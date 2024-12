Zaklínač 4, Mafia či Hra o trůny. Vybíráme to nej z novinkové smršti

Honza Srp

Předávání Game Awards jsem sledoval živě a i přes pokročilou noční hodinu jsem ani na sekundu nepocítil únavu. Takto má vypadat důstojná herní akce, i ten Geoff Keighley mi tentokrát nepřišel tak otravný, jako obvykle bývá. Co se týče oznámených novinek, tak kromě obvyklých podezřelých (Zaklínač, Mafia, Split Fiction) o nichž určitě budou podrobněji mluvit kluci, se mi nejvíce líbila Hra o trůny, která si podobnou vysokorozpočtovou akční adventuru zasloužila už dávno.

Game of Thrones: Kingsroad

A pak samozřejmě novinka od studia Naughty Dog. Pravda mlácení obřích robotů mě přijde až jako příliš veliké klišé, ale po geniálních The Last of Us mám v Neila Druckmanna plnou důvěru. Už jen tím, že do hlavní role obsadil plešatou černošku zase ukázal, že má nějaké marketingové průzkumy u zadku a dělá si, co chce. Pevně doufám, že hra zvládne více, než jen nadzvednout mandle bigotní části herní obce a bude dokonale zrežírovanou filmovou jízdou, na jakou jsme od nich zvyklí už od prvního Uncharted.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Ondřej Zach

Předně mám celkem radost, že herního Oscara vyhrál Astro Bot – stylová 3D hopsačka s promyšleným návrhem úrovní – jednoduše hra pro všechny, na které jsme spíše zvyklí u konkurenčního Nintenda.

Co se vlastních oznámení týče, líbí se mi Zaklínač 4, sázka na Ciri byla očekávaná a myslím, že je to dobrá volba, byť zároveň začínám mít víc a víc otázek. Filmeček každopádně navnadil, na vlastní hru, a tedy i na odpovědi, si ještě počkáme. Velmi dobrá byla také upoutávka na Mafia: The Old Country, skvěle sestřihané, hutná atmosféra a hry se dočkáme už v létě 2025.

Líbí se mi návrat bojovky Virtua Fighter, kterou kutí Ryu Ga Gotoku Studio, každopádně víc mě od tvůrců série Yakuza / Like a Dragon zaujal Project Century, nová značka zasazená do Japonska roku 1915. První trailer navíc ukazuje, že o stylové souboje, které mají v Ryu Ga Gotoku v malíku, nebude nouze. Zapomenout nesmím ani na karetku Slay the Spire 2 – k jedničce se i přes silnou žánrovou konkurenci vracím dodnes, trailer na dvojku byl nejenom vtipný, ale hlavně ukázal přesně to, co chci hrát.

Project Century

Co se zklamání týče, slavnostně odhalená hra od studia Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted…) nazvaná Intergalactic: The Heretic Prophet se mi vůbec nelíbí. Kdyby tam nesvítil název studia, pravděpodobně by prošuměla zcela bez povšimnutí. Neil Druckmann mi přijde přeceňovaný a trochu mě mrzí, že to byl právě on, kdo se stal šéfem Naughty Dog. Nijak zvlášť na mě nezapůsobil ani návrat dinosauří střílečky Turok: Origins, vypadá poněkud tuctově.

Honza Kouba

Bylo cítit, že letošní udílení cen, které slavilo desáté výročí, chtělo být co nejbombastičtější. Těch zajímavých titulů se ukázalo opravdu hodně. Šlo o představení plné překvapení. Nejen, že bude nový spin-off Elden Ringu s podtitulem Nightreign, konečně se ukázal Witcher 4, také se vrátí kouzelná šintó hra Okami a novinku kutí i veterán Fumito Ueda.

Zaklínač 4

Zajímavých titulů se ukázalo víc než dost a jediné, co mi tam chybělo, byl nějaký ten horor. Show se zlepšuje každým rokem, ale pořád má své mezery. Je dost dehonestující, když se některé i velké kategorie odbudou doslova za pár sekund.

Ondra Martinů

Sice jsem se rozhodl akci nesledovat živě, protože jsem chtěl jít normálně spát, ale stejně jsem se vzbudil brzo ráno, abych se na trailery co nejdříve mohl podívat. Ale předně, velká gratulace Astro Botovi za hru roku, je mou ctí že jsem mohl letos takový titul i recenzovat.

Co se novinek týče, jsem opravdu hodně překvapený, co všechno se do show vešlo. Naprosto parádní jsou ukázky z Witchera 4, Mafia: The Old Country a Split Fiction, to jsou všechno hry, na které se ohromně těším. Překvapil mne Project Century, asi bych sice od autorů z Ryu Ga Gotoku raději třeba třetí Judgment, ale vyzkouším tuto novinku také rád.

Naopak trochu rozčarovaný jsem z Borderlands 4, podle ukázky to vypadá možná už jako příliš velká sázka na jistotu – vypadá to prostě pořád úplně stejně. Může z toho být hit i propadák. No a pak samozřejmě Intergalactic od Naughty Dog, což byla věc, kterou jsem opatrně vyhlížel a zatím jsem z toho, co jsme viděli, takový rozpačitý. Ne, že by se mi Intergalactic nelíbil, ale prostě tam zatím nevidím nic, co by mě vyloženě lákalo. Třeba se to změní, třeba ne.