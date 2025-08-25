|
Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom
Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování
Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...
Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony
Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...
Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...
Borderlands 4
Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World
Jsem kyberšikanován, tvrdí agresor, který týral dnes již zesnulého streamera
Až smrt francouzského streamera Raphaëla Gravena, který čelil dlouhodobému fyzickému i psychickému násilí ze strany „kolegů“, přiměla jednat francouzské úřady i streamovací platformu Kick. Jeden z...
Cronos: The New Dawn
Silent Hill f
ANKETA: Navštívili jste někdy herní svátek GamesCom?
V neděli ve večerních hodinách se uzavřou brány největší herní evropské akce GamesCom v německém Kolíně. V anketě se ptáme, zde jste se ho někdy zúčastnili, případně zda vás to láká?
