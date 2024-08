Vybíráme největší pecky a zklamání z herního svátku Gamescom

Honza Srp

Já jsem s letošním Gamescomem spokojený. Bylo to náročné, ale viděl jsem vše, co jsem chtěl. Za krále výstavy považuji Stalkera 2, kterého jsem si mohl na půlhodiny sám zahrát a následně i vyzpovídat vývojáře, což bylo za mě vrchol těch dvou dnů. Fanoušci původních her budou spokojeni, nováčci by měli být také, protože hra vypadá skvěle. Více se o něm ovšem rozepíšu v samostatném článku.

Xbox bude mít vůbec hodně našlápnutý konec roku, protože i prezentovaný Indiana Jonese vypadá famózně. Potěšilo mě i setkání s Charlesem Cecilem, který stále neztratil nic ze svého pověstného elánu a předělávka Broken Swordu vypadá opravdu poctivě.

Jsem z veletrhu pozitivně naladěn, že se mi vlastně ani nechce hledat zklamání, žádné výrazné nebylo. Snad jen neúčast společností Sony a Nintenda zamrzí, největší herní událost pro západní hráče by si už příště neměly nechat ujít.

Ondřej Martinů

Úvodní show Gamescomu byla za mě opravdu příjemným překvapením. A to především proto, že jsem vlastně ani nic moc nečekal. Geoff Keighley už dopředu lákal na celý seznam titulů, ze kterých jsem si v podstatě nic nevybral a ještě k tomu dodal, že nemáme na show čekat Hollow Knight Silskong. Ve výsledku mne však nadchlo hned několik novinek. V první řadě mě překvapilo oznámení Borderlands 4. Hrál jsem všechny předchozí díly a ačkoliv se nepovažuji za skalního fanouška, čtyřka mne vlastně docela zajímá.

Víc nadšený jsem však z Dying Light: The Beast, standalone rozšíření, které má blíž k jedničce, než dvojce. A to mi vyhovuje, jelikož jedničku mám opravdu rád a naopak dvojka mne moc nezaujala. Tady je Kyle Crane zpátky a já se nemůžu dočkat.

Čekal jsem na úvodní prezentaci trochu víc nezávislých her, nakonec však vyčnívá jen Herdling, který mne sice vizuálně upoutal, ale vlastně z traileru nemám moc představu, jak se to bude hrát.

No a pak je samozřejmě hodně příjemným překvapením nová Mafia: The Old Country. Tu autoři slíbili na příští rok. A já si říkám: opravdu budeme mít po 23 letech ve stejný rok zase Mafii a GTA (ve) Vice City? Vypadá to, že rok 2025 bude opravdu extrémní jízda. Vedle zahajovací show ještě rychle zmíním nové demoverze na Steamu k příležitosti veletrhu, ze kterých jsem si vybral nadějně vypadající titul Koira a pak také nové demo na opravdu slibně vypadající metroidvanii Constance. Druhá jmenovaná má vyjít až na konci roku 2025, nemůžu se dočkat.

Trochu marně přemýšlím nad tím, jestli mne na Gamescomu něco zklamalo. Ano, některé hry se mi úplně netrefily do vkusu, ale to je naprosto normální. Mám v podstatě pouze jednu rozpačitou věc, a tou je oznámení Indiana Jonese na PlayStation 5. Ale ne proto, že bych se na hru netěšil (naopak) a ani ne proto že bych nebyl překvapený, že se Xbox rozhodl takto ustoupit, ale spíše z toho, co následovalo na sociálních sítích.

Konzolové války mi přijdou jako opravdu extrémně hloupá věc a to že Sony fanoušci na síti „strouhají mrkvičku“ a Xbox fanoušci málem pálí své konzole prostě nechápu. Dobrá hra je dobrá hra a je mi úplně jedno, kde vyjde, pokud ji opravdu budu chtít hrát tak se prostě zařídím podle dostupnosti. Hraju na PC s Xbox ovladačem, na PlayStationu 5 i na Switchi a škatulkování se do nějakého týmu je mi fakt hodně cizí.

Ondřej Zach

Indiana Jones and the Great Circle skutečně vypadá, že se vklíní mezi původní filmy z osmdesátek. Je mi jasné, že appeal pro mladé je dnes nula, ale pro nás, kteří jsme na Indiana Jonesovi vyrůstali, by to mohl být splněný sen. Určitě si zahraju i strategii Heroes of Might & Magic: Olden Era, byť nevěřím, že se Ubisoft dokáže legendární trojce přiblížit. A retro ještě do třetice, nevynechám ani remake adventury Broken Sword. Skvěle vypadá i pokračování Kingdom Come a nová Civilizace.

Co mě naopak úplně nepřesvědčilo, byla ukázka z Dune: Awakening. Možná jsem se těšil až příliš, každopádně gameplay působil poněkud těžkopádně a nudně. Chladným mě nechává i další návrat legendárního vývojáře Petera Molyneuxe (Populous, Dungeon Keeper, Black & White...), který lhal už tolikrát, že mu nevěřím. Pokud se z Masters of Albion ovšem vyklube skvělá hra, budu jen rád.