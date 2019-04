Do nového Xboxu už disk nestrčíte. Blíží se konec krabicových her?

Dříve jsme s chutí chodili okukovat regály v prodejnách s hrami, nakupovali bazarové kousky a na poličkách nám přibývaly krabičky, které tvořily malebnou herní knihovnu. Dnes naopak pod pojmem „herní knihovna“ asi nejvíce známe lištu v aplikaci digitálního distributora Steam. Do jisté míry tento trend proniká i do konzolí, ovšem Microsoft se rozhodl do toho pořádně praštit. Nová verze konzole Xbox One S je tak v podstatě jen krabička s konektory a šachtu na Blu-ray byste na ní hledali marně. Ve všech dalších ohledech je identická s terabajtovou verzí Xbox One S.

Aby Microsoft trochu vyvážil absenci optické mechaniky, přibaluje zdarma „startovací balíček“ tří her: Minecraft, Sea of Thieves a Forza Horizon 3. Xbox One S All-digital Edition stojí 5 999 korun, tedy stejně jako běžné verze Xboxu One S s přibalenou jednou hrou podle výběru.



Je to v podstatě první „velká“ moderní konzole, která pracuje čistě s digitálním obsahem a zároveň krok vstříc plně digitální budoucnosti. Tedy samozřejmě v případě, že jsou hráči na takovou změnu připraveni. Zatím se novinka týká pouze verze Xbox One S a její „běžná“ verze s mechanikou na Blu-ray disky je stále v prodeji. Microsoft tak v podstatě nic neriskuje a svým příznivcům jen nabízí další možnost, v jaké formě si Xbox pořídit. To se ovšem do budoucna může změnit.

Podle posledních odhadů analytiků by mohla „plně digitální“ éra her začít už v roce 2022, jelikož se poměr digitálních a „krabicových“ výdělků v herním průmyslu každý rok více posouvá ve prospěch první jmenované varianty. Stejně jako nejnovější Xbox tak mohou vypadat všechny konzole budoucnosti. Pravděpodobně se to nebude ještě týkat další generace. Sony už potvrdilo, že PlayStation 5 bude mít optickou mechaniku, viz článek PlayStation 5 bude zpětně kompatibilní se čtyřkou, letos ovšem nevyjde.

Podobně rychle ubývá i herních PC sestav, kde se ještě najde místo na diskovou šachtu. Toto odvětví má ovšem výhodu možnosti si sestavu upravit podle svého a optickou mechaniku si přikoupit samostatně. PC hráči mají na druhou stranu zase nejlepší pozici v tom, jak nakupovat tituly v digitální podobě. Obzvláště teď, kdy se rozpoutala bitva mezi digitálními distributory a každý se snaží lákat na vlastní výhody.



Celé herní odvětví má v podstatě už jasno v tom, že digitální prodeje podle posledních čísel tvoří 80 procent celkových tržeb a potenciál krabicovek zkrátka klesá. Digitální prodeje každopádně výrazně nafukuje mobilní sektor (který z logiky věci žádné fyzické kopie nevede), předplatné, DLC obsahy a mikrotransakce.



Nesmíme zapomenout ani na fakt, že se objevil i v podstatě další krok digitální distribuce v podobě přímého streamování her, kde zcela odpadá nutnost vlastnit vedle kopie hry i většinu hardwaru. Takovou vizi už ukázal Google se svou službou Stadia (viz článek Google ukázal budoucnost hraní. Propojí hráče a diváky na jeden klik), kterou hodlá spustit už během letošního roku. Oproti ní se už kupování her v krabicích jeví skoro jako předpotopní řešení.

Jak to celé dopadne? Ústup her v krabičkách je už v podstatě jistý a nebude trvat dlouho, než se stanou jen ryze sběratelskou záležitostí. Na této pozici se však mohou ještě nějakou dobu udržet i vzhledem k tomu, že ne v každé zemi mají hráči rychlý internet.

Těmto hráčům zároveň musí někdo dodat i patřičný hardware, aby takové disky měli vůbec kam nahrát. Příchod a případný rozmach konzolí, jako je ryze digitální Xbox, pro ně může znamenat problém. Očekáváme, že nástup případného zařízení bez možnosti přehrávat fyzické disky, se neobejde bez protestů, ale časem si hráči určitě zvyknou. Zejména tam, kde je rychlý internet samozřejmostí. Je tu ovšem i možnost, že hráči bez spolehlivého internetu mohou v budoucnu jednou u vybraných konzolí a souvisejících titulů pořádně „ostrouhat“.



