Nástupce legendárního Gloomhavenu je konečně tady. Po letech čekání, ale také očekávání – v prvním případě způsobeného velice náročným překladem behemotha – se Frosthaven objevuje na našem trhu. A je to věru pořádný macek. Váží přibližně patnáct kilogramů a je napěchovaný nevídaným množstvím komponent. Včetně plastových miniatur sedmnácti hrdinů, jejichž kvalita je oproti Gloomhavenu na vyšší úrovni.
Dopředu je však dobré upozornit, že je titul určen zkušenějším hráčům. Ideálně takovým, kteří původní Gloomhaven nebo alespoň jeho odlehčenou verzi s podtitulem Lví chřtán již v minulosti navštívili.
Nemluvě o skutečnosti, že se vyrobily nějaké komponenty ze starších dat, ale ty jsme museli nakonec skartovat a vytisknout znovu. K dovršení všeho nám pak kontejner s hotovou hrou uvízl skoro na měsíc v Německu.