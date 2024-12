Ředitel čínského studia trucuje, že nevyhrál herního Oscara. Tekly i slzy

O titul hry roku na prestižní herní show The Game Awards letos opět bojovalo šest her. Sošku vítěze si nakonec odnesl titul Astro Bot, zbylo tak pět poražených, mezi které patřila i hra Black Myth: Wukong od čínského studia Game Science. Sice vyhrála dvě dílčí ocenění, jenže jak ředitel tohoto studia Feng Ťi prohlásil na čínské sociální síti Weibo, nestačilo to.

„Musím přiznat, že mě to zklamalo. Všechny hry, které byly letos nominovány, jsou vynikající, ale opravdu nechápu kritéria výběru letošní hry roku. Přišel jsem sem zbytečně!“ napsal. „Nespokojenost vidím také v mnoha komentářích od hráčů, byť část je psaná s humorem.“

Feng Ťi také poznamenal, že si děkovnou řeč na herní ocenění napsal už před dvěma roky. S hlavní cenou v podstatě počítal a zřejmě bylo na jeho očekávání naladěno i celé studio. Podle účastníků ceremoniálu totiž někteří členové Game Science, kteří seděli v hledišti, při vyhlášení hlavní ceny roku začali plakat. Prohru zřejmě nesli dost těžce.

Black Myth: Wukong se nicméně může alespoň radovat z ocenění za nejlepší akční hru a také za ocenění od veřejnosti. Druhá jmenovaná kategorie bývá někdy vnímána jako protestní, nicméně letos byl výběr her v této kategorii hodně pokřivený vysokým počtem bezplatných mobilních her, ve kterých autoři odměňovali hráče virtuálními předměty za účast.

Chybějící prestižní ocenění nicméně autory ve výsledku tak trápit nemusí. Black Myth: Wukong je prodejní hit s celkovými prodeji údajně přesahujícími 20 milionů kopií a přední příčce na seznamu nejhranějších her na Steamu. Výdělky musí být pro studio, které na vývoj hry nemělo nijak závratný rozpočet, prakticky astronomické. Studio nyní podle všeho chystá rozšíření hry, které by mělo vyjít na den čínského Nového roku, tedy 29. ledna.