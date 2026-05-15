Nová závodní hra Forza Horizon 6 je velkým úspěchem studií Xboxu, jde aktuálně o nejlépe hodnocenou hru letošního roku. My jsme vedle recenze na konzoli Xbox vyzkoušeli i PC verzi, která nabízí ještě lepší grafické detaily a možnosti nastavení grafiky.
Hra dnes oficiálně vychází na Xbox a PC, a právě na PC jsme souběžně s xboxovou verzí zkoušeli, jak se hra na výkonné sestavě hýbe a co všechno dovede hráčům nabídnout.
Připomínáme, že Forza Horizon 6 od nás dostala ve zmíněné xboxové verzi perfektní známku 100 %, především za fantastické zpracování Japonska a celkovou svobodu v tom, jak si tuto zemi a závodní festival v ní užijete.
Grafika je silnou stránkou této herní série a v případě nového dílu to platí dvojnásob, krásy Japonska i závodních aut zde obzvlášť vyniknou.
Pochválit musíme i výborně zpracovaný fotografický režim hry, díky kterému můžete pořizovat parádní screenshoty.
V rámci testování hry na PC jsme novou forzu hráli na sestavě s procesorem Ryzen 7 9700X, grafickou kartou Nvidia RTX 5070 Ti a 32 GB rychlé DDR5 paměti v rozlišení 1440p. Tedy v podstatě na high-end sestavě.
Se hrou takovýto hardware nebude mít sebemenší problém, což je však zcela jistě dáno také dobrou optimalizací. Pokud jsme totiž nastavili maximální detaily a nijak výkonu nepomáhali technologiemi od Nvidie (viz dále), tak se dalo stále dosáhnout slušných 65 - 80 FPS podle náročnosti dané scény.
Možností, jak hardwaru s grafickou kartou od Nvidie ulehčit práci, je však víc než dost. Základem je samozřejmě technologie DLSS 4.5 Super Resolution, díky které můžete dosáhnout mnohem plynulejších animací bez výrazné ztráty kvality.
Jako opravdové softwarové kouzlo však působí technologie Nvidia DLSS Frame Generation, která nám už na 2× stupni vyhnala FPS na maximální hodnotu monitoru, tedy 144 FPS.
Nvidia se přitom chlubí, že na technologii Frame Generation lze nastavit až 5 nebo dokonce 6×, což znamená že na každý skutečný snímek vygeneruje s pomocí umělé inteligence až pět dalších.
Výsledkem jsou extrémně vysoké FPS hodnoty, se kterými nebude mít s plynulým obrazem problém i slabší hardware. Pozor ovšem na to, že vyšší stupně Frame Generation podporují až grafické karty série RTX 50.
Na kvalitě obrazu bylo subjektivně při bližším zkoumání trochu znát, že stupeň 2× si oproti 4× drží o něco konzistentnější ostrost, ale to je ovšem proto, že hra je celá o rychlém pohybu obrazu, což je logicky při dopočítávání extra snímků náročnější na danou technologii.
Novinkou je také technologie Dynamic Multi Frame Generation, kterou si aktivujete mimo hru (Forza Horizon 6 je mezi podporovanými tituly), která s pomocí umělé inteligence zvyšuje nebo snižuje počet dopočítaných snímků podle aktuálního výkonu grafické karty, aktuální scény ve hře i podle obnovovací frekvence monitoru.
Na hře každopádně je pozitivní právě to, že i bez veškerých extra softwarových výhod Nvidie (tedy třeba na GPU od AMD), si užijete docela plynulý obraz díky dobré optimalizaci.
Velkým žroutem výkonu je samozřejmě také ray-tracing, jeho vypnutí vám pomůže při hraní na slabších sestavách. Na moderní grafické kartě nám taková možnost snímky vystřelila někam k hodnotě lehce přes 100 FPS.
Hra samozřejmě vypadá nádherně i bez ray-tracingu, ovšem zde je využívaný i na odlesky na kapotách vozů, práci se světlem a stíny v krajinách a další záležitosti, což umocňuje právě onen skvělý dojem z grafiky hry.
Zde je názorná ukázka, jak hra vypadá s vypnutým ray-tracingem. Povšimněte si především míry detailů odrazů světla v kalužích...
... a porovnejte si s ukázkou s vysokým stupněm ray-tracingu. Odrazy světla působí v tomto případě znatelně věrněji.
Pokud se na virtuální projížďku po Japonsku chystáte také, tak si ověřte, že vaše PC splňuje minimální nároky, které jsou u CPU Intel i5-8400/AMD Ryzen 5 1600 a novější, u GPU pak Nvidia GTX 1650/AMD RX 6500 XT a novější. Dále je potřeba 16 GB operační paměti a pozor také na to, že 167 GB volného místa na disku. Hra je datově hodně objemná.
