originalitu...

26. srpna 2025 0

Na tuto hru se na veletrhu stály největší fronty. Vydání je už za rohem

Po dlouhých letech čekání konečně víme, kdy Hollow Knight: Silksong vyjde. Začátek září bude pro fanoušky svátkem, hru si navíc mohli vyzkoušet i na veletrhu Gamescom, kde se na ni stály ohromné...

26. srpna 2025 0

Borderlands 4

vydáno 25. srpna 2025  19:59,  aktualizováno  20:02

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

vydáno 25. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  14:13

25. srpna 2025  11:10 2

Jsem kyberšikanován, tvrdí agresor, který týral dnes již zesnulého streamera

Až smrt francouzského streamera Raphaëla Gravena, který čelil dlouhodobému fyzickému i psychickému násilí ze strany „kolegů“, přiměla jednat francouzské úřady i streamovací platformu Kick. Jeden z...

25. srpna 2025 6

Cronos: The New Dawn

vydáno 24. srpna 2025  22:29,  aktualizováno  22:29

Silent Hill f

vydáno 24. srpna 2025  15:14

ANKETA: Navštívili jste někdy herní svátek GamesCom?

V neděli ve večerních hodinách se uzavřou brány největší herní evropské akce GamesCom v německém Kolíně. V anketě se ptáme, zde jste se ho někdy zúčastnili, případně zda vás to láká?

24. srpna 2025 10

Mlha, démoni a školačky v minisukních. Značka Silent Hill je tak moc zpátky!

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhých letech ve stínu se kultovní hororová značka Silent Hill vrátila v nebývalé síle. Na loňský famózní remake druhého dílu letos naváže zbrusu nové pokračování s mysteriózním podtitulem „f“....

24. srpna 2025 2

RECENZE: Drag x Drive láká na unikátní ovládání, herně je to nuda

50 %

Sportovní hra Drag x Drive láká na neotřelé ovládání konzole Switch 2. Po herní stránce už to ovšem taková sláva není, spíš ji lze vnímat jako rozšířené technologické demo.

Switch 2
23. srpna 2025 0

Mysleli jsme, že už je zrušená, teď nás efektní sci-fi Pragmata nadchlo

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhém tichu se pozapomenutá sci-fi akce Pragmata nečekaně probrala k životu. Na letošním Gamescomu jsme si mohli zahrát její začátek a musíme konstatovat absolutní spokojenost. Konečně zase...

23. srpna 2025 3

