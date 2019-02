Fortnite vládne i na Switchi, hraje ho víc lidí než Maria nebo Zeldu

Co se týče hrubého výpočetního výkonu, nemůže konzole Nintendo Switch konkurovat Xboxu One ani Playstationu 4, o jejich výkonnějších variantách ani nemluvě. Místo nadupané grafiky tak sází na hybridní koncept, snadnou přístupnost a obrovskou zásobu geniálně chytlavých pecek.



Stejně jako všude jinde je Fortnite na Switch k dispozici zdarma.

Přes zásadní rozdíly v samotném konceptu pojetí konzole však mají všechna aktuální herní zařízení něco společné a tím je nadvláda současného hitu Fortnite.

Pokud byste tak čekali, že je Switch pro spoustu lidí alternativní zařízení, které si koupili kvůli Zeldě, Mariovi, Pokémonům a dalším hrdinům Nintenda, se kterými se jinde nepotkají, jste na omylu. Alespoň tedy v Evropě, protože tam je nejhranějším titulem právě Fortnite, jak vyplývá z dat zveřejněných na stránce NintendoEverything. Až po tomto hegemonovi je pořadí zhruba takové, jaké bychom asi čekali, tedy s jasnou dominancí nintenďáckých exkluzivit:

1. Fortnite

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3. Super Mario Odyssey

4. Splatoon 2

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. FIFA 19

7. Minecraft

8. Pokemon: Let’s Go, Pikachu

9. Pokemon: Let’s Go, Eevee

10. Xenoblade Chronicles 2

11. The Elder Scrolls V: Skyrim

12. Rocket League

13. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

14. Pokemon Quest

15. Stardew Valley

16. Dragon Ball Xenoverse 2

17. Octopath Traveler

18. Super Smash Bros. Ultimate

19. Paladins

20. Super Mario Party

21. Mario Tennis Aces