ANKETA: Co vás zaujalo a zklamalo na letošním Gamescomu?

Honza Srp – Tak nadchlo mě především to, že vůbec byl. V době předcovidové jsem Gamescom vnímal především jako pořádný nával práce. Trmácet se na konci prázdnin někam přes celé Německo, jen abych tam pár dnů lítal jak hadr na holi mezi stánky rozprostřenými na ploše několika set metrů a snažil se z vývojářů vytáhnout něco málo za rámec obvyklých PR prohlášení. Jenže předchozí dva roky prázdnoty ukázaly, jak moc byl tento pohled zkreslený.

Osobní kontakt je prostě nenahraditelný a i když některá setkání byla jednostranná a nepodnětná, celkově mám po delší době opět pocit, že jsme zase součástí větší scény.

Jagged Alliance 3 Tempest Rising

Co se pak týče samotných titulů, byla to z pohledu jiných let spíše slabota a vyloženě chyběl nějaký megahit. O to zajímavěji však působily na první pohled menší hry. Moc se mi líbil Tempest Rising, což je nástupce Command and Conqueru se vším všudy, atmosférická soulsovka Lies of P nebo konečně důstojný návrat série Jagged Alliance.

Zklamání? Kromě neúčasti PlayStationu, Take 2 a Electronic Arts, kterým už zřejmě Gamescom není dost dobrý, to byl především Ubisoft, který kromě nemastných neslaných Skull and Bones nekázal vůbec nic.

Ondřej Martinů – Od Gamescomu jsem neměl přehnaná očekávání, což bylo zjevně dobře. Z novinek mne jen poněkud vlažně zaujaly New Tales from Borderlands a z recese také Killer Klowns from Outer Space. Dále jsem rád, že se Lies of P rýsuje jako zajímavý počin a samozřejmě jsem také zvědavý na novou produkci studia Telltale, která si s The Expanse vybrala poměrně dobrý námět, kde začít. Raději bych byl samozřejmě za další Wolf Among Us, ale na tom se také dělá.

Lies Of P Lies Of P

Zároveň jsem alespoň doufal, že Gamescom bude tou akcí, kde se už v podstatě narýsuje zbytek roku, ovšem nestalo se tak. Stále zbylo poměrně hodně otázek, jenže čas do konce roku se krátí. Na letošek jsou pořád hlášené hry Little Devil Inside, Lord of the Rings: Gollum, Somerville, Open Roiads nebo Oxenfree II. Pokud tyto hry nebyly ani na Gamescomu, tak začínám mít vážné podezření, že se vydání letos nestihne. Také bych rád připomněl, že CD Projekt chce letos stále vydat next-gen třetího Zaklínače a snad i nějaké to DLC do Cyberpunku. Tam také nic?

Ondřej Zach – Předně bych předeslal, že jsem moc rád, že se akce podobných měřítek opět konala. Zklamáním je tak hlavně fakt, že velké herní společnosti už s Gamescomem ve svých rozpočtech letos nepočítaly, takže chyběla některá zvučná jména. A přestože mě zahajovací ceremonie nijak neodpálila, je tu hned několik projektů, které vzbudily můj zájem.

Tempest Rising Dead Island 2

Strategie Tempest Rising mi okamžitě připomněla ikonický Command & Conquer, po očku koukám i po Jagged Alliance 3. Celkem dobrý dojem jsem měl i ze zombie akce Dead Island 2 – zcela jistě to nebude hra roku, nicméně gameplay naznačuje, že se u hry bude dát vyřádit. Zvědav jsem také, co se vyklube ze survival MMO Dune: Awakening.

Honza Žďárský – Vyloženě zklamání jsem necítil. Doufal jsem v oznámení nějaké vysokorozpočtové hry, nicméně z druhého dílu Dead Island nějak nadšený nejsem. Před zahájením konference jsem bych třeba rád viděl nový trailer k Avowed, který byl oznámen před 2 lety, případně nové informace k druhé části remaku Final Fantasy VII. Z hlediska MMO her byla oznámena hra Dune: Awakening. Trailer nám toho moc neukázal, ale trochu se obávám, že se půjde o další klon hry ARK jako byl třeba Conan Exiles nebo Atlas. Diablo IV pomalu klepe na dveře, proto jsem ani neočekával, že by se zde objevil. Trochu jsem doufal, že v rámci konference bude uveřejněn datum vydání expanze Dragonflight k World of Warcraft (na základě rozhovoru s vedoucím vývojem hry se spekuluje o konci listopadu) nebo třeba rozšíření k MMORPG hře New World.

Warhammer 40,000: Darktide Warhammer 40,000: Darktide

Největším příjemným překvapením je pro mě hra Lies of P. Vypadá to, že se bude jednat o cyberpunkovskou souls-liku hru. Grafika i soubojový systém vypadají zajímavě. Snad se do té doby žánr souls-like her nezasytí jak tomu bylo v případě třeba battle royale her. V listopadu se můžeme těšit na co-op střílečku Warhammer 40,000: Darktide, která se na Gamescomu připomněla trailerem. Osobně jsem si předchozí díl Vermintide užil. Jsem zvědavý, jak se hra popasuje se soubojovým systémem, který byl do té doby zaměřen především na zbraně na blízko.

Jan Kouba – Mým favoritem je Where Winds Meet. Na první pohled to vypadá na čínský mix Ghost of Tsushima s trochou Assassin’s Creed a fantasy. To může být hodně zábavná kombinace. Spolu s Black Myth: Wukong další hra z čínského prostředí, která by mohla být trhák. Gamescom mě trochu zklamal jako celek. Až na pár výjimek mě zatím moc nově oznámené hry neoslovily, minimálně ne svou prezentací.

Petr Zelený – Jednoznačně největším pozitivním překvapením je pro mě osobně titul Lies of P, který dělá z klasické dětské knížky temnou fantasy řežbu ve stylu Bloodborne. Líbí se mi stylizace i depresivní atmosféra ukázek gameplaye. Podobně nadějně na mě působí i hororový Callisto Protocol, který mi připomíná první dva díly Dead Space. Snad to klapne a půjde o působivý a děsivý zážitek z hlubokého vesmíru.

Naopak trochu s obavami očekávám vzkříšený Dead Island 2, po všech těch letech odkladů a klinické smrti se obávám, aby ve výsledku nešlo o titul, kterému ujel vlak. Duke Nukem by ostatně na toto téma mohl obšírně vyprávět. Pokud by tedy ještě někoho zajímal.